España prefiere a Darín: 'Homo Argentum' se hunde y Guillermo Francella la padece

Francella, lejos de quedarse callado, respondió en diciembre durante una entrevista con Puro Show a quienes critican negativamente el filme: "Nadie entendió nada", lanzó, "[Nadie entendió] que era una sátira".

El actor aclaró que muchas de las críticas surgieron de una lectura superficial: "La gente quedó totalmente azorada. [...] En la premiere salían actores, directores, productores, autores… nadie entendió nada". Para él, la incomprensión no fue casual, dado que el filme buscaba mostrar la identidad argentina con humor incómodo, más que complacer.

Guillermo Francella se multiplica por 16, pero no gustó a España

Homo Argentum propone una mirada ácida sobre la identidad argentina, pero más centrada en Buenos Aires que en el país entero. La película está formada por 16 historias diferentes, en las que Francella se transforma en personajes de edades, clases sociales y actitudes radicalmente distintas.

El actor de Pepe Argento cambia de gestos, voces, modos de caminar y de expresarse, mostrándose como todo un maestro del registro múltiple, algo que recuerda a Peter Sellers o Alec Guinness. Pero en cuanto a calidad técnica, algunas historias tienen aspecto televisivo y varias viñetas muestran actitudes y comentarios difíciles de digerir fuera de Argentina, especialmente tratándose de roles de género y sensibilidad social.

image La película muestra gran trabajo actoral de Francella, pero una mirada porteñocéntrica limitada. Funciona como sátira incómoda, aunque deja afuera gran parte de la Argentina real.

La película refleja al porteño que se cree toda la Argentina. Los interiores del país quedan invisibilizados: Tucumán, Jujuy, Mendoza o Santa Fe aparecen solo de pasada o con acentos caricaturescos, mientras la capital concentra todo. Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, junto con Francella, buscan burlarse de los egos, la hipocresía y la falsa moral, aunque algunos sketches incomoden a quienes buscan una representación más fiel del país completo.

Aun así, Homo Argentum hace reír, incomoda y se vuelve meme; prueba que el cine argentino puede emocionar y escandalizar al mismo tiempo. Muestra un humor incómodo, inteligente y cargado de observaciones sobre la sociedad argentina, y aunque en España la cosa no salió bien, el actor se consagra como un virtuoso de la versatilidad y el riesgo actoral, capaz de sostener un relato fragmentado durante más de dos horas sin perder la conexión con el espectador.

