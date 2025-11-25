La encuesta nacional de la Universidad de San Andrés (Udesa) revela un dato que podría ser clave para el PRO, y que probablemente haya sido leído por María Eugenia Vidal, quien este martes (25/11) aseguró que “la etapa de pintarse de violeta se va agotando".
¿María Eugenia Vidal vio la encuesta Udesa? Dato para el PRO
“La etapa de pintarse de violeta se va agotando", dijo María Eugenia Vidal, e insistió en que el PRO sea "alternativa". Encuesta de Udesa revela dato clave.
Según el sondeo de Udesa realizado en noviembre, la mayoría de los encuestados (24%) opinó que el PRO debe "cooperar legislativamente sin sumarse al gobierno" libertario. Luego, el 21% consideró que debe ser "oposición".
Sólo el 10% planteó que el PRO "debe fusionarse en un solo partido" con LLA, mientras que el 17% consideró que debe "formar una coalición" con La Libertad Avanza.
Cómo se observa en la serie histórica, la opción de ser "oposición" aumentó notablemente desde septiembre pasado, mientras que alternativa de "fusión" con LLA comenzó a decaer:
María Eugenia Vidal: “El PRO no necesita pintarse de violeta"
Esta mañana, la diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO) afirmó que “se va agotando” la etapa de los dirigentes de ese partido que se pasaron a La Libertad Avanza (LLA) y advirtió que el gran problema del país es que el kirchnerismo “sigue siendo alternativa”.
“La etapa de pintarse de violeta se va agotando, aquellos que querían irse a LLA ya se fueron y el PRO se mantiene de pie y trabajando por construir una alternativa”, aseguró Vidal en declaraciones al programa 'Esta mañana' que se emite por Radio Rivadavia.
La ex gobernadora bonaerense opinó que "mientras la alternativa sea el kirchnerismo, la polarización sirve para ganar elecciones pero no para gobernar, porque nadie quiere apostar a un país en el que las reglas de juego pueden cambiar cada dos años”.
En ese sentido, manifestó: “Debemos empezar a pensar en una reforma constitucional para que no se vote más cada dos años, porque eso hace mucho daño, no se puede estar un año gobernando y otro en campaña, y poniendo en riesgo cada dos años todas las decisiones que tomaste”.
Vidal resaltó que su propuesta de “que haya un PRO fuerte" que pueda apoyar al Gobierno en “lo que está bien” y advirtió: “Pero no necesita pintarse de violeta o convertirse en La Libertad Avanza para apoyarlo”.
Por otra parte, Vidal puntualizó que el triunfo de LLA el 26 de octubre “no es un cheque en blanco” y dijo: “Muchos argentinos votaron con miedo a que el lunes las cosas estuvieran peor si ganaba el kirchnerismo, pero no 100% convencidos de todo lo que estaba haciendo el gobierno, sino diciéndole, ‘que mi esfuerzo valga la pena’”.
Finalmente, estimó que “en el Congreso hay vocación de diálogo y de ponerse de acuerdo para que salgan adelante las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo", y enfatizó: “Ojalá el Gobierno aproveche esta oportunidad y pueda sacar estas reformas de acá a marzo”.
