Champions League: Chelsea 1-0 Barcelona y toda la fecha 5

La Champions League tendrá su 5º fecha de la fase de liga.

La Champions League tendrá su 5º fecha de la fase de liga.

FOTO: Getty Images
La Champions League tendrá su 5º fecha de la fase de liga.

La Champions League tendrá su 5º fecha de la fase de liga.

FOTO: Getty Images

Se juega la 5º fecha de la Champions League desde hoy y uno de los partidos destacados será Chelsea-Barcelona, el cual seguiremos en vivo.

25 de noviembre de 2025 - 16:43

EN VIVO

champions trofeo.jpg
El trofeo que se llavará el campeón de la Champions League.

El trofeo que se llavará el campeón de la Champions League.

Chelsea tiene 7 puntos en 4 partidos jugados, ganó 2, empató 1 y perdió el restante, se ubica en la posición 12 por diferencia de goles, ya que hay 6 equipos con el mismo puntaje. Los londinenses deben aprovechar su localía, una derrota o empate los alejaría definitivamente del pasaje directo a cuartos de final y deberían luchar por meterse en la instancia previa.

Barcelona tiene la misma cantidad de puntos que su rival, 7, también jugó 4 partidos, ganando 2, empatando 1, y perdiendo 1. Se ubica por diferencia de goles en la 11º posición y también está obligado a ganar. El problema de Barcelona es que va de visitante y ante el actual campeón del mundo, un escollo duro para sus aspiraciones a octavos de final.

Este será el duelo más importante de los de la 5º fecha ya que no habrá otro duelo tan duro, ni martes ni miércoles. Además, el condimento extra será que los dos necesitan ganar para no decirle adiós a los octavos de final directos.

El resto de la fecha 5 de Champions League

Este martes y miércoles se jugarán un total de 18 partidos, 9 el martes y 9 el miércoles. Repasamos toda la grilla de la semana de Champions League.

Martes

  • Ajax 0-2 Benfica
  • Galatasaray 0-1 St. Guilloise
  • 17hs – Dortmund vs Villarreal
  • 17hs – Chelsea vs Barcelona
  • 17hs - Bodo Glimt vs Juventus
  • 17hs - Man. City vs Leverkusen
  • 17hs – Marsella vs Newcastle
  • 17hs – Slavia Praga vs Athletic Bilbao
  • 17hs – Napoli vs Qarabag

Miércoles

  • 14:45hs – Copenhague vs Kairat Almaty
  • 14:45hs – Pafos vs Mónaco
  • 17hs – Arsenal vs Bayern
  • 17hs – Atlético Madrid vs Inter
  • 17hs – Frankfurt vs Atalanta
  • 17hs – Liverpool vs PSV
  • 17hs – Olympiacos vs Real Madrid
  • 17hs – PSG vs Tottenham
  • 17hs – Sporting Lisboa vs Brujas.

Live Blog Post

Final del primer tiempo, Chelsea gana y la diferencia es corta

Siete minutos le duró la paridad al Barcelona con el Chelsea, que fue cuando Lamine Yamal casi convierte. Luego de eso fue todo del equipo inglés. Chelsea convirtió 3 veces pero solo la última vez fue válida, las otras dos fueron anuladas por el VAR, ambos casos se cobró mano. Eso marca la diferencia entre uno y otro equipo, más allá qeu dos goles no fueron válidos, le hizo 3 goles y le llega por todos lados. Es merecida la victoria pero es corta la diferencia, Barcelona desperdicia con su juego a Robert Lewandowski.

En los otros encuentros la sorpresa la dan Bodo Glimt y Leverkusen, que vencen 1 a 0 a Juventus y Manchester City respectivamente, pero el mérito de los alemanes es mayor ya que derrotan al conjunto de Guardiola en condición de visitante.

Todos los resultados al término del primer tiempo

  • Dortmund 1-0 Villarreal
  • Chelsea 1-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 1-0 Juventus
  • Man. City 0-1 Leverkusen
  • Marsella 0-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 0-0 Qarabag

Live Blog Post

Gooooool del Chelsea (Video)

La tercera es la vencida, o eso dicen. Llegó el primero (válido) del Chelsea por medio de Koundé en contra. Ahora Chelsea le gana sobre 30 minutos al Barcelona y casi mete el segundo luego del reinicio del juego por parte de Barcelona en la mitad de la cancha.

Por otro lado hay dos sorpresas, Bodo Glimt le gana a Juventus 1 a 0 y Leverkusen sorprende en Inglaterra al City derrotándolo por 1 a 0.



Resultados sobre 30 minutos de juego

  • Dortmund 0-0 Villarreal
  • Chelsea 1-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 1-0 Juventus
  • Man. City 0-1 Leverkusen
  • Marsella 0-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 0-0 Qarabag
Live Blog Post

Chelsea vuelve a golpear, se lo anula el VAR otra vez

Sobre 25 minutos del primer tiempo el conjunto local es mejor que su rival. Chelsea ya demostró merecer la ventja pero no puede concretarla, o sí, pero por segunda vez, tambien lo convirtió Enzo Fernández, se lo anuló el VAR por mano. Lo arrincona el Chelsea al Barcelona.

Live Blog Post

Arranque intenso, lo tuvo Chelsea primero y luego Barcelona

Sobre 5 minutos de juego Chelsea y Barcelona no están dispuestos a perder el tiempo. Empezaron con todo al ataque, Chelsea llegó al gol por medio de Enzo Fernández pero fue anulado por el VAR por una mano previa. Luego Lamine Yamal lo tuvo pero lanzó desviado. Partido intenso.

Resultados sobre 5 minutos

  • Dortmund 0-0 Villarreal
  • Chelsea 0-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 0-0 Juventus
  • Man. City 0-0 Leverkusen
  • Marsella 0-0 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 0-0 Qarabag
Live Blog Post

Comienza el partido Chelsea-Barcelona

El partido de la fecha dio comienzo y hasta el momento no se sacan diferencias.

  • Dortmund 0-0 Villarreal
  • Chelsea 0-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 0-0 Juventus
  • Man. City 0-0 Leverkusen
  • Marsella 0-0 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 0-0 Qarabag
Live Blog Post

Final de los partidos del primer turno

En el primer turno el Ajax cayó como local por 0-2 con Benfica y el Galatasaray también sucumbió en su estadio, pero 0-1 y ante el Unión Saint Guilloise.

Ahora comienzan los partidos de las 17hs

  • 17hs – Dortmund vs Villarreal
  • 17hs – Chelsea vs Barcelona
  • 17hs - Bodo Glimt vs Juventus
  • 17hs - Man. City vs Leverkusen
  • 17hs – Marsella vs Newcastle
  • 17hs – Slavia Praga vs Athletic Bilbao
  • 17hs – Napoli vs Qarabag

