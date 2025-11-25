La AFA de Chiqui Tapia hizo que Esteban Trebucq opine como un kirchnerista

Con cierta ironía, y pese a sus diferencias ideológicas en materia política, Esteban Trebucq citó el mensaje y le respondió: "Siempre te quise, Sergio querido."

Este intercambio expone con claridad el fuerte cuestionamiento que atraviesa actualmente la Asociación del Fútbol Argentino.

El momento de la AFA de Chiqui Tapia

En tan solo una semana pueden mencionarse distintos sucesos que han puesto en jaque la credibilidad de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

Lo ocurrido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón fue el primer episodio de la semana pasada y abrió un abanico de suspicacias. La suspensión a Walter Otta por presuntas declaraciones, seguida de un arbitraje polémico, fue apenas el comienzo.

Luego llegó el arbitraje favorable a Barracas Central frente a Huracán. El encuentro terminó en empate, resultado que dejó al Globo fuera de los playoffs y sin chances de clasificar a la Copa Sudamericana. Barracas, en cambio, logró avanzar; algo que no habría ocurrido si perdía.

Cuando la opinión pública ya expresaba su malestar, se sumó la particular proclamación de Rosario Central como campeón de Liga.

En este contexto, la AFA “obligó” a Estudiantes de La Plata a realizar el pasillo al campeón, lo que derivó en la decisión del Pincha de hacerlo de espaldas.

El club platense, presidido por Juan Sebastián Verón, es uno de los pocos que cuestiona públicamente a la actual dirigencia del fútbol argentino —especialmente la Brujita—.

Habrá que ver qué sucede finalmente con el pasillo de espaldas y si habrá sanciones para los jugadores que participaron del gesto o incluso para el propio Verón.

