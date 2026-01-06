El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo modelo que modifica de raíz la forma en que se subsidian la luz y el gas. La medida, presentada como una “simplificación necesaria”, elimina la histórica segmentación por ingresos y redefine quién recibe ayuda y quién queda expuesto a la tarifa plena. A partir de ahora, el acceso a los subsidios de energía se define bajo un criterio más estricto, con el objetivo declarado de reducir el gasto público y acercar las tarifas al costo real del servicio.
Subsidios de luz y gas: El nuevo sistema que deja a millones pagando más
El subsidio se aplica únicamente durante los meses de invierno, cuando el consumo se dispara, y queda eliminado el resto del año.
En la práctica, esto implica que muchos hogares que hasta ahora pagaban tarifas subsidiadas podrían empezar a sentir el impacto en sus facturas mensuales.
¿Qué cambia con los subsidios de energía, luz y gas en Argentina?
El corazón del nuevo esquema es el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), una herramienta que unifica todos los programas anteriores en un solo régimen nacional. Con su puesta en marcha, queda atrás el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), vigente desde 2022, y se crea un nuevo padrón único de beneficiarios.
Desde la Secretaría de Energía explicaron que la intención es abandonar un sistema “complejo y fragmentado” para avanzar hacia reglas más claras y homogéneas en todo el país. La principal novedad es la eliminación de los tres niveles de segmentación tarifaria. Ya no habrá categorías intermedias porque los hogares o reciben subsidios o pagan el precio completo de la luz y el gas.
El criterio de acceso se define ahora por un único umbral de ingresos. Para recibir asistencia estatal, el ingreso total del hogar no puede superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, que hoy rondan los $3,6 millones según datos oficiales.
¿Quiénes pierden y quiénes mantienen los subsidios de luz y gas?
El rediseño apunta a concentrar los subsidios de energía en los sectores de menores recursos, dejando fuera a una porción significativa de usuarios que antes contaban con algún nivel de ayuda. Según estimaciones privadas, este nuevo enfoque permitirá reducir el volumen total de subsidios eléctricos y gasíferos, mientras aumenta el porcentaje del costo real que cubren las tarifas.
En el caso de la electricidad, los hogares que califican reciben una bonificación del 50% sobre el precio estacional de la energía, aplicada sobre un bloque limitado de consumo mensual. Durante el primer año de implementación, se suma un descuento adicional transitorio del 25%, que se irá reduciendo de forma gradual hasta desaparecer.
Para el gas natural, el sistema establece un precio único del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. El subsidio se aplica únicamente durante los meses de invierno, cuando el consumo se dispara, y queda eliminado el resto del año.
¿Cómo impactan los subsidios de energía, luz y gas en las facturas?
El efecto en las boletas depende de dos factores, el nivel de ingresos del hogar y el consumo mensual. Quienes queden fuera del esquema focalizado comenzarán a pagar tarifas más cercanas al costo real del servicio, lo que implica aumentos sensibles respecto de los valores subsidiados.
Si bien el nuevo sistema mejora la eficiencia fiscal, también traslada una mayor carga a los usuarios de clase media, que quedan en una zona gris, ganan más que el tope establecido, pero no necesariamente tienen margen para absorber subas fuertes en luz y gas.
¿Qué pasa con las garrafas y el acceso al gas sin red?
Una de las novedades más relevantes del nuevo régimen es la incorporación formal de las garrafas al sistema de subsidios energéticos. Los usuarios que no cuentan con gas natural por red podrán acceder a un descuento directo al momento de comprar garrafas de 10 kilos de GLP, utilizando medios de pago virtuales.
¿Cómo anotarse para recibir subsidios de luz y gas?
Las personas que ya estaban registradas en el antiguo RASE no deberán realizar ningún trámite adicional, ya que sus datos serán migrados automáticamente al nuevo sistema. Sin embargo, quienes eran beneficiarios del ex Plan Hogar o utilizan garrafas deberán inscribirse nuevamente.
El sistema también contempla situaciones especiales, como hogares con personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas y familias que viven en barrios populares registrados.
