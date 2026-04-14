INDEC: La línea de pobreza de marzo fue de $1.434.464

El presidente Milei afirmó que el dato de inflación no es bueno

El propio presidente Javier Milei advirtió que el dato de la inflación “no es bueno”. Sin embargo, el ministro de economía Luis Caputo celebró la suba moderada en las canastas, que aumentaron menos que el IPC en marzo.

Si bien es cierto que las canastas aumentaron en menor medida, cuando se ve la variación interanual el nivel de incremento es similar.

Tras el discurso del presidente Javier Milei en un evento de AmCham, en el que intentó explicar el dato del IPC de marzo, quedaron más dudas que certezas. El presidente pide que se siga esperando a que “la inflación converja con la internacional”, como si fuese una elección racional esperar o no, como si fuese optativo no pagar los servicios que aumentan y poder dormir tranquilo, como si sobrase.

El malhumor social no da tregua. Según publicó la consultora Opina Argentina en sus redes, el 62% de los argentinos cree que el país está peor que el año pasado.

image Encuesta de Opina Argentina. Fuente: Opina Argentina via X.

La caída del salario real, junto con el aumento de precios general y los ajustes que se esperan para el próximo mes confluyen con otros malestares. Casos de corrupción, un presidente ensimismado con una unicausalidad del aumento de precios que no existe y un visible desinterés en buscar una solución de fondo, que mejore la calidad de vida de los argentinos.

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