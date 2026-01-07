Guillermo Francella llegó a España con Homo Argentum esperando repetir el éxito arrollador de Argentina, pero se encontró fueron críticas lapidarias y salas casi vacías, mientras Ricardo Darín sigue siendo la referencia indiscutida para el público español. Ese contraste reaviva la vieja comparación entre ambos y deja en evidencia que la grieta cultural entre ellos sigue tan viva como siempre.
NO FUE NI EL TATO
España prefiere a Darín: 'Homo Argentum' se hunde y Guillermo Francella la padece
'Homo Argentum' es destrozada sin piedad por la crítica española, dicen que allá ni lo conocen a Guillermo Francella mientras lo comparan con Ricardo Darín.
'Homo Argentum' en España: Ni los argentinos la fueron a ver
"Oye ¿quién es Guillermo Francella?", preguntó el periodista español Roberto Antolín mientras charlaba con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre la performance de Homo Argentum en España, que fue por lejos lo esperado: "Se estrelló acá en España y ha sido un final y comienzo de año terrible para él con su película en Madrid porque no la ha ido a ver nadie. Ha estrenado Homo Argentum en Navidad y yo sabía que era una locura estrenar en época de fiestas. Yo lo que te digo es que Guillermo Francella se estancó con esto y las críticas son feroces”.
El filme, que en Argentina fue número uno en taquilla (y el emblema del "cine independiente" para el sector libertario) apenas logró 100 mil euros en el país ibérico, quedó anteúltima en la temporada, solo por encima de Vida Privada, y ni siquiera la comunidad argentina en Madrid la quiso ir a ver.
"¿Quién es este Francella? Lo malo no es que no fueron los españoles, sino que ni siquiera fue la comunidad argentina en Madrid a verla. Francella dedícate a otra cosa, nunca serás Ricardo Darín aquí en España. La gente no la fue a ver porque se estrenó en Navidad y acá a Guillermo no lo conoce nadie, no es como Argentina. Le han fallado hasta los argentinos que viven acá", continuó Antolín, que también leyó algunos de los comentarios más crueles que circulaban en redes y medios: "Una comedia sin chispa, sin encanto y llena de chistes malos".
El español no se guardó nada y calificó a la película con un adjetivo bastante elocuente: "Han hecho un cagancho de película y los directores se han prestado a este cagancho como Guillermo. No fue a verlo nadie, Juan, y yo creo que con este fracaso se cerró las puertas en España. Si no lo conocen ahora, no lo van a conocer nunca. Además, presentó una película Plaza de Lobos se llama y tampoco le fue bien. Es horrible y una confirmación de la mediocridad del cine argentino. Ha hecho un cagancho. Esto le acaba de romper la carrera en España, si viene es a vender flores en la Gran Vía porque después de esto no va a poder actuar más en España. Las críticas de la poca gente que fue a verla son feroces y las salas estaban vacías. Francella se la pegó toda y no va a poder volver en años a España".
Francella, lejos de quedarse callado, respondió en diciembre durante una entrevista con Puro Show a quienes critican negativamente el filme: "Nadie entendió nada", lanzó, "[Nadie entendió] que era una sátira".
El actor aclaró que muchas de las críticas surgieron de una lectura superficial: "La gente quedó totalmente azorada. [...] En la premiere salían actores, directores, productores, autores… nadie entendió nada". Para él, la incomprensión no fue casual, dado que el filme buscaba mostrar la identidad argentina con humor incómodo, más que complacer.
Guillermo Francella se multiplica por 16, pero no gustó a España
Homo Argentum propone una mirada ácida sobre la identidad argentina, pero más centrada en Buenos Aires que en el país entero. La película está formada por 16 historias diferentes, en las que Francella se transforma en personajes de edades, clases sociales y actitudes radicalmente distintas.
El actor de Pepe Argento cambia de gestos, voces, modos de caminar y de expresarse, mostrándose como todo un maestro del registro múltiple, algo que recuerda a Peter Sellers o Alec Guinness. Pero en cuanto a calidad técnica, algunas historias tienen aspecto televisivo y varias viñetas muestran actitudes y comentarios difíciles de digerir fuera de Argentina, especialmente tratándose de roles de género y sensibilidad social.
La película refleja al porteño que se cree toda la Argentina. Los interiores del país quedan invisibilizados: Tucumán, Jujuy, Mendoza o Santa Fe aparecen solo de pasada o con acentos caricaturescos, mientras la capital concentra todo. Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, junto con Francella, buscan burlarse de los egos, la hipocresía y la falsa moral, aunque algunos sketches incomoden a quienes buscan una representación más fiel del país completo.
Aun así, Homo Argentum hace reír, incomoda y se vuelve meme; prueba que el cine argentino puede emocionar y escandalizar al mismo tiempo. Muestra un humor incómodo, inteligente y cargado de observaciones sobre la sociedad argentina, y aunque en España la cosa no salió bien, el actor se consagra como un virtuoso de la versatilidad y el riesgo actoral, capaz de sostener un relato fragmentado durante más de dos horas sin perder la conexión con el espectador.
