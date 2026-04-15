Luis Caputo frente a la tormenta: La inflación y el caos global lo acorralan ante el FMI

El ministro de Economía viajó a EE.UU. con un mensaje de "paciencia". El objetivo es convencer al Fondo de que este rebote es estacional y producto del conflicto en Medio Oriente, buscando asegurar desembolsos o flexibilidad en las metas de reservas.
La brecha entre el optimismo oficial ("los próximos 18 meses serán los mejores") y la realidad del bolsillo (30,4% anual proyectado por el FMI) está tensando el humor social. Las encuestas lo exponen, y las provincias también.
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La tensión con los intendentes y gobernadores por la obra pública y los fondos para transporte está llegando a un punto de no retorno. La marcha de la FAM a Economía es solo el inicio de una judicialización masiva de los reclamos provinciales.
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El mundo no está ayudando al plan local. La escalada de tensiones entre Irán y EE.UU. en el Estrecho de Ormuz ha reconfigurado el tablero global. El impacto de la guerra en Medio Oriente está actuando como un "cisne negro" para el plan económico argentino, encareciendo energía y alimentos.
Hoy es un día de espera activa. Los mercados estarán pendientes de las fotos y comunicados que lleguen desde Washington. A nivel local, el foco estará en la capacidad de respuesta de la Secretaría de Comercio para evitar que el dato de marzo se traslade a una espiral de aumentos en abril.
Manuel Adorni deberá cancelar una deuda de US$200 mil al contado en noviembre próximo por la hipoteca de su departamento en el barrio de Caballito. El dato sale desde los tribunales de Comodoro Py, donde este miércoles se presentaron a declarar como testigos las 2 jubiladas que le vendieron al jefe de Gabinete el inmueble de la calle Miró.
Según había declarado la escribana Adriana Nechevenko, que certificó la venta, la operación se hizo a través de una hipoteca de "saldo de precio", por la cual Adorni accedió al departamento sólo pagando US$30 mil y con el compromiso de cancelar el resto con el inmueble como garantía. No hubo préstamo de dinero, aseguró Nechevenko.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que laguerra con Irán está "casi terminada", y advirtió al mundo que esté atento a “dos días increíbles”, en medio de un contexto en el que sale a la luz que una delegación pakistaní llega este miércoles a Irán y tras la confirmación de que el vicepresidente estadounidense JD Vance estará este fin de semana en Islamabad, todo esto mientras las fuerzas estadounidense aún mantienen el bloqueo naval sobre Ormuz.
En conversaciones con periodistas de Fox News, ABC News y The New York Post, el mandatario de EE.UU. se volvió a mostrar optimista sobre un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, aunque, desde el lado del país persa, lo contradigan afirmando que no se doblegarán ante sus pretensiones y que no desmantelarán el programa nuclear persa.
La protesta de transportistas de granos se agudizó en las últimas horas y agrava la parálisis en los puertos bonaerenses. Sin acuerdo en la mesa de negociación convocada por la provincia de Buenos Aires, los bloqueos en accesos y rutas siguen afectando la operatoria en Bahía Blanca y Necochea, dos terminales clave para la salida de la cosecha en un momento clave.
El conflicto, que ya había empezado a complicar la logística del agro la semana pasada, escaló ahora a una instancia más delicada: la interrupción de embarques y la amenaza sobre el flujo de divisas del complejo cerealero.
El Impuesto a Ingresos Brutos sufrió fuertes cambios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(CABA) a partir de un plan de descuentos y exenciones activados por AGIP. Tras el anuncio del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, más de 140.000 contribuyentes tendrían algo de alivio fiscal por esa vía.
En concreto, la medida anunciada por el Gobierno porteño alcanzaría a los contribuyentes del Régimen Simplificado en varios niveles. Las categorías A, B y C quedarían exentas de su pago con una bonificación del 100%, lo que llevó a 35.000 trabajadores no profesionales a quitarse de encima dicho tributo.
El nivel general del Índice de precios al consumidor de Santa Fe(IPC Santa Fe) registró en marzo 2026 un aumento de 3,6% con relación al mes anterior, según informó este miércoles el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).
