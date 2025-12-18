Anses empuja cambios clave para las asignaciones, el punto de flotación de Javier Milei

Para tomar dimensión del rol de dichas asignaciones en el funcionamiento de gran parte de la economía argentina, basta con repasar el paso de los años. En poco más de 16 años, la cantidad de beneficiarios por asignaciones se multiplicó de 4,7 millones de personas a 7,4 millones, revelando una creciente demanda por apoyo hacia el Estado.

Según datos del Congreso, la pobreza estructural sin las asignaciones se elevaría en un 10%. Pero más grave aún sería la explosión de la indigencia, que podría saltar un 82% sin la existencia de ese apoyo estatal.

Respecto a esto último, el Congreso reveló que más de 2.6 millones de personas tienen acceso a una canasta básica de alimentos gracias a la existencia de esos programas. Es decir, ciudadanos con potencial de estallar las calles en caso de ausencia del Estado.

Gran parte de ese universo de beneficiarios no son sólo adultos, sino en una gran mayoría son niños. De hecho, la mayor parte de los recursos destinados a la asistencia social en el país están apuntados a contener la pobreza infantil y poder dejar a toda una generación de jóvenes en condiciones de escolaridad.

Diciembre

Para cerrar el año, el Gobierno actualizó los montos en un 2,3%. De esa manera, la AUH quedó en 122.448 por hijo. En tanto, las familias con niños discapacitados cobrarán 398.693 pesos por hijo.

Además, Anses también actualizó los montos de la Tarjeta Alimentar. Estos se ubicaron en 52.250 pesos para familias con un hijo, 81.936 para familias con dos, y 108.062 para familias de hasta tres hijos de 17 años o menos.

