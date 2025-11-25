Champions League: Chelsea 1-0 Barcelona y toda la fecha 5

Chelsea y Barcelona se enfrentan en Stamford Bridge por la 5º fecha de la Champions League y este será el partido destacado del día martes, ya que el miércoles se terminará de jugar la fecha 5. Ambos están fuera de la zona de clasificación directa a octavos de final, y si hoy finalizara la fase de liga irían a 16vos de final ambos.
Final del primer tiempo, Chelsea gana y la diferencia es corta
Siete minutos le duró la paridad al Barcelona con el Chelsea, que fue cuando Lamine Yamal casi convierte. Luego de eso fue todo del equipo inglés. Chelsea convirtió 3 veces pero solo la última vez fue válida, las otras dos fueron anuladas por el VAR, ambos casos se cobró mano. Eso marca la diferencia entre uno y otro equipo, más allá qeu dos goles no fueron válidos, le hizo 3 goles y le llega por todos lados. Es merecida la victoria pero es corta la diferencia, Barcelona desperdicia con su juego a Robert Lewandowski.
En los otros encuentros la sorpresa la dan Bodo Glimt y Leverkusen, que vencen 1 a 0 a Juventus y Manchester City respectivamente, pero el mérito de los alemanes es mayor ya que derrotan al conjunto de Guardiola en condición de visitante.
Todos los resultados al término del primer tiempo
- Dortmund 1-0 Villarreal
- Chelsea 1-0 Barcelona
- Bodo Glimt 1-0 Juventus
- Man. City 0-1 Leverkusen
- Marsella 0-1 Newcastle
- Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
- Napoli 0-0 Qarabag