Así, la medición provincial se ubicó dos décimas por encima de la nacional, que fue del 3,4%, según los datos del Indec.
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15-04-2026 11:31
Marcha por la crisis del PAMI: Protesta "contra el abandono y el saqueo"
Tanto trabajadores como jubilados denuncian recorte de medicamentos en el centro de Buenos Aires como también en Córdoba. Exigen auditorías en el organismo.
Lidia, doctora de La Plata, aseguró que "se está quitando la prestación". Consultada sobre cómo vive la situación con los abuelos, señaló: "Vemos de todo".
Desde Córdoba, una de las jubiladas presente en la movilización indicó: "Necesitamos los medicamentos". Por su parte, una médica que no pertenece a PAMI señaló: "Vengo a acompañar el reclamo de mis colegas".
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15-04-2026 11:24
Protocolo de emergencia ante el intenso temporal: Suspensión de clases en el norte santafesino
El intenso temporal que se desató desde la madrugada de este miércoles en el norte de la provincia de Santa Fe, con más de 200 milímetros de lluvia acumulada en ciudades como Vera y Reconquista, obligó a activar un protocolo de emergencia para asistir a los sectores más afectados. Más al sur, en San Cristóbal, el temporal provocó la postergación del regreso a clases en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno, donde ocurrió el tiroteo fatal del 30 de marzo.
Según confirmaron, el Ministerio de Educación informó que, debido al temporal, se suspendieron las clases del turno mañana en la Regional II: Vera, Reconquista, Romang, Avellaneda, Fortín Olmos, Malabrigo, Tartagal y Villa Ocampo. En cuanto al turno tarde, las autoridades indicaron que se evaluará la evolución del clima antes de tomar una decisión.
La medida, encabezada por el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos, instó a las autoridades provinciales a instalar un control oficial sobre el funcionamiento general de la empresa. Si bien los salarios fueron completados el viernes pasado y a contrarreloj, la relación entre los trabajadores y el directorio pareció haberse quebrado por completo.
Bienes del Jefe de Gabinete en la mira: Declaró una de las prestamistas
Sin declaraciones a la prensa, Beatriz Viegas se retiró de Comodoro Py negando, con un movimiento de cabeza, conocer a Manuel Adorni.
La prestamista estuvo casi dos horas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.
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15-04-2026 11:00
Títulos de las 11:00 en Argentina
Este miércoles 15 de abril de 2026, la agenda federal está marcada por una fuerte tensión entre los gobiernos locales y la administración central. El eje de las noticias provinciales se divide entre reclamos por fondos, crisis de infraestructura y un marcado impulso regionalista.
A continuación, los títulos y desarrollos más relevantes de la jornada:
El Clamor de las Provincias: Fondos y Federalismo
Rebelión de Intendentes en Buenos Aires: Más de 300 jefes comunales nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) marcharon hacia el Ministerio de Economía. Denuncian una caída drástica en la coparticipación y la paralización total de obras públicas nacionales en sus distritos.
Parlamento del Norte Grande: En San Miguel de Tucumán, vicegobernadores y legisladores de las diez provincias del NOA y NEA celebraron su 57° Sesión Plenaria. El foco estuvo puesto en la crisis productiva y la exigencia de un rumbo federal claro para evitar el aislamiento económico de la región.
Tierra del Fuego defiende su industria: El gobierno fueguino y cámaras industriales (AFARTE) salieron al cruce de informes internacionales que cuestionan el régimen de promoción industrial. Defienden el valor estratégico y la soberanía que representa la industria electrónica en la isla.
Crisis del Transporte: "Al AMBA se le paga, al interior no"
Emergencia en Santa Fe: La Secretaría de Transporte provincial advirtió que el sistema está al borde del colapso. Mientras los fondos fluyen hacia el AMBA, el interior sufre recortes de frecuencias en servicios interurbanos. Empresas locales analizan nuevas reducciones por el impacto del combustible y tarifas congeladas desde agosto.
La Justicia ordena reparar la Ruta 11: En un fallo clave para la conectividad de la bota santafesina, la Justicia ordenó a la Nación la reparación integral de la Ruta Nacional 11 en el tramo Santa Fe-San Justo, tras años de deterioro y falta de mantenimiento.
Economía y Ajuste Provincial
Salta congela sueldos: La Corte de Justicia de Salta anunció hoy el congelamiento de sus salarios, en sintonía con un decreto de austeridad emitido por el Ejecutivo provincial para paliar la falta de recursos.
Ventas Pyme en caída libre: Informes regionales de diversas provincias confirman que las ventas minoristas han caído por undécimo mes consecutivo, con una preocupación creciente en los centros comerciales del interior del país por el cierre de locales.
Educación y Conflictos Salariales
Tensión Docente: Tras la pérdida del 40% del poder adquisitivo en el último semestre, el malestar estalla en provincias aliadas al oficialismo. Gremios como UDA han rechazado ofertas salariales y amenazan con nuevas medidas de fuerza para finales de abril.
Reclamo en las Universidades: Estudiantes de la UNLP (La Plata) realizaron "sentadas" hoy para exigir la acreditación del boleto estudiantil, en un contexto de creciente conflictividad en el ámbito universitario nacional.
El espacio "Cerramos" se presenta como una "iniciativa solidaria, quisimos ofrecer un espacio de protesta y resistencia ante las políticas negativas y el abandono que sufre nuestra industria. En este caso, es sin fines de lucro, no les cobramos ni alquiler ni comisión", explicó Sebastián Guajardo, director de contenidos de la famosísima marca de ropa Ona Saez.
"Nuestro local es de 500 metros cuadrados, además de vender nuestras cinco marcas (Ona Saez, OSX, LS, 08 y The code vintage) y los espacios concesionados, vamos a disponer de un tercio del total de la tienda para que 20 o 25 emprendedores o diseñadores que estén en proceso de cierre dejen sus productos. Les ofrecemos el espacio, nuestros clientes y nuestro personal para que puedan liquidar todo", agregó.
Miércoles bajo agua: Fuertes lluvias e inundaciones en Buenos Aires
Zonas como Palermo, Avellaneda o Coronel Suárez quedaron tapadas por agua tras las fuertes tormentas de la madrugada del miércoles.
Se espera que las condiciones climáticas continúen durante todo el día, con riesgo de inundación en otras zonas del AMBA. Si bien el agua baja, hay que tener mucho cuidado a la hora de salir a la calle.
FUERTES LLUVIAS E INUNDACIONES EN BUENOS AIRESZonas como Palermo, Avellaneda o Coronel Suárez quedaron tapadas por agua tras las fuertes tormentas de la madrugada del miércoles.Se espera que las condiciones climáticas continúen durante todo el día, con riesgo de inundación… pic.twitter.com/mD4ZF7rsGE
Otro tiroteo en una escuela: Masacre en un colegio de Turquía
Un tiroteo en una escuela primaria de la ciudad turca de Kahramanmaras dejó al menos cuatro muertos -entre ellos tres alumnos y un docente- y más de 20 heridos, en un ataque ocurrido este miércoles.
Según informó el gobernador provincial, Mükerrem Ünlüer, un estudiante abrió fuego en dos aulas tras ingresar armado al establecimiento. Los adolescentes intentaron escapar corriendo del establecimiento, incluso hubo quienes saltaron por las ventanas.
Entre los líderes de Europa está ganando terreno un plan de contingencia para garantizar que puedan defenderse utilizando estructuras militares existentes de la OTAN en caso de que Donald Trump rompa filas con ellos. También han elaborado una misión de posguerra para facilitar el flujo marítimo en el estrecho de Ormuz, excluyendo a Estados Unidos, cuyo presidente declaró este miércoles que la guerra contra Irán está "casi terminada", aunque podría cambiar de parecer dada su inestabilidad en su retórica.
En cuanto al plan que tiene en mente la OTAN en caso de que Washington se retire, según funcionarios familiarizados con el asunto que hablaron con The Wall Street Journal, este busca reafirmar una visión más europeísta e incorporar a más aliados europeos en los puestos de mando y control de la Alianza Atlántica, de manera tal que se configure una “OTAN europea”, en un contexto en el que varios critican la postura de Mark Rutte, secretario general del bloque, quien ha sido señalado por su cercanía con Donald Trump, cuyas acciones, según algunos, ponen en riesgo la estabilidad regional e infringen los convenios internacionales.
Axel Kicillof rumbo a España, país al que ha visitado varias veces Javier Milei pero con una agenda opositora de extrema derecha mientras que el gobernador presidenciable afiló sus reuniones con el embajador español en CABA, Joaquín de Arístegui Laborde.
El evento sanitario ocurre justo cuando hay una intensa polémica por el abordaje de la obra social para Jubilados y Pensionados PAMI que realiza la Administración Javier Milei, marcada por las diferencias entre los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud).
Argentina atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad climática: Alertas por tormentas fuertes
A continuación, el detalle por zonas:
Región Central y AMBA
Buenos Aires y CABA: Jornada de lluvias persistentes y ráfagas superiores a los 40 km/h. Se esperan máximas de 23°C y mínimas de 17°C. Rige un alerta amarilla por tormentas con acumulados de hasta 80 mm.
Córdoba: Alerta amarilla por tormentas severas, con posible caída de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h.
Santa Fe (Rosario y capital): Clima muy inestable con tormentas fuertes. Se prevén acumulados importantes (hasta 180 mm en algunas zonas) y temperaturas máximas en torno a los 21°C.
Norte Argentino (NEA y NOA)
Misiones: Bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad y fuerte actividad eléctrica. Las ráfagas podrían alcanzar los 80 km/h.
Salta y Tucumán: Cielo mayormente nublado con alta humedad (90%). Las máximas oscilarán entre los 24°C y 29°C, con vientos suaves.
Santiago del Estero: Se mantiene la alerta por tormentas localmente fuertes.
Cuyo y Región Central Oeste
Mendoza: Condiciones más estables y agradables, con temperaturas entre 17°C y 23°C y cielo parcialmente nublado.
San Luis: Jornada ventosa con descenso de temperatura. Máxima de 25°C y ráfagas de hasta 60 km/h en el norte provincial.
Patagonia
Santa Cruz: Rige un alerta amarilla por vientos intensos. En el resto de la región se espera un clima frío y nubosidad variable, típico de la temporada otoñal.
A más tardar el jueves 30/04 el presidente Javier Milei deberá definir el marco de su relación personal con Donald Trump cuando su gabinete está cruzado por la Ley de Patentes prometida a USA pero que carece de consenso local.
Si Javier Milei decidiera no tomar una decisión, también la estaría ejecutando porque es la fecha límite para un tema central en el acuerdo de comercio entre la Argentina y USA.
Boletín Oficial: Continuidad operativa del Estado y ajuste financiero de las empresas públicas
1. Eje Fiscal y Financiero: El caso AySA
Uno de los puntos con mayor peso estratégico es la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.).
Se proyectan ingresos por $1,63 billones frente a gastos de $1,17 billones.
El superávit operativo previsto refuerza la línea del Ministerio de Economía de reducir el déficit de las empresas públicas, buscando la autosustentabilidad financiera y minimizando las transferencias directas del Tesoro Nacional.
2. Continuidad Administrativa: Prórrogas Masivas
El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, ha publicado una serie extensa de resoluciones (desde la 487/2026 hasta la 520/2026) que prorrogan designaciones transitorias.
Afecta al SENASA (incluyendo directores regionales), la Secretaría Legal y Administrativa, y dependencias del ex Ministerio de Desarrollo Productivo.
Esta "lluvia de prórrogas" indica que el Gobierno opta por mantener la estructura vigente por 180 días más para evitar vacíos legales en el control sanitario (SENASA) y la defensa jurídica del Estado, mientras se dilata la resolución de los concursos definitivos.
3. Seguridad Deportiva y Control Social
A través del Ministerio de Seguridad, se oficializó la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos para hinchas involucrados en incidentes (Rosario Central y Argentinos Juniors). La sanción rige hasta abril de 2028.
Se consolida el uso del programa "Tribuna Segura" como herramienta de control preventivo, buscando desvincular la violencia del fútbol profesional mediante la sanción administrativa directa.
