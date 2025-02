Minería: ¡Postulá a empresas líderes en San Juan ya!

Por su parte, VicuñaCorp, una compañía minera conformada por BHP y Lundin Mining, se encuentra al frente de los proyectos Josemaría y Filo del Sol. Para postularse, los interesados deben ingresar al formulario disponible en su página web: . Una vez que ingresan, pueden adjuntar su currículum en formato digital y completar su información personal y profesional, en el siguiente link: https://hiringroom.com/jobs/get_vacancy/67adf37edaa61f080d3b6156/candidates/new#step2

Antecedentes y datos del mundo del trabajo en San Juan

El Boletín de Coyuntura Laboral de San Juan 5(3) con datos de 2024 destaca, para el conglomerado urbano del Gran San Juan, que el 44,6% de las personas forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, se trata de personas que están trabajando o buscando trabajo activamente. Al interior, la mayoría (42,6%) se encuentra ocupada, mientras que las personas que están disponibles y buscan activamente trabajo (población desocupada) representan una tasa del 4,5%.

Dentro de la población ocupada, el 73% es asalariada (trabajadores en relación de dependencia, cumple un horario y sigue órdenes) y el 27% es no asalariada (independientes). Respecto de la población asalariada, el 52,1% tiene descuento jubilatorio mientras que el 47,9% restante no tiene descuentos. Mientras que, entre la población no asalariada el 82% se constituye por cuentapropistas, el 15,0% se presenta bajo la categoría patrón y el 3,0% como trabajador familiar sin remuneración.

San Juan con futuro promisorio

Pero los datos aportados por el Observatorio sindical se verán modificados por el impacto del desarrollo de la actividad minera. Las empresas contratantes reiteran así su compromiso con la contratación de nuevos profesionales y brindan la oportunidad de sumarse a importantes iniciativas mineras en San Juan, publicó el periódico Huarpe, recientemente.

