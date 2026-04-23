Intriga por cometa que se aproxima a la Tierra Cuál es y qué tan cerca estará Urgente24 Primer plano de la cola obtenido por Martin Mobberley el 8 de abril. Imagen: Asociación Astronómica Británica.

¿Hay peligro para el paso del cometa C/2025 R3?

Frente al próximo acercamiento del cometa C/2025 R3 a la Tierra, algunos se preguntan si existe peligro. Expertos lo han descartado.

Josep M. Trigo Rodríguez, Investigador Principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias, del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE - CSIC), explica en The Conversation que el cometa "alcanzará su mínima distancia a la Tierra, 73,3 millones de kilómetros. Obviamente, no hay por qué preocuparse ante este acercamiento, dado que esa distancia es algo menos de la mitad de la que separa la Tierra del Sol".

Para tener una idea, se calcula que la distancia del Sol a la Tierra es de unos 150.000.000 kilómetros (93 millones de millas), según la NASA.

Asimismo, vale destacar que, justamente, el pasado 19 de abril, el cometa C/2025 R3 hizo su máximo acercamiento al Sol. Se esperaba que se aproximara a unos 74,6 millones de kilómetros del astro rey.

Tierra Estamos a salvo del cometa.

¿De dónde viene el cometa C/2025 R3?

El cometa C/2025 R3 fue descubierto el 8 de septiembre de 2025 por Pan-STARRS, telescopios ubicados en la cima del volcán Haleakal en Hawái.

"Este cometa proviene de una región muy remota del espacio. procede de una región externa de nuestro sistema planetario que se conoce como la Nube de Oort. Se trata de un almacén de pequeños cuerpos helados a los que denominamos cometas". señala Trigo Rodríguez.

También se considera poco periódico. "Su gran excentricidad hace que adquiera un periodo de revolución al Sol de unos 170 000 años aproximadamente. Por todo ello, este cometa no pasa muy a menudo cerca del astro rey y se mantiene fresco y activo", agrega el experto.

El interés por este cometa ha aumentado al mismo ritmo que su brillo incrementa. Si bien, al principio, el cometa no mostró nada fuera de lo común, desde un tiempo para acá se ha hecho más luminoso.

"Durante febrero el cometa estuvo mal posicionado, pero comenzó a elevarse fuera del crepúsculo matutino en marzo y, para entonces, había aumentado sustancialmente su brillo alcanzando alrededor de la magnitud 10 a mediados de marzo", detalla la Asociación Astronómica Británica.

"Por esta época aparecieron los primeros signos de una cola de iones. Desde entonces, el cometa ha estado aumentando su brillo considerablemente", añade.

Tal vez por eso, la NASA ha dicho que algunos consideran que C/2025 R3 podría ser el cometa más brillante del año, mientras otros apuestan a que será el gran cometa del 2026, tal como el 3I/ATLAS lo fue en 2025.

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