Varios días después de las declaraciones de los astronautas, la NASA ha confirmado que el escudo térmico, aunque sufrió algún desgaste, funcionó tal como esperaban.

Cómo quedó el escudo térmico de Artemis II Impactantes revelaciones de la NASA Urgente24 Escudo térmico poco después del amerizaje de Artemis II. Imagen: Crédito: Marina de los Estados Unidos

¿Qué dijo la NASA sobre el escudo térmico de Artemis II?

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, "las inspecciones iniciales del sistema confirmaron su funcionamiento según lo previsto, sin que se detectaran anomalías".

Hay imágenes del escudo térmico tomadas por buzos tras el amerizaje de la nave. También se hicieron inspecciones posteriores en el buque de recuperación.

Tanto las imágenes como las inspecciones, "revelaron una reducción significativa de la pérdida de material carbonizado observada en Artemis I, tanto en cantidad como en tamaño", destacó la NASA. "El rendimiento también fue consistente con las pruebas en tierra realizadas en la instalación de chorro de arco tras Artemis I".

"Durante la reentrada a la atmósfera, también se obtuvieron imágenes aéreas del módulo de tripulación de Orion, las cuales se analizarán en las próximas semanas. Estas imágenes proporcionarán información sobre el momento en que se produjo la mínima pérdida de material carbonizado, así como otros datos sobre el escudo térmico", agregó la agencia.

¿Qué pasó con el escudo térmico en Artemis I?

Artemis I fue un vuelo de prueba no tripulado realizado en 2022. Durante ese vuelo, el escudo térmico de la cápsula Orion sufrió mayores daños de los esperados por la NASA y encendió las alarmas. Esto obligó a llevar adelante una investigación.

Tras más de 100 pruebas, la agencia espacial estadounidense compartió en aquel entonces los hallazgos: "El escudo térmico de Artemis I no permitía la salida de suficientes gases generados en el interior de un material llamado Avcoat, lo que provocó que parte del material se agrietara y se desprendiera".

"El Avcoat está diseñado para desgastarse al calentarse y es un material clave en el sistema de protección térmica que protege a Orion y a su tripulación de las temperaturas cercanas a los 5000 grados Fahrenheit que se generan cuando Orion regresa de la Luna a través de la atmósfera terrestre", explicó la agencia.

"Aunque no había tripulación a bordo de Orion durante Artemis I, los datos muestran que la temperatura en el interior de Orion se mantuvo confortable y segura incluso si hubiera habido tripulación", aseguraron.

Pese a esto, se utilizó el mismo diseño para Artemis II.

Cómo quedó el escudo térmico de Artemis II Impactantes revelaciones de la NASA Urgente24 Luna Luis Saucedo, gerente interino de integración del vehículo Orion de la NASA, inspecciona la nave espacial Orion junto a la tripulación. Imagen: NASA/Bill Ingalls

La advertencia de expertos

Dado que el escudo térmico protege a los astronautas al reingresar a la atmósfera a 40.000 kilómetros por hora, hay algunos expertos que lanzaron advertencia antes del sobrevuelo lunar de Artemis II.

"No debieron haber dejado volar a esa tripulación", le dijo a Bloomberg Charles Camarda, exastronauta y experto en escudos térmicos.

"Esto ni siquiera se parece a jugar a la ruleta rusa", comentó, "porque en la ruleta rusa, ya sabes, hay una bala en la recámara. Y conoces las probabilidades. Esto es jugar a la ruleta rusa sin saber cuántas balas hay en la recámara".

Finalmente, la NASA espera que el módulo de tripulación regrese al Centro Espacial Kennedy de la NASA este mes para un examen adicional del escudo térmico durante la desactivación de la nave Orion en la Instalación de Procesamiento de Cargas Múltiples.

Durante el verano, el escudo térmico será transportado al Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama, para la extracción de muestras y escaneos internos de rayos X que proporcionen una mayor comprensión del sistema y del comportamiento del material, añade la agencia espacial.

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