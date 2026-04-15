Luis Caputo frente a la tormenta: La inflación y el caos global lo acorralan ante el FMI

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Bajo presión, Luis Caputo busca aire en Washington

Después de un decepcionante dato de inflación de marzo, que marcó un avance del 3,4% en el índice general de precios, Luis Caputo arribará este miércoles a Washington para participar de las llamadas Sesiones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que además se reunirá para cerrar el acuerdo técnico y destrabar un desembolso por USD1.000 millones.

Las reuniones se darán en un contexto en que, en la víspera, el organismo recortó la previsión de crecimiento y aumentó la estimación inflacionaria para la Argentina; y luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumula el 9,4% en lo que va del año.

El escenario global tampoco es alentador, ya que la guerra en Medio Oriente refuerza la distorsión en los precios y presiona sobre las economías en todo el mundo por efecto de la menor producción de petróleo y los bloqueos al comercio en el Estrecho de Ormuz.