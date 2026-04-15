Inflación: Otro dato que hunde al gobierno de Javier Milei

Esta suba responde a la actualización de cuotas en colegios privados, materiales de estudio, uniformes y útiles escolares coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. Al ser un gasto ineludible para las familias al inicio del año, este rubro genera una fuerte percepción de pérdida de poder adquisitivo en los hogares de clase media.

image Fuente: IPEC Santa Fe

Luego, le siguió Alimentos y bebidas, con un salto entre marzo y febrero del 4,2%, por encima de cualquier paritaria salarial. En el tercer mes del año, la carne fue el principal motor inflacionario, con subas que rozaron los dos dígitos:

El capítulo Transporte y comunicaciones (+4,1%) se ubicó como el tercer rubro con mayor incidencia. Este ajuste está estrechamente ligado a la crisis del transporte interurbano y urbano en la región. El encarecimiento de los combustibles y el mantenimiento de las unidades impacta directamente en el costo de vida de quienes deben trasladarse diariamente dentro del nodo Rosario-Santa Fe.

Alimentos por las nubes

En marzo, los productos que más actualizaron sus costos fueron la naranja (10,2%) y todos los cortes de carne: la carne picada especial y el cuadril 9,9%, la nalga 9,7%, el asado 9%, la paleta 8,6% y el hígado el 7%; en tanto el pollo se incrementó el 8,7% y la merluza fresca 7,9%.

Otros productos que subieron sus precios por encima del promedio de la inflación fueron el jamón cocido 5,8%, las salchichas de viena 4,7%, salame 4,9%, aceite de girasol 4,1% y el azúcar el 5,1% mientras que los precios que más bajaron en marzo fueron la manzana deliciosa -8,1%, el tomate redondo -4,4% y la harina de trigo -2,2%.

Golpe al bolsillo

De acuerdo al informe difundido este miércoles por el Ipec, el capítulo Otros bienes y servicios mostró una oscilación de precios positiva de 4 puntos, mientras que Indumentaria tuvo una inflación del 3,5%.

Es notable la disparidad entre rubros básicos y recreativos: Esparcimiento (1,2%) muestra la cifra más baja, lo que suele ocurrir cuando el ingreso se destina casi exclusivamente a cubrir necesidades primarias (comida, transporte, educación), deprimiendo la demanda en ocio y cultura.

Por su parte, Vivienda y Servicios (3%) si bien se mantiene por debajo del promedio, sigue una tendencia alcista que podría acelerarse si se autorizan nuevos cuadros tarifarios en energía o agua en la provincia.

Aunque el 32,7% interanual pueda parecer estable en contextos de alta volatilidad histórica, el hecho de que Santa Fe supere la media nacional y que rubros básicos como educación suban al doble del nivel general, pone un manto de cautela sobre el consumo interno para el segundo trimestre del año.

image 43 de los 48 productos que integran la canasta de alimentos, bebidas y artículos relevada por el Ipec mostraron aumentos en comparación con febrero.

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