Para vivir más años es fundamental seguir una dieta saludable, hacer ejercicio físico de manera regular, dormir bien, socializar, aprender a reducir el estrés, y agregar a todas las comidas aceite de oliva, el alimento que ayuda a combatir los signos de envejecimiento, como las arrugas, y aumenta la longevidad a diario.
ANTIENVEJECIMIENTO
El alimento que combate las arrugas y ayuda a vivir más años
Añade este alimento a tu lista de cosas que ayudan a tener un envejecimiento saludable y aumentar la longevidad.
Alimento antienvejecimiento para incluir en todas tus comidas
El aceite de oliva es un alimento que se lleva muchos elogios porque, en general, ayuda a mantener una buena salud y esto promueve la longevidad.
De hecho, el aceite de oliva contiene en sí algunos componentes que se han relacionado con un envejecimiento más saludable, como los polifenoles.
Los polifenoles poseen propiedades antioxidantes que ayudan a contrarrestar el estrés oxidativo, lo cual es clave para combatir el daño celular y prevenir enfermedades relacionadas con la edad.
Una revisión sobre el resveratrol y el aceite de oliva virgen extra destaca que "incorporar estos compuestos a una dieta equilibrada puede ofrecer beneficios significativos para las poblaciones de edad avanzada".
Asimismo, hay evidencia de que este alimento ayuda a combatir el envejecimiento de la piel.
Un estudio demostró que los polifenoles derivados del aceite de oliva virgen extra tienen potencial para el cuidado antienvejecimiento de la piel, especialmente en adultos mayores.
Incluso, uno de los resultados del estudio con 70 participantes fue una "reducción significativa de las arrugas en la mayoría de los grupos".
Aceite de oliva, el alimento de los más longevos
No es de sorprender, entonces, que algunas de las personas más longevas del mundo tengan al aceite de oliva entre los alimentos principales de su dieta.
"Muchos aceites provienen de plantas y todos son preferibles a las grasas de origen animal. Si bien no podemos afirmar que el aceite de oliva sea el único aceite vegetal saludable, es el más utilizado en las zonas azules", señalan en el sitio especializado Blue Zones.
Blue Zones lleva adelante exploraciones en los lugares del mundo donde la gente es más longeva y más saludable.
"En Ikaria, observamos que, en personas de mediana edad, unas seis cucharadas de aceite de oliva al día parecían reducir a la mitad el riesgo de mortalidad", indican.
Ikaria es una isla griega y es calificada como una de las zonas azules del mundo, donde la gente vive más años que en otros lugares.
Beneficios del aceite de oliva
El aceite de oliva no sólo beneficia la longevidad, he aquí otras ventajas de incluir este poderoso alimento en tu dieta:
- Tiene propiedades antibacterianas
- Ayuda a tratar el dolor de artritis
- Reduce el riesgo de diabetes tipo 2
- Contribuye a la pérdida de peso
- Tiene propiedades antiinflamatorias
- Ayuda a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular
- Tiene propiedades antioxidantes
- Ayuda a reducir el colesterol
---------
Más noticias en Urgente24
La manzanilla no sólo es una hierba relajante: 5 beneficios inesperados
Dale un impulso a la salud de tu intestino con estos consejos de un médico
La gran recesión de las relaciones: El auge de la soltería ¿tendencia o propósito?
Longevidad: Las personas que viven muchos años practican este truco japonés
Alimentos con proteínas que expertos en corazón quieren que comas