La AFA de Chiqui Tapia hizo que Esteban Trebucq opine como un kirchnerista

Estudiantes de La Plata venció a Rosario Central el pasado domingo 23 de noviembre, por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un partido que dejó mucha tela para cortar. Esteban Trebucq terminó coincidiendo con la postura de Sergio Chouza —tuitero identificado con el kirchnerismo— al hablar sobre la AFA de Claudio Chiqui Tapia.
El Pincha le hizo el pasillo de espaldas al Canalla, un gesto que generó una fuerte repercusión en la opinión pública. La Asociación del Fútbol Argentino atraviesa uno de sus peores momentos en materia de imagen y críticas.
Esteban Trebucq coincidió con un kirchnerista
La AFA de Chiqui Tapia atraviesa un momento complicado en términos de credibilidad, y diversos sectores apuntan contra la conducción del fútbol argentino.
Sergio Chouza, afín al kirchnerismo, tuiteó lo siguiente después de que Estudiantes de La Plata le hiciera el pasillo de espaldas al proclamado campeón, Rosario Central:
"Esto pasará a la historia como uno de los gestos de dignidad deportiva más potentes de nuestra historia. Mis respetos al club Estudiantes de La Plata. Mi total repudio a los cómplices del team seca nuca."
Con cierta ironía, y pese a sus diferencias ideológicas en materia política, Esteban Trebucq citó el mensaje y le respondió: "Siempre te quise, Sergio querido."
Este intercambio expone con claridad el fuerte cuestionamiento que atraviesa actualmente la Asociación del Fútbol Argentino.
El momento de la AFA de Chiqui Tapia
En tan solo una semana pueden mencionarse distintos sucesos que han puesto en jaque la credibilidad de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.
Lo ocurrido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón fue el primer episodio de la semana pasada y abrió un abanico de suspicacias. La suspensión a Walter Otta por presuntas declaraciones, seguida de un arbitraje polémico, fue apenas el comienzo.
Luego llegó el arbitraje favorable a Barracas Central frente a Huracán. El encuentro terminó en empate, resultado que dejó al Globo fuera de los playoffs y sin chances de clasificar a la Copa Sudamericana. Barracas, en cambio, logró avanzar; algo que no habría ocurrido si perdía.
Cuando la opinión pública ya expresaba su malestar, se sumó la particular proclamación de Rosario Central como campeón de Liga.
En este contexto, la AFA “obligó” a Estudiantes de La Plata a realizar el pasillo al campeón, lo que derivó en la decisión del Pincha de hacerlo de espaldas.
El club platense, presidido por Juan Sebastián Verón, es uno de los pocos que cuestiona públicamente a la actual dirigencia del fútbol argentino —especialmente la Brujita—.
Habrá que ver qué sucede finalmente con el pasillo de espaldas y si habrá sanciones para los jugadores que participaron del gesto o incluso para el propio Verón.
