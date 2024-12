Año Nuevo sin alcohol: 6 consejos para pasar las fiestas sobrio y feliz

Procura tener un plan para sentirse seguro

En primer lugar, hay que saber qué hacer cuando la situación se pone complicada.

“Es importante que las personas tengan un plan de afrontamiento sólido antes de enfrentarse a situaciones potencialmente estresantes”, dije Sara Dolan, Ph.D., profesora de psicología y neurociencia, experta en tratamiento de trastornos por consumo de sustancias de la Universidad de Baylor.

Esto incluye algunos eventos o lugares de los que debería alejarse. "Está bien mantenerse a salvo abandonando o incluso evitando lugares que puedan ser inseguros”, agregó Dolan en un artículo para la Universidad de Baylor.

Evita los desencadenantes

Los desencadenantes del consumo de alcohol pueden ser diferentes para cada persona. Reconocerlos, puede ser útil para alejarse a tiempo.

“Para algunas personas, es un conflicto familiar; para otras, la soledad; y para otras, los sentimientos de ansiedad o depresión”, indicó Dolan. “Es importante conocer los propios puntos de estrés antes de entrar en situaciones que puedan desencadenarlos”.

Elimina el alcohol de casa

Una de las recomendaciones de los CDC para beber menos, es eliminar el alcohol de la casa. "Es posible que desees eliminar el alcohol de tu casa o de los lugares donde pasas mucho tiempo", aconsejan.

Está bien decir "no"

Si estás tratando de permanecer sobrio, una de las cosas que podría causar estrés es pensar: qué voy a decir si me ofrecen bebidas alcohólicas. Y debes saber que, está bien decir "no".

"Cuando alguien te pregunta por qué no bebes, no le debes una respuesta más allá de la obvia “Porque no quiero”. Si sientes la necesidad de explicar más, la verdad siempre funciona", escribe Mary McNamara, columnista en Los Ángeles Times, quien asegura que lleva más de 20 años sobria.

Avisa a los demás

Aquellos que prefieren evitar conversaciones incómodas, podrían avisarle a sus seres queridos que no quieren beber alcohol.

"Si estás pensando en no beber y es algo nuevo, avisar a tu familia y amigos con antelación es de gran ayuda", sugirió el DJ Tom Hollings, en una entrevista para la BBC, luego de decidir dejar de beber.

"Enviar un mensaje de texto para decir: 'Hola, solo quiero avisarte que me estoy tomando un descanso de la bebida en este momento' es probablemente mejor que hacerlo en un entorno en vivo", agregó.

Date un capricho

Tener una copa o un vaso con algo para beber, que no sea alcohol, puede ser un buen recurso para seguir sintiéndote incluido. Y no necesariamente debe ser jugo de naranja.

"El mercado de bebidas con 0% de alcohol o con bajo contenido de alcohol se ha expandido mucho en el último año y medio, dos años", dijo la TikToker Kali Thompson, a la BBC, quien el año pasado vivió su primera Navidad sobria.

"Me gusta beber cualquier cosa en una copa de vino", contó Kali. "Me da la sensación de que estoy bebiendo un poco".

Eso sí, recuerda que, en épocas de fiestas, muchas cosas que no vienen en vasos pueden estar llenas de alcohol y que cualquier pequeño cambio que hagas para estar sobrio, cuenta.

