Martes de rumores, confusiones y polémica: Milei, CFK, Bessent, Santilli...

Jornada movida con rumores de negociación entre Milei y CFK, confusiones con DNU que recortó organismos a Diego Santilli y polémica por swap/Bessent.

11 de noviembre de 2025 - 17:14

Promediando la tarde, Jorge Rial, citando a Alejandro Fantino, reflotó la versión de negociaciones entre Javier Milei y CFK para regresar a un mandato presidencial de 6 años: un eventual Pacto de Olivos 2.

Todo lo que ocurra en la tarde/noche, y lo que vendrá mañana, te lo contamos en el Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Alberto Crescenti: "9 heridos trasladados, no hay víctimas fatales"

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que tras el descarrilamiento del tren Sarmiento, "19 pasajeros fueron asistidos, 9 de ellos traslados a hospitales con heridas de mediana complejidad. No hay víctimas fatales".

Live Blog Post

Ordenan la detención de Julio De Vido

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena por la Tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta.

El ex funcionario kirchnerista deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 este mismo jueves a las 10 para que se haga efectiva su reclusión, cuyas condiciones específicas aún se desconocen.

La orden de detención fue firmada este martes por la tarde por el juez del TOF N° 4 Ricardo Basílico. Ahora se espera que la defensa pida que De Vido acceda a un régimen de prisión domiciliaria, ya que tiene más de 75 años.

Live Blog Post

Descarrilamiento de tren en Liniers: Al menos 7 heridos

Al menos siete personas sufrieron lesiones por el descarrilamiento de un tren de la línea Sarmiento a la altura de Liniers, tras lo cual fueron trasladas a hospitales cercanos.

Fuentes del operativo de emergencia señalaron a Clarín que al menos seis personas sufrieron lesiones, entre ellos una mujer de avanzada edad y con complicaciones de motricidad, por lo que fueron trasladados a distintos a distintos hospitales para su atención.

Los lesionados fueron trasladados a los hospitales Santojani y Álvarez, mientras otros dos fueron atendidos en las ambulancias.

Trenes Argentinos informó por su parte que "el tren se descalza" lo que implica un accidente leve y señalaron que "no hubo heridos de gravedad".

----------

