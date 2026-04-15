Busca oxígeno: Vassalli, el gigante de Firmat que quiere volver a latir

"Se aguarda una definición que traiga alivio tanto a la producción local como a las familias de los trabajadores". "Se aguarda una definición que traiga alivio tanto a la producción local como a las familias de los trabajadores".

Reflejo de los vaivenes de la economía argentina

Desde su quiebra original en la década del 90, la compañía santafesina no logró consolidar una gestión que le devuelva la solidez de sus años de gloria. La última década ha sido particularmente turbulenta. En 2018 la tensión social llegó a su punto máximo cuando, tras meses de incumplimientos salariales, los empleados tomaron la fábrica durante 36 días. Esta disputa marcó un quiebre en la relación laboral y forzó una salida institucional.

Posterior a ello, los empresarios Esteban Eskenazi y Matías Carballo asumieron la conducción, intentando estabilizar la operación sin éxito a largo plazo. Más recientemente, en 2024, fue adquirida por Eduardo Marsó. El referente del sector avícola la adquirió con el objetivo de trasladar su éxito comercial a la metalmecánica, aunque la parálisis productiva actual indica que los resultados no fueron los esperados.

image Vassalli, la gigante de las cosechadoras, busca dueño para salir de la parálisis.

Expectativa en toda la región

La resolución de este choque no solo es vital para las familias de Firmat, sino para el entramado agroindustrial de la región. Se espera que en los próximos 15 días se defina si la histórica fábrica de cosechadoras inicia un nuevo proceso de reactivación o si la crisis se profundiza ante la falta de un acuerdo definitivo.

Ahora, el futuro depende de que las negociaciones en curso logren destrabar el capital necesario para encender nuevamente las máquinas.

La posible venta de Vassalli genera expectativas en toda el territorio provincial, no solo por la recuperación de una industria emblemática, sino también por el impacto directo en el empleo y la actividad económica.

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