Transporte para pocos: La grieta que asfixia al interior ante el abandono de Nación

Sin embargo, en el transporte interurbano, esa brecha es aún mayor. A partir de abril de 2026, un boleto de colectivo desde CABA (Microcentro/Constitución) a Tigre, cubriendo una distancia de más de 12 km, cuesta aproximadamente entre $900 y $1100 con SUBE registrada.

A partir de septiembre 2025, el boleto de colectivo desde Rosario a San Lorenzo sale por ruta $3.963 y supera los $5.400 por autopista. Otro ejemplo: el pase entre Santa Fe y Monte Vera llega a los 2.765, es decir casi el triple que en el AMBA para distancias similares. Según Puccini, esto "no es nuevo".

"Es momento de volver a dar la discusión sobre los aportes que hacemos desde Santa Fe, y el reparto que hace Nación con lo que recauda, generando ciudadanos de primera que viven cerca del Obelisco, y ciudadanos de segunda que estamos en el interior, produciendo". "Es momento de volver a dar la discusión sobre los aportes que hacemos desde Santa Fe, y el reparto que hace Nación con lo que recauda, generando ciudadanos de primera que viven cerca del Obelisco, y ciudadanos de segunda que estamos en el interior, produciendo".

Compensación

Sobre ese marco, Puccini recordó que "desde 2024 a la fecha los santafesinos aportamos $706.761 millones de pesos en impuesto al combustible, montos que deberían volver para compensar el transporte público". De manera continuada, agregó: "De esa plata, que aporta cada santafesino que carga combustible a diario, volvieron solo 133.000 millones".

Mientras, en el mismo período, Nación destinó al AMBA $1.600.725.868.678, "un número insólito que hace que hoy un pasaje en tren cueste entre 280 y 450 pesos, o en colectivo entre 700 y 959 pesos. Es decir, menos de mil pesos un pasaje, mientras en el interior, el mínimo arranca en 1.700 pesos".

Al respecto, el ministro santafesino insistió en que actualmente "solo llegan los atributos sociales para los usuarios de SUBE, y además están atrasados en el pago que va a las empresas".

A ello, le sumó la falta de inversión en las rutas nacionales. Para argumentar, mencionó los siniestros fatales que se producen en las rutas 33 y 34 (la tragedia de este fin de semana, generó un nuevo reclamo), "o el desastre que es la ruta 11".

El estado de estas rutas, calificadas como "desastrosas" por la administración provincial, convierte el viaje cotidiano en un riesgo de vida. La falta de bacheo, señalización y duplicación de calzadas en zonas de alto tráfico de camiones hacia los puertos genera un cuello de botella fatal.

"Nación nos da la espalda"

Ante el atraso de los pagos -que además son desiguales-, Puccini valoró que "Santa Fe responde con gestión", y dijo que para que el sistema de transporte siga funcionando "la Provincia ya destinó más de $ 193.000 millones, sosteniendo de manera prioritaria el Boleto Educativo y Rural".

"La Nación nos da la espalda, pero la Provincia invierte para que los santafesinos puedan seguir yendo a trabajar y a estudiar", concluyó.

image Foto: Gobierno de Santa Fe

El diagnóstico del gobierno provincial es claro: Santa Fe se siente castigada por un sistema de coparticipación de recursos que beneficia al centro político del país en detrimento de las regiones productivas. La gestión de Maximiliano Pullaro insiste en que no se trata de un pedido de asistencia, sino de una restitución de los aportes que los santafesinos realizan cada vez que cargan el tanque de sus vehículos.

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