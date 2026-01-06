Christian Petersen se sinceró tras recibir el alta: "Es verdad que..."

"Tengo en mi poder, un comunicado que obviamente va a tener mucha repercusión, que es un adelanto, luego leeré más, porque habla en este programa Christian Petersen", dijo el periodista.

Esto es lo que dice parte del comunicado que envió Christian Petersen:

Querido Juan, por suerte ayer, desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto. Por lo que no te puedo contar qué pasó.

Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré.

Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido, y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que, tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes, y del Hospital Alemán, son los mejores médicos de la Argentina, y me salvaron la vida.

Es verdad que, cuando bajé estaba acelerado, y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo.

Pero, lo que es verdad, es que estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo, todos los días. Y el guía era súper profesional, de hecho, él quería que haga cumbre.

Si te parece, la semana que viene, cuando vaya al médico, te cuento un poco más, o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo.

¿Qué pasó con Christian Petersen?

Vale recordar que, de acuerdo con el primer parte médico, Christian Petersen había sufrido una falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín, en San Martín de los Andes.

La falla multiorgánica, también conocida como síndrome de fallo multiorgánico, es considerada una condición grave y compleja.

"El síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO) es una enfermedad aguda (de rápida evolución) y grave en la que dos o más sistemas orgánicos dejan de funcionar correctamente", indica la Clínica Cleveland.

En un principio, el cocinero estuvo en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Luego fue trasladado a Buenos Aires donde ingresó al Hospital Alemán. Ahora, se encuentra en casa.

-----------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos