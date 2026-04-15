SANTA FE. La histórica fábrica de maquinaria agrícola, Vassalli, emblema industrial de Firmat, se encuentra nuevamente en un punto de inflexión. Tras un largo período de inactividad que comenzó a finales de 2024, la empresa podría formalizar su traspaso a manos de nuevos inversores trayendo una luz de esperanza a su delicada situación financiera.
DÍAS CLAVES
Busca oxígeno: Vassalli, el gigante de Firmat que quiere volver a latir
La histórica fábrica de maquinaria agrícola, Vassalli, podría formalizar su traspaso a manos de nuevos inversores para reactivar la planta de Firmat.
Vassalli, entre la parálisis y la esperanza
Desde el último bimestre del año pasado, la producción en la planta de Firmat se encuentra detenida. Esta situación generó un conflicto laboral que afecta alrededor de 200 trabajadores, quienes actualmente reclaman sueldos impagos y exigen garantías sobre su futuro profesional.
El plantel, que meses atrás contaba con 280 operarios, se ha visto reducido debido a la incertidumbre y la falta de respuestas claras. Sobre ese marco, desde principios de abril, rige un esquema de trabajo reducido a jornadas de cuatro horas por turno, según lo comunicado oficialmente por la empresa al vencerse los convenios previos.
Negociaciones y posibles compradores
El camino para hallar un nuevo dueño ha sido errático. Si bien el Grupo Corven se perfilaba como el candidato más sólido para adquirir la firma, las conversaciones se habrían estancado hace un mes, según informó el diario La Nación. Ante este vacío, el nombre de Roberto Cinelli volvió al centro de la escena.
Si bien no existe un anuncio oficial, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, bajo la dirección de Roald Báscolo, sigue de cerca el proceso, calificando el momento actual como una "etapa clave" para la supervivencia de la metalúrgica.
Reflejo de los vaivenes de la economía argentina
Desde su quiebra original en la década del 90, la compañía santafesina no logró consolidar una gestión que le devuelva la solidez de sus años de gloria. La última década ha sido particularmente turbulenta. En 2018 la tensión social llegó a su punto máximo cuando, tras meses de incumplimientos salariales, los empleados tomaron la fábrica durante 36 días. Esta disputa marcó un quiebre en la relación laboral y forzó una salida institucional.
Posterior a ello, los empresarios Esteban Eskenazi y Matías Carballo asumieron la conducción, intentando estabilizar la operación sin éxito a largo plazo. Más recientemente, en 2024, fue adquirida por Eduardo Marsó. El referente del sector avícola la adquirió con el objetivo de trasladar su éxito comercial a la metalmecánica, aunque la parálisis productiva actual indica que los resultados no fueron los esperados.
Expectativa en toda la región
La resolución de este choque no solo es vital para las familias de Firmat, sino para el entramado agroindustrial de la región. Se espera que en los próximos 15 días se defina si la histórica fábrica de cosechadoras inicia un nuevo proceso de reactivación o si la crisis se profundiza ante la falta de un acuerdo definitivo.
Ahora, el futuro depende de que las negociaciones en curso logren destrabar el capital necesario para encender nuevamente las máquinas.
La posible venta de Vassalli genera expectativas en toda el territorio provincial, no solo por la recuperación de una industria emblemática, sino también por el impacto directo en el empleo y la actividad económica.
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