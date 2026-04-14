Al ritmo de la crisis: El transporte interurbano entra en fase de emergencia

Por medio de un comunicado, precisaron que varios recorridos quedarán discontinuados "hasta nuevo aviso", afectando la conectividad entre distintas localidades del sur provincial.

Entre los servicios suspendidos se encuentran el de las 8:45 desde Centeno, el de las 7:10 desde Totoras hacia Cañada de Gómez y el de las 11:30 en sentido inverso. Además, el que partía desde Rosario a las 9 de la mañana pasará a funcionar únicamente los domingos.

image El anuncio a través de las redes sociales.

Tormenta perfecta

El panorama actual del transporte no es producto de un hecho aislado, sino de una tormenta perfecta de variables económicas que las empresas del sector vienen denunciando. Este dilema estructural se sostiene sobre tres pilares que han vuelto inviable el esquema de trabajo previo:

1. La escalada imparable del combustible

El gasoil, insumo vital para la prestación del servicio, viene registrando incrementos superiores al 40% en lo que va del año. En tanto, para las firmas llenar el tanque de una unidad pesada hoy representa un costo que supera los $180.000, una cifra que descoloca cualquier planificación financiera previa.

2. El desfase de costos operativos

Más allá del combustible, el mantenimiento de las unidades se volvió una tarea crítica debido a:

* Insumos dolarizados: Repuestos, neumáticos y lubricantes siguen el ritmo del mercado internacional, lo que encarece cada reparación básica.

* Atraso en la renovación: Con unidades de doble piso que oscilan los 600.000 dólares, la inversión en flota nueva es hoy prácticamente inexistente, obligando a las firmas a sostener coches antiguos con costos de mantenimiento más altos.

3. El techo tarifario y la quita de subsidios

El nudo más difícil de desatar es la brecha entre lo que cuesta el servicio y lo que paga el usuario:

* Tarifas congeladas: Las cámaras del sector (como ATAP) señalan un retraso tarifario del 45%. La actualización de los boletos depende de autorizaciones estatales que suelen demorar meses, quedando siempre por detrás de la inflación.

* Caída del Fondo Compensador: La eliminación de los subsidios nacionales ha dejado al sistema "rengo". Al perderse el aporte del Estado nacional, toda la presión recae sobre el subsidio provincial (que resulta insuficiente) y el bolsillo del pasajero, que ya muestra signos de agotamiento con una baja notable en la demanda.

image La actualización de combustibles, un detonante.

Deuda del Gobierno

Al respecto, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, dialogó con LT3 sobre el tema sin dejar pasar la ausencia de subsidios (que sí existen en Capital Federal).

En ese sentido, sostuvo: "¿Cuál es el contexto de las empresas de Santa Fe y de todo el país? Es un contexto en el cual el gobierno nacional se retiró, no distribuye el impuesto de transferencia al combustible, y además tenemos un crecimiento del valor del combustible con mucha incertidumbre".

"Hay una deuda del Gobierno muy importante hacia el sistema de transporte de pasajeros, no solamente de la provincia sino en todo el país". "Hay una deuda del Gobierno muy importante hacia el sistema de transporte de pasajeros, no solamente de la provincia sino en todo el país".

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