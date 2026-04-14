Este cometa podría ser el más brillante del año y se verá en abril: Cuándo y dónde

"Durante febrero el cometa estuvo mal posicionado, pero comenzó a elevarse fuera del crepúsculo matutino en marzo y, para entonces, había aumentado sustancialmente su brillo alcanzando alrededor de la magnitud 10 a mediados de marzo", detalla la Asociación Astronómica Británica.

"Por esta época aparecieron los primeros signos de una cola de iones. Desde entonces, el cometa ha estado aumentando su brillo considerablemente", agrega.

¿Cuándo ver el cometa C/2025 R3?

El cometa C/2025 R3 se podrá ver mejor en los próximos días.

"El 17 de abril podría ser tu mejor oportunidad para ver el cometa C/2025 R3, que algunos consideran que podría ser el cometa más brillante del año", destaca la NASA.

La agencia espacial estadounidense apunta que, los expertos estiman que el cometa probablemente alcanzará una magnitud de ocho, lo que significa que necesitarás un telescopio o binoculares para verlo.

Sin embargo, hay más datos. Según la Asociación Astronómica Británica, para el 8 de abril el cometa tenía una magnitud de alrededor de 6 y la cola de iones se podía rastrear por al menos 7 grados en imágenes de gran angular".

"Al ritmo actual de aumento de brillo, el cometa podría alcanzar la magnitud 3 en el perihelio (su punto más cercano al Sol), aunque la pequeña elongación hará que las observaciones en un cielo oscuro sean imposibles", añade.

¿Dónde se verá el cometa C/2025 R3?

La NASA dice que, el cometa C/2025 R3 será visible en el cielo oriental, en las constelaciones de Pegaso y sobre Piscis.

Podrás observarlo al amanecer desde mediados de abril hasta finales de abril en el hemisferio norte, y por las noches a principios de mayo para quienes se encuentren en el hemisferio sur.

¿Cuándo pasará el C/2025 R3 cerca de la Tierra?

El cometa C/2025 R3 primero tendrá su encuentro más cercano con el Sol, el 19 de abril.

Una semana después, estará lo más próximo a nuestro planeta. Será el 27 de abril, cuando el cometa C/2025 R3 realice su máximo acercamiento a la Tierra, según la NASA.

"Alcanzará su mínima distancia a la Tierra, 73,3 millones de kilómetros. Obviamente, no hay por qué preocuparse ante este acercamiento, dado que esa distancia es algo menos de la mitad de la que separa la Tierra del Sol", indica Josep M. Trigo Rodríguez, investigador Principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias, del Instituto de Ciencias del Espacio, en The Conversation.

Otro dato interesante que menciona el experto es que, la gran "excentricidad" del cometa "hace que adquiera un periodo de revolución al Sol de unos 170 000 años aproximadamente". Así que esta podría ser una oportunidad de oro para observarlo.

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