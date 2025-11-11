Donald Trump vs. BBC ¿Quién tiene razón?

Fuentes de la emisora indicaron que un factor importante en la decisión de impugnar los reclamos de indemnización sería si el programa. Panorama , emitido en octubre de 2024, se mostró en Estados Unidos, donde no hay acceso a iPlayer, el servicio de streaming de la BBC.

Dado que el programa Panorama se emitió en octubre de 2024, Trump no puede emprender acciones legales en el Reino Unido, donde los casos deben presentarse dentro de los 12 meses posteriores la supuesta difamación. En cambio, en el estado de Florida, donde Trump amenazó con demandar, el plazo es de dos años.

descarga Imágenes de la toma del Capitolio

Compulsa entre abogados

Los expertos legales señalaron que el caso distaba mucho de ser sencillo para Trump, ya que el servicio iPlayer no está disponible en Estados Unidos. Prateek Swaika, socio del bufete estadounidense Boies Schiller Flexner, afirmó que “el obstáculo jurisdiccional de probar la audiencia de Florida de una transmisión del Reino Unido puede no ser sencillo”.

Los abogados de Trump comunicaron a la BBC en una carta que las declaraciones falsas se habían difundido ampliamente a través de diversos medios digitales, alcanzando a decenas de millones de personas en todo el mundo. Añadieron que, como consecuencia, el presidente había sufrido un daño financiero y reputacional enorme.

El abogado especializado en difamación, Iain Wilson, afirmó que, según la ley estadounidense, es necesario que una figura pública demuestre "malicia real", por ejemplo, cuando se han "editado deliberadamente imágenes para presentar una narrativa particular con una temeraria indiferencia hacia la veracidad".

Añadió: “La BBC aún podría defenderse argumentando que la esencia de la imputación que los espectadores extrajeron de la emisión era sustancialmente cierta. La BBC también podría defenderse alegando que el tribunal de Florida no debería tener jurisdicción sobre el asunto, especialmente en relación con una emisión que no estaba dirigida a la audiencia estadounidenses"

Shah, dijo que la BBC cometió un “error de juicio” en la forma en que editó las imágenes del discurso de Trump, estaba considerando si debería ofrecer una disculpa completa al presidente de Estados Unidos, según una de las fuentes cercanas al tema.

