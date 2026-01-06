Christian Petersen, el famoso cocinero argentino, empresario, emprendedor y productor agropecuario, rompió el silencio sobre el delicado momento de salud que vivió y lo ocurrido en el volcán Lanín. Luego de estar un mes internado, ha recibido el alta médica y sus primeras palabras han llegado.
¿QUÉ PASÓ CON SU SALUD?
Christian Petersen se sinceró tras recibir el alta: "Es verdad que..."
Christian Petersen rompió el silencio sobre su delicado estado de salud y lo ocurrido en el volcán Lanín. Esto es lo que dijo el cocinero.
¿Qué dijo Christian Petersen sobre su salud y lo que vivió en el volcán Lanín?
Son muchas las versiones que han circulado sobre la salud de Christian Petersen. Pero, finalmente, se pudo conocer la versión del propio chef.
El periodista Juan Etchegoyen afirmó que el cocinero le mandó un comunicado, en el que dio detalles sobre el episodio que mantuvo a todos en vilo.
El cocinero habló sobre su estado de salud, la situación que vivió en el Volcán Lanín y cómo sigue su vida.
Etchegoyen leyó parte del mensaje que le envió el cocinero para "Mitre Live".
"Tengo en mi poder, un comunicado que obviamente va a tener mucha repercusión, que es un adelanto, luego leeré más, porque habla en este programa Christian Petersen", dijo el periodista.
Esto es lo que dice parte del comunicado que envió Christian Petersen:
Querido Juan, por suerte ayer, desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto. Por lo que no te puedo contar qué pasó.
Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré.
Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido, y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que, tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes, y del Hospital Alemán, son los mejores médicos de la Argentina, y me salvaron la vida.
Es verdad que, cuando bajé estaba acelerado, y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo.
Pero, lo que es verdad, es que estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo, todos los días. Y el guía era súper profesional, de hecho, él quería que haga cumbre.
Si te parece, la semana que viene, cuando vaya al médico, te cuento un poco más, o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo.
¿Qué pasó con Christian Petersen?
Vale recordar que, de acuerdo con el primer parte médico, Christian Petersen había sufrido una falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín, en San Martín de los Andes.
La falla multiorgánica, también conocida como síndrome de fallo multiorgánico, es considerada una condición grave y compleja.
"El síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO) es una enfermedad aguda (de rápida evolución) y grave en la que dos o más sistemas orgánicos dejan de funcionar correctamente", indica la Clínica Cleveland.
En un principio, el cocinero estuvo en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.
Luego fue trasladado a Buenos Aires donde ingresó al Hospital Alemán. Ahora, se encuentra en casa.
-----------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios
Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial
"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"
Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos