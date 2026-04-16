Volver a 2001: Empresas recuperadas (claves para que SanCor no muera)

Fideicomiso de Administración (el plan A durante años, a partir de una estructura legal en la que inversores privados aportan fondos). Los activos de SanCor se mantienen protegidos mientras el capital nuevo fluye directamente a la operación, sin ser "devorado" por las deudas acumuladas del pasado. La quiebra permite que un nuevo administrador judicial o un grupo inversor tome el control operativo bajo condiciones de "borrón y cuenta nueva".

(el plan A durante años, a partir de una estructura legal en la que inversores privados aportan fondos). Los activos de SanCor se mantienen protegidos mientras el capital nuevo fluye directamente a la operación, sin ser "devorado" por las deudas acumuladas del pasado. La quiebra permite que un nuevo administrador judicial o un grupo inversor tome el control operativo bajo condiciones de "borrón y cuenta nueva". Contratos de Fasón (Producción para Terceros). Es la forma más rápida de generar flujo de caja sin endeudarse. Otras empresas lácteas (o marcas blancas de supermercados) utilizan la capacidad instalada de las plantas de SanCor, que cobran por el servicio de procesamiento.

(Producción para Terceros). Es la forma más rápida de generar flujo de caja sin endeudarse. Otras empresas lácteas (o marcas blancas de supermercados) utilizan la capacidad instalada de las plantas de SanCor, que cobran por el servicio de procesamiento. 'Cramdown' o Salvataje (Artículo 48 de la Ley de Quiebras). Si el pedido de quiebra avanzara, terceros (inversores o incluso los propios trabajadores organizados acreedores) pueden presentar una propuesta para quedarse con la empresa, siempre que se demuestre que tiene / tienen el capital para pagar una parte de las deudas y garantizar la operatividad. Para conseguir capital de trabajo hay restricciones porque la ocurrió la venta de Unidades de Negocio 'No Estratégicas' (líneas de yogures, postres y centros logísticos). Ahora, la justicia debería autorizar la venta de activos inmobiliarios o marcas secundarias.

(Artículo 48 de la Ley de Quiebras). Si el pedido de quiebra avanzara, terceros (inversores o incluso los propios trabajadores organizados acreedores) pueden presentar una propuesta para quedarse con la empresa, siempre que se demuestre que tiene / tienen el capital para pagar una parte de las deudas y garantizar la operatividad. Para conseguir capital de trabajo hay restricciones porque la ocurrió la venta de Unidades de Negocio 'No Estratégicas' (líneas de yogures, postres y centros logísticos). Ahora, la justicia debería autorizar la venta de activos inmobiliarios o marcas secundarias. Cooperativa de Trabajo / Autogestión. Los trabajadores podrían capitalizar sus indemnizaciones o deudas salariales para tomar el control de las unidades productivas. Pero requeriría de un fuerte apoyo estatal o líneas de crédito de fomento muy específicas. La deuda laboral y con la obra social (que supera los $14.000 millones) requiere de 'paz social' (o sea de Atilra) y una quita sustancial de la deuda histórica. Es muy difícil que un inversor privado 'inyecte' dinero en una estructura que pierde fondos por goteo constante.

1200-1523819300180415009.jpg Etín Ponce. Foto: NA

Etín Ponce

En el comienzo, la gestión de Etín Ponce fue a la par del ascenso de Hugo Moyano en la CGT, quien gozaba de la cobertura de Néstor Kirchner. Atilra duplicó sus afiliados. Pero en 2012, cuando Hugo Moyano rompió con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Ponce permaneció junto a CFK.

Atilra se sumó a la Corriente Federal de Trabajadores (CFT). Luego Ponce respaldó a Alberto Fernández y a quien fue el gobernador santafesino Omar Perotti.

Semanas atrás, Ponce le concedió una entrevista a la publicación de Atilra (se diría que fue casi un 'autoreportaje'), en la que explicó su punto de vista y evitó chocar con la Administración Javier Milei:

##" La industria láctea argentina atraviesa un proceso de reconversión y concentración -en una marcha no siempre lineal- que se lleva puesto las estructuras obsoletas con las cuales la industria se venía manejando desde hace décadas. La concentración provoca naturalmente la desaparición de los emprendimientos de menor envergadura, y la tecnología expulsa continuamente trabajadores de la industria. (...) Aclaro, la situación no es exclusiva ni excluyente de nuestra actividad, ya que son varios los sectores industriales afectados por cuestiones similares, sin atribuirle responsabilidades a un solo gobierno en particular."

##" Un ejemplo emblemático lo tenemos en la comunicación que me enviara el actual presidente de SanCor CUL, Oscar Sapino, solicitándome ayuda en la búsqueda de soluciones, donde hemos trabajado intensamente manteniendo innumerables reuniones tanto con la empresa, como con distintos actores sociales. De manera que mientras por un lado salíamos conjuntamente en la búsqueda de ayuda, por el otro, recibió nuestra ayuda directa ya que los trabajadores aceptaron flexibilizar su salario por varios meses y nuestra Obra Social les brindó cobertura de salud a pesar de que la empresa no depositaba los fondos retenidos a tal fin. SanCor, lamentablemente no pudo superar los problemas estructurales que viene arrastrando desde hace años (...)".

##" Después de la apertura del concurso, la empresa tampoco pudo seguir afrontando regularmente el pago de los salarios y hoy debe más de 7 meses de sueldos. Tampoco pudo afrontar las deudas contraídas con ATILRA, OSPIL y AMPIL por el periodo posterior a dicha apertura. Estos incumplimientos incrementaron la masa de deuda en materia laboral posterior a la apertura del concurso que hoy se ubica alrededor de $20.000 millones. (...) Deseo aclarar, una vez más, que en esta situación hay responsabilidades concretas, pero no se pueden cargar las tintas en una sola persona de la empresa (...)".

pauny Pauny, un caso exitoso de empresa recuperada.

Empresas recuperadas

La experiencia de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT)cobró fuerza tras la crisis de 2001.

Los casos más relevantes de éxito (las experiencias muestran que el 90% es la gestión):

##Pauny S.A. (Ex Zanello): Hoy es un ejemplo de gestión mixta, líder en ventas de tractores en Argentina.

##MadyGraf (Ex Donnelley): Una gráfica de gran escala que cerró de la noche a la mañana en 2014. Los trabajadores la pusieron a producir bajo gestión cooperativa, mostrando una agilidad que las estructuras rígidas a veces no tienen.

##Textiles Pigüé: Tras el abandono de la planta por parte de Gatic (Adidas) en 2004, los trabajadores formaron una cooperativa, recuperaron la producción, y convirtieron la fábrica en un polo de desarrollo regional.

En estos casos, el capital de trabajo provino de

capitalización acreencias (Los empleados utilizaron sus indemnizaciones y salarios impagos como capital social);

subsidios y créditos de Fomentos (el caso del programa REPRO o líneas específicas del INAES);

apoyo de proveedores y clientes interesados en que la fábrica no muera;

Es evidente que Ponce apunta a un modelo en el cual los trabajadores retengan el control de las plantas a través de cooperativas de trabajo regionales, pero operando bajo un esquema de fideicomiso que permita el ingreso de capitales externos.

litoralena-1 Gente de La Nueva Litoraleña: Luchando.

La Litoraleña y Nuevo Amanecer

2 casos a tener en cuenta:

La Litoraleña, ubicada en el barrio porteño de Chacarita, ha sobrevivido por más de una década desde su recuperación en 2015.

Opera sin deudas nuevas, tiene una cartera de clientes activa y han mantenido cerca de 40 a 50 puestos de trabajo.

Pero tiene una orden de remate y desalojo de la planta, postergada por años gracias a la presión social y legislativa.

Nuevo Amanecer -con plantas en Mar del Plata y Tandil- ha paralizado varias veces la producción por ahogo financiero severo, adeudando unos $300 millones a los tambos, y sin leche no hay productos, y sin productos no hay ingresos.

La gestión obrera es frágil ante la inflación de costos y la caída del consumo. Sin un flujo de fondos garantizado para pagar a los productores de leche, las plantas se convierten en museos industriales.

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