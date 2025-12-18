Luego de que se hiciera oficial la salida de Beto Casella de El Nueve para seguir su trayectoria televisiva en la pantalla de América TV, las autoridades se pusieron en campaña para armar al equipo que buscaré mantener al público de Bendita en el nuevo programa Bendito tú eres.
Beto Casella sumaría a un reconocido conductor como panelista en su nuevo programa: Quién es
De cara a lo que será el ciclo televisivo que conducirá por la pantalla de América TV, Beto Casella contaría con un reconocido periodista en su panel.
Horacio Pagani, Any Ventura y Enzo Aguilar, continuarán el rumbo del conductor mientras que Alejandra Maglietti también analiza la posibilidad de cambiar de señal. Sin embargo, en esta ocasión desde Intrusos confirmaron el ingreso del periodista Esteban Mirol.
"Quien formaría parte de la mesa del programa de Beto Casella es el señor Esteban Mirol", anunció Adrián Pallares. Y sumó: "Quien dejó de ser el conductor de un noticiero importante, que pasó a MasterChef, ahora se sumaría al programa de Beto Casella".
De esta manera iría tomando forma el nuevo proyecto que debutará el 9 de febrero a partir de las 22 horas. Además, es preciso destacar que hará un pase con LAM y junto Ángel de Brito buscarán mantener el nivel de la audiencia para hacerle frente tanto a Telefe como también así a El Trece en las noches semanales.
El ninguneo de Beto Casella a Edith Hermida
Edith Hermida será la encargada de conducir Bendita, luego de la salida de Beto Casella y es por ese motivo que salió de vacaciones para estar presente cuando se produzca el cambio en el ciclo que inició en 2005.
En el programa Lape Club Social Informativo fueron a buscar la palabra del conductor para hablar sobre cómo se encuentra el vínculo con su histórica panelista: "No la vi más. Supongo que se tomó vacaciones adelantadas porque si yo me ahora, el 19, tendrá que conducir ella".
No obstante, aprovechó la nota para referirse a la posibilidad de que agreguen a otro conductor para que la acompañe como es el caso de Federico Bal que fue tanteado por las autoridades para que se sume a partir de marzo.
"No sé que va a hacer el canal", añadió más tarde dejando en claro que ya poco le importa lo que pasará con en el sitio que dejará para seguir con Bendito tú eres junto a varios de sus actuales compañeros.
