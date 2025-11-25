¿María Eugenia Vidal vio la encuesta Udesa? Dato para el PRO

“La etapa de pintarse de violeta se va agotando, aquellos que querían irse a LLA ya se fueron y el PRO se mantiene de pie y trabajando por construir una alternativa”, aseguró Vidal en declaraciones al programa 'Esta mañana' que se emite por Radio Rivadavia.

La ex gobernadora bonaerense opinó que "mientras la alternativa sea el kirchnerismo, la polarización sirve para ganar elecciones pero no para gobernar, porque nadie quiere apostar a un país en el que las reglas de juego pueden cambiar cada dos años”.

En ese sentido, manifestó: “Debemos empezar a pensar en una reforma constitucional para que no se vote más cada dos años, porque eso hace mucho daño, no se puede estar un año gobernando y otro en campaña, y poniendo en riesgo cada dos años todas las decisiones que tomaste”.

Yo soy partidaria de volver a un esquema de seis años de mandato (presidencial) sin reelección, y elecciones cada tres años Yo soy partidaria de volver a un esquema de seis años de mandato (presidencial) sin reelección, y elecciones cada tres años

Vidal resaltó que su propuesta de “que haya un PRO fuerte" que pueda apoyar al Gobierno en “lo que está bien” y advirtió: “Pero no necesita pintarse de violeta o convertirse en La Libertad Avanza para apoyarlo”.

El PRO tiene que ser alternativa a LLA, porque mientras la dinámica sea kirchnerismo o mileísmo, creo que va a ser muy difícil salir adelante para el país El PRO tiene que ser alternativa a LLA, porque mientras la dinámica sea kirchnerismo o mileísmo, creo que va a ser muy difícil salir adelante para el país

Por otra parte, Vidal puntualizó que el triunfo de LLA el 26 de octubre “no es un cheque en blanco” y dijo: “Muchos argentinos votaron con miedo a que el lunes las cosas estuvieran peor si ganaba el kirchnerismo, pero no 100% convencidos de todo lo que estaba haciendo el gobierno, sino diciéndole, ‘que mi esfuerzo valga la pena’”.

Finalmente, estimó que “en el Congreso hay vocación de diálogo y de ponerse de acuerdo para que salgan adelante las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo", y enfatizó: “Ojalá el Gobierno aproveche esta oportunidad y pueda sacar estas reformas de acá a marzo”.

