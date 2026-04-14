Con una inflación de 3,4% en marzo, la presión sobre los salarios llega a un punto complejo para la mayoría de los bolsillos argentinos. Las perspectivas para los próximos ajustes de servicios, transporte y alquileres preocupa. Al mismo tiempo, las canastas que mide el INDEC también aumentaron.
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INDEC: La línea de pobreza de marzo fue de $1.434.464
La inflación de marzo fue de 3,4%, un valor alto pero esperado. El INDEC también evaluó las canastas alimentaria y básica. Estos son los aumentos.
La canasta básica alimentaria (CBA) subió 2,2% y la total (CBT), 2,6%, mientras que el IPC fue de 3,4%.
Esto eleva el acumulado anual de la CBA a 11,6% y de la CBT a 9,6%. Representa un crecimiento interanual de 32,8% para la CBA y de 30,4% para la CBT, quedando la CBA por encima de la inflación interanual de 32,6%.
¿Cuánto dinero se necesita para no estar bajo la línea de pobreza?
Según el reporte del INDEC, en marzo una familia de dos adultos y dos menores necesitó $1.434.464 para no ser pobre. Un individuo sólo requirió alrededor de $464.228.
En cuanto a la indigencia, un adulto con ingresos por debajo de $212.948,52 no pudo cubrir sus necesidades alimentarias. Mientras que una familia tipo requirió $658.011 para tal fin.
El presidente Milei afirmó que el dato de inflación no es bueno
El propio presidente Javier Milei advirtió que el dato de la inflación “no es bueno”. Sin embargo, el ministro de economía Luis Caputo celebró la suba moderada en las canastas, que aumentaron menos que el IPC en marzo.
Si bien es cierto que las canastas aumentaron en menor medida, cuando se ve la variación interanual el nivel de incremento es similar.
Tras el discurso del presidente Javier Milei en un evento de AmCham, en el que intentó explicar el dato del IPC de marzo, quedaron más dudas que certezas. El presidente pide que se siga esperando a que “la inflación converja con la internacional”, como si fuese una elección racional esperar o no, como si fuese optativo no pagar los servicios que aumentan y poder dormir tranquilo, como si sobrase.
El malhumor social no da tregua. Según publicó la consultora Opina Argentina en sus redes, el 62% de los argentinos cree que el país está peor que el año pasado.
La caída del salario real, junto con el aumento de precios general y los ajustes que se esperan para el próximo mes confluyen con otros malestares. Casos de corrupción, un presidente ensimismado con una unicausalidad del aumento de precios que no existe y un visible desinterés en buscar una solución de fondo, que mejore la calidad de vida de los argentinos.
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