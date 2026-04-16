'Cuadernos': Otro empresario declaró que mintió "para no ir preso"

El empresario explicó que concurrieron al juzgado con un escrito preparado por sus abogados, en el que intentaban responder a lo que entendían que interesaba al magistrado sin faltar a la verdad. “Hay una línea fina entre decir la verdad y direccionar una declaración”, sostuvo, al tiempo que remarcó que incluso ofrecieron voluntariamente sus teléfonos celulares al finalizar la presentación. Sin embargo, indicó que tras entregar el documento fueron obligados a esperar más de una hora mientras un empleado lo llevaba al despacho del juez para obtener su aprobación.

De acuerdo con su relato, luego de esa espera el abogado de la familia fue informado de que el escrito “ no era suficiente” y que debían referirse específicamente a pagos. “Estábamos en shock”, afirmó Pitón, quien señaló que en ese momento entendieron que, si no modificaban la declaración, podían quedar presos.

Pitón afirmó que, a raíz de esa decisión, terminó procesado, mientras que el procesamiento de su hermano posteriormente fue revocado. En uno de los pasajes más delicados de su declaración, sostuvo que el acta labrada en aquella audiencia “no refleja la verdad. “Lo que dije fue para no ir preso”, aseguró ante los jueces, en línea con una estrategia defensiva que había sido planteada por varios abogados.

En otro tramo de su declaración, Pitón se refirió a su vínculo con Ernesto Clarens, uno de los nombres centrales en la investigación. Según relató, en medio de demoras en los pagos de obras públicas acudió al organismo correspondiente para consultar por la situación, donde le sugirieron hablar con el financista. Aseguró que Clarens le ofreció servicios financieros, seguros de caución e incluso alquiler de equipos, pero negó de manera terminante haberle entregado dinero. “Yo a Clarens no le di ni un peso”, afirmó.

Cuadernos: 'Arrepentidos' se niegan a declarar

Pitón fue el único en esta jornada que habló ante los jueces, en una audiencia que otra vez fue breve porque los restantes convocados se negaron a declarar. Esto derivó en una reiteración del planteo por la "vulneración del derecho a defensa" de los acusados que no pueden defenderse de los dichos de los arrepentidos. Ocurrió luego de la negativa a ser indagado de Francisco Valenti.

Como ocurrió en audiencias anteriores, las defensas de algunos procesados -entre ellos la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido- hicieron reserva de acudir a la Cámara Federal de Casación con este planteo.

“Se vulnera específicamente el derecho de defensa de De Vido teniendo en cuenta el tenor de las referencias hechas por Valenti en ocasión de prestar declaración como arrepentido o delator premiado”, advirtió de manera puntual la defensa del ex funcionario.

Desde el inicio de la audiencia se negaron a declarar otros empresarios como Roberto Juan Orazi, presidente de Hidraco S.A., y Julio José Paolini, presidente de Paolini Hnos. S.A., señalado como autor y coautor -según el caso- de ocho hechos de pago de sobornos. Tampoco hablaron Carlos Román y Carlos Arroyo.

“Quisiera manifestar que soy inocente, que no he cometido ningún delito y esperaremos la mejor oportunidad para declarar con mis abogados”, se limitó a decir Paolini a los jueces.

Rovella, el otro empresario que dijo mentir bajo "coerción"

En febrero de 2024, el empresario Mario Rovella pidió la nulidad de su declaración como 'arrepentido' en la causa Cuadernos, y presentó un documento para probar que su confesión fue bajo “coerción”, a la vez que lanzó duras críticas al fallecido juez Claudio Bonadio.

Rovella dejó constancia, un día antes de ir a declarar ante Bonadio, que iba a mentir en su testimonio. El documento, de vital importancia judicial, permaneció durante todo ese tiempo en un sobre cerrado y lacrado, con su firma y la del escribano Diego Ignacio Achával. Allí se afirma que el magistrado actuó en franca violación a derechos constitucionales elementales.

“Ante esa situación, que estimo abiertamente ilegal, y dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, ciertos hechos al sólo efecto de evitar ir a prisión injustamente. Esos hechos que me veo obligado a admitir no resultan ser verdaderos”, asegura Mario Rovella en el documento escrito el 28 de febrero de 2019, un día antes de declarar ante Claudio Bonadio.

Mario-Rovella-1.jpg Mario Rovella.

Cuadernos: El video de Oscar Centeno "dubitativo"

Recordemos que la causa 'Cuadernos' se inició con los supuestos apuntes de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, que llegaron al diario La Nación. Desde el inicio se dijo que la causa estaba contaminada por la política: Mauricio Macri contra Cristina Fