Subsidios de luz y gas: El nuevo sistema que deja a millones pagando más

¿Quiénes pierden y quiénes mantienen los subsidios de luz y gas?

El rediseño apunta a concentrar los subsidios de energía en los sectores de menores recursos, dejando fuera a una porción significativa de usuarios que antes contaban con algún nivel de ayuda. Según estimaciones privadas, este nuevo enfoque permitirá reducir el volumen total de subsidios eléctricos y gasíferos, mientras aumenta el porcentaje del costo real que cubren las tarifas.

En el caso de la electricidad, los hogares que califican reciben una bonificación del 50% sobre el precio estacional de la energía, aplicada sobre un bloque limitado de consumo mensual. Durante el primer año de implementación, se suma un descuento adicional transitorio del 25%, que se irá reduciendo de forma gradual hasta desaparecer.

Para el gas natural, el sistema establece un precio único del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. El subsidio se aplica únicamente durante los meses de invierno, cuando el consumo se dispara, y queda eliminado el resto del año.

¿Cómo impactan los subsidios de energía, luz y gas en las facturas?

El efecto en las boletas depende de dos factores, el nivel de ingresos del hogar y el consumo mensual. Quienes queden fuera del esquema focalizado comenzarán a pagar tarifas más cercanas al costo real del servicio, lo que implica aumentos sensibles respecto de los valores subsidiados.

Si bien el nuevo sistema mejora la eficiencia fiscal, también traslada una mayor carga a los usuarios de clase media, que quedan en una zona gris, ganan más que el tope establecido, pero no necesariamente tienen margen para absorber subas fuertes en luz y gas.

Último día para recibir el subsidios de luz y gas: Cómo inscribirse al RASE

¿Qué pasa con las garrafas y el acceso al gas sin red?

Una de las novedades más relevantes del nuevo régimen es la incorporación formal de las garrafas al sistema de subsidios energéticos. Los usuarios que no cuentan con gas natural por red podrán acceder a un descuento directo al momento de comprar garrafas de 10 kilos de GLP, utilizando medios de pago virtuales.

¿Cómo anotarse para recibir subsidios de luz y gas?

Las personas que ya estaban registradas en el antiguo RASE no deberán realizar ningún trámite adicional, ya que sus datos serán migrados automáticamente al nuevo sistema. Sin embargo, quienes eran beneficiarios del ex Plan Hogar o utilizan garrafas deberán inscribirse nuevamente.

El sistema también contempla situaciones especiales, como hogares con personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas y familias que viven en barrios populares registrados.