4. Reconfiguración Energética y de Justicia
Energía (ENARGAS): Aunque con resoluciones previas, se ratifica la reconfiguración del sistema de transporte de gas natural bajo el marco de la emergencia energética prorrogada. Esto es vital para la logística invernal que se aproxima.
Justicia: Se oficializaron las designaciones de nuevos subsecretarios de Derechos Humanos y de Gestión Administrativa (Decretos 248 y 249/2026), completando casilleros clave en la estructura ministerial.
El exjefe de gabinete Guillermo Francos opinó sobre su sucesor: "tuvo Manuel Adorni una actitud que a la gente no le gustó. El tema se volvió negativo".
"Claramente, ha sido un golpe para el gobierno la situación de Manuel Adorni pero, por algún motivo, la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el propio presidente lo apoyan", explicó Francos en LN+, entrevistado por el periodista Alfredo Leuco.
Caso Adorni: Declaran las jubiladas que financiaron el departamento en Caballito
Las dos jubiladas que le prestaron dinero a Manuel Adorni para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito declararán este miércoles en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.
Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes en noviembre de 2025 le vendieron al funcionario el inmueble situado en la calle Miró por un precio declarado de USD 230.000.
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15-04-2026 10:01
Bajo presión, Luis Caputo busca aire en Washington
Después de un decepcionante dato de inflación de marzo, que marcó un avance del 3,4% en el índice general de precios, Luis Caputo arribará este miércoles a Washington para participar de las llamadas Sesiones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que además se reunirá para cerrar el acuerdo técnico y destrabar un desembolso por USD1.000 millones.
Las reuniones se darán en un contexto en que, en la víspera, el organismo recortó la previsión de crecimiento y aumentó la estimación inflacionaria para la Argentina; y luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumula el 9,4% en lo que va del año.
El escenario global tampoco es alentador, ya que la guerra en Medio Oriente refuerza la distorsión en los precios y presiona sobre las economías en todo el mundo por efecto de la menor producción de petróleo y los bloqueos al comercio en el Estrecho de Ormuz.
Se trata de Frigorífico General Pico, una empresa histórica del mercado alimenticio argentino, que avanza en la solicitud de un concurso preventivo de acreedores, tras despedir a casi 200 de sus 450 trabajadores y acumular deudas millonarias que parecen confluir en una probable quiebra y cierre definitivo.
Es que, según medios locales, el proceso de deterioro se profundizó desde comienzos de año, y llevó a la firma a paralizar su actividad productiva y avanzar con los mencionados despidos en sus plantas de General Pico y Trenel, luego de haber dispuesto previamente suspensiones masivas que alcanzaron a gran parte de su personal.
Con una inflación de 3,4% en marzo, la presión sobre los salarios llega a un punto complejo para la mayoría de los bolsillos argentinos. Las perspectivas para los próximos ajustes de servicios, transporte y alquileres preocupa. Al mismo tiempo, las canastas que mide el INDEC también aumentaron.
La canasta básica alimentaria (CBA) subió 2,2% y la total (CBT), 2,6%, mientras que el IPC fue de 3,4%.
El sistema previsional administrado por la Anses enfrentará en mayo un nuevo ajuste de haberes marcado por la inercia de la inflación. Según los datos difundidos tras el último informe del Indec, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 3,38%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.
Con esta actualización, el haber mínimo pasará de $380.319 a $393.174 en términos brutos, mientras que el haber máximo escalará de $2.559.189 a $2.645.690. En el caso de los ingresos más bajos, la suma del bono de $70.000 —congelado desde marzo de 2024— elevará el total a $463.174.
La dinámica de precios en Argentina sumó en 2026 un fenómeno que empieza a preocupar a economistas y empresas: la inflación medida en dólares. En lo que va del año, este indicador acumula un alza superior al 13%, reflejando un proceso en el que los precios internos crecen más rápido que el tipo de cambio oficial.
El fenómeno no es nuevo, pero sí más visible en el actual contexto macroeconómico. Con un dólar relativamente estable y una inflación que volvió a acelerarse —3,4% en marzo según el Indec—, los precios locales medidos en moneda dura tienden a encarecerse.
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