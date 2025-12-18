Viajar sin apuro: la herramienta de Skyscanner que predice cuándo conviene comprar vuelos

Esto permite algo clave para el viajero promedio: evitar compras impulsivas por miedo a que el precio suba al día siguiente, uno de los errores más comunes al planificar un viaje.

... Las tarifas aéreas cambian de forma constante y obligan a los viajeros a planificar con mayor estrategia.

Lo que sigue valiendo

Más allá de la predicción, algunos hábitos continúan siendo útiles. Skyscanner sostiene que los domingos suelen concentrar mejores oportunidades para buscar y reservar vuelos, especialmente en horarios tempranos, un dato que Urgente24 ya había destacado en notas anteriores. También hay consenso en que volar martes, miércoles o sábados suele ser más económico que hacerlo en días de alta demanda.

La anticipación sigue siendo otro factor decisivo. Para viajes largos, comprar con varios meses de margen amplía opciones y reduce costos, mientras que reservar a último momento casi siempre implica pagar más.

En un mercado aéreo cada vez más volátil, la clave parece ser menos obsesión y más lectura del contexto. No se trata de adivinar el precio perfecto, sino de entender cuándo conviene moverse. Y en ese punto, las herramientas que miran el pasado para anticipar el futuro empiezan a ocupar un rol central en la forma de viajar.

