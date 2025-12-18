Beto Casella sumaría a un reconocido conductor como panelista en su nuevo programa: Quién es

El ninguneo de Beto Casella a Edith Hermida

Edith Hermida será la encargada de conducir Bendita, luego de la salida de Beto Casella y es por ese motivo que salió de vacaciones para estar presente cuando se produzca el cambio en el ciclo que inició en 2005.

En el programa Lape Club Social Informativo fueron a buscar la palabra del conductor para hablar sobre cómo se encuentra el vínculo con su histórica panelista: "No la vi más. Supongo que se tomó vacaciones adelantadas porque si yo me ahora, el 19, tendrá que conducir ella".

No obstante, aprovechó la nota para referirse a la posibilidad de que agreguen a otro conductor para que la acompañe como es el caso de Federico Bal que fue tanteado por las autoridades para que se sume a partir de marzo.

"No sé que va a hacer el canal", añadió más tarde dejando en claro que ya poco le importa lo que pasará con en el sitio que dejará para seguir con Bendito tú eres junto a varios de sus actuales compañeros.

