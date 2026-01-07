La Fórmula 1 está próxima a comenzar en pocos días y Franco Colapinto se encuentra muy emocionado por correr nuevamente con Alpine en este 2026. El piloto nacional tendrá su propio monoplaza nuevo, con butaca hecha a medida y todos los lujos. Desde la escudería le mandaron un mensaje que impactó a todos.
¿QUÉ DIJERON?
El inesperado mensaje de Alpine que impactó a Franco Colapinto
Franco Colapinto está próximo a comenzar otra temporada de Fórmula 1 con Alpine y desde la escudería francesa le enviaron un contundente mensaje.
Tras una temporada difícil para Alpine donde no pudo sumar puntos y le fue cada vez peor, ahora la escudería puso todas las fichas en Franco Colapinto y Pierre Gasly para 2026. Por esa razón le brindaron todo el apoyo posible al argentino.
Alpine y un mensaje contundente para Franco Colapinto
Steve Nielsen, director general de Alpine, hizo un balance sobre el 2025 de la escudería y trazó una línea nueva acerca de lo que será el 2026 del equipo. En este sentido, el mismo se refirió a Franco Colapinto y le entregó todo su apoyo para esta temporada.
"Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles, él está en el proceso", sostuvo Nielsen en diálogo con el medio Motorsport. De esta manera se espera que en 2026 los resultados sean beneficiosos para Alpine.
"En un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera. Está en ese camino y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca", lanzó Steve Nielsen acerca del argentino.
Lo que necesita Alpine es comenzar a sumar puntos de a poco, ya que los nuevos monoplazas y la confianza que depositaron en sus dos pilotos son cruciales para tener una temporada mucho mejor que la pasada.
