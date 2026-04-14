SANTA FE. La crisis del transporte interurbano en la Provincia se profundiza con un nuevo ajuste operativo, esta vez protagonizado por las empresas Central Alcorta y General Güemes. La medida vuelve a reflejar el deterioro que atraviesa el sistema en medio del aumento de costos y la falta de actualización tarifaria.
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Al ritmo de la crisis: El transporte interurbano entra en fase de emergencia
La crisis del transporte interurbano en Santa Fe se profundiza con nuevo ajuste operativo. Ya son 4 las firmas que recortaron servicios por suba de combustibles
Crisis del transporte: A ajustarse los cinturones
La semana comenzó intensa para el transporte. Al inicio de la jornada, Central Alcorta anunció una reducción de servicios y se sumó así a otras firmas que, tal informó Urgente24, en las últimas semanas comenzaron a recortar recorridos o a poner en revisión sus frecuencias. La determinación empezó a regir desde este lunes 13/04.
Según informó la compañía, la suspensión alcanzará trayectos que conectan Rosario con Alcorta, además de otros recorridos entre Carreras, Venado Tuerto y Firmat.
En concreto, dejarán de prestarse el servicio de las 6.20 entre Rosario y Alcorta y el de las 19.25 desde Alcorta hacia la Cuna de la Bandera, ambos en su totalidad. A su vez, quedarán sin funcionamiento el trayecto de las 5.10 entre Carreras y Venado Tuerto los miércoles, el de las 12.10 desde Venado a Carreras en esa misma jornada, y dos servicios que unen Firmat con Rosario: los de las 16.15 y 20.45.
Al igual que Transur, Interbus S.R.L. y la ya mencionada, se añade General Güemes. Ante la imposibilidad de mantener su esquema habitual, anunciaron una readecuación de servicios que entrará en vigencia a partir de este martes 14 de abril.
Por medio de un comunicado, precisaron que varios recorridos quedarán discontinuados "hasta nuevo aviso", afectando la conectividad entre distintas localidades del sur provincial.
Entre los servicios suspendidos se encuentran el de las 8:45 desde Centeno, el de las 7:10 desde Totoras hacia Cañada de Gómez y el de las 11:30 en sentido inverso. Además, el que partía desde Rosario a las 9 de la mañana pasará a funcionar únicamente los domingos.
Tormenta perfecta
El panorama actual del transporte no es producto de un hecho aislado, sino de una tormenta perfecta de variables económicas que las empresas del sector vienen denunciando. Este dilema estructural se sostiene sobre tres pilares que han vuelto inviable el esquema de trabajo previo:
1. La escalada imparable del combustible
El gasoil, insumo vital para la prestación del servicio, viene registrando incrementos superiores al 40% en lo que va del año. En tanto, para las firmas llenar el tanque de una unidad pesada hoy representa un costo que supera los $180.000, una cifra que descoloca cualquier planificación financiera previa.
2. El desfase de costos operativos
Más allá del combustible, el mantenimiento de las unidades se volvió una tarea crítica debido a:
* Insumos dolarizados: Repuestos, neumáticos y lubricantes siguen el ritmo del mercado internacional, lo que encarece cada reparación básica.
* Atraso en la renovación: Con unidades de doble piso que oscilan los 600.000 dólares, la inversión en flota nueva es hoy prácticamente inexistente, obligando a las firmas a sostener coches antiguos con costos de mantenimiento más altos.
3. El techo tarifario y la quita de subsidios
El nudo más difícil de desatar es la brecha entre lo que cuesta el servicio y lo que paga el usuario:
* Tarifas congeladas: Las cámaras del sector (como ATAP) señalan un retraso tarifario del 45%. La actualización de los boletos depende de autorizaciones estatales que suelen demorar meses, quedando siempre por detrás de la inflación.
* Caída del Fondo Compensador: La eliminación de los subsidios nacionales ha dejado al sistema "rengo". Al perderse el aporte del Estado nacional, toda la presión recae sobre el subsidio provincial (que resulta insuficiente) y el bolsillo del pasajero, que ya muestra signos de agotamiento con una baja notable en la demanda.
Deuda del Gobierno
Al respecto, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, dialogó con LT3 sobre el tema sin dejar pasar la ausencia de subsidios (que sí existen en Capital Federal).
En ese sentido, sostuvo: "¿Cuál es el contexto de las empresas de Santa Fe y de todo el país? Es un contexto en el cual el gobierno nacional se retiró, no distribuye el impuesto de transferencia al combustible, y además tenemos un crecimiento del valor del combustible con mucha incertidumbre".
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