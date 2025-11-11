Martes de rumores, confusiones y polémica: Milei, CFK, Bessent, Santilli...

Martes (11/11) movidito respecto a versiones, confusiones y polémicas. La jornada comenzó con la confirmación de Scott Bessent de la activación de un tramo del swap, lo que generó críticas y alboroto por el secretismo del Gobierno nacional. Luego, mucha confusión y posible marcha atrás con el DNU que recortó organismos al ministerio del Interior de Diego Santilli, ya formalmente en funciones.
Alberto Crescenti: "9 heridos trasladados, no hay víctimas fatales"
El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que tras el descarrilamiento del tren Sarmiento, "19 pasajeros fueron asistidos, 9 de ellos traslados a hospitales con heridas de mediana complejidad. No hay víctimas fatales".
Deja tu comentario