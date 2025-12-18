La Administración Nacional de Seguridad Nacional, más conocida como Anses, introdujo cambios en los requisitos necesarios para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. La medida, anunciada en el Boletín Oficial, pretende asegurar el acceso a la salud y educación de los menores destinatarios del subsidio.
20% CONDICIONADO
Anses empuja cambios clave para las asignaciones, el punto de flotación de Javier Milei
Anses avanzó en modificaciones de las exigencias para el cobro de la totalidad de las asignaciones. Qué cambió y cómo se accede al beneficio completo.
En ese orden, y mediante recomendación del Ministerio de Capital Humano, el organismo pasó a exigir la acreditación del cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación, respecto de los niños y niñas de hasta cuatro años de edad. A ello se sumó el cumplimiento del ciclo escolar respectivo en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial, cuando se trate de niños y niñas a partir de los cinco años de edad.
Estas exigencias habilitarán el cobro de la totalidad de la asignación, destrabando el 20% de retención prevista al momento del depósito. En caso de no cumplir con las exigencias, los beneficiarios percibirán el 80% del subsidio.
Algo similar sucede con la Asignación por Embarazo. El depósito del 20% retenido al momento de la liquidación será habilitado solo si se constató la acreditación de la finalización del embarazo mediante la partida o certificado de nacimiento, partida o certificado de defunción, o certificado médico de interrupción del embarazo y el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento.
Anses y sus asignaciones, pilares de la paz social en Argentina
En ambos casos, los programas de asistencia social gestionados por Anses se constituyeron en pilares para el sostenimiento de la paz social. Ese escenario se sostuvo incluso bajo el paradigma del Gobierno de Javier Milei y un recorte del gasto con pocos precedentes históricos.
Para tomar dimensión del rol de dichas asignaciones en el funcionamiento de gran parte de la economía argentina, basta con repasar el paso de los años. En poco más de 16 años, la cantidad de beneficiarios por asignaciones se multiplicó de 4,7 millones de personas a 7,4 millones, revelando una creciente demanda por apoyo hacia el Estado.
Según datos del Congreso, la pobreza estructural sin las asignaciones se elevaría en un 10%. Pero más grave aún sería la explosión de la indigencia, que podría saltar un 82% sin la existencia de ese apoyo estatal.
Respecto a esto último, el Congreso reveló que más de 2.6 millones de personas tienen acceso a una canasta básica de alimentos gracias a la existencia de esos programas. Es decir, ciudadanos con potencial de estallar las calles en caso de ausencia del Estado.
Gran parte de ese universo de beneficiarios no son sólo adultos, sino en una gran mayoría son niños. De hecho, la mayor parte de los recursos destinados a la asistencia social en el país están apuntados a contener la pobreza infantil y poder dejar a toda una generación de jóvenes en condiciones de escolaridad.
Diciembre
Para cerrar el año, el Gobierno actualizó los montos en un 2,3%. De esa manera, la AUH quedó en 122.448 por hijo. En tanto, las familias con niños discapacitados cobrarán 398.693 pesos por hijo.
Además, Anses también actualizó los montos de la Tarjeta Alimentar. Estos se ubicaron en 52.250 pesos para familias con un hijo, 81.936 para familias con dos, y 108.062 para familias de hasta tres hijos de 17 años o menos.
Otras noticias de Urgente24
Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN
Con la Iglesia a favor, Rosario se moviliza frente a la Reforma Laboral
Se aprobó Presupuesto 2026 pero se mantiene emergencia en discapacidad y financiamiento universitario
Donald Trump amagó un gran anuncio, pero no habló sobre Venezuela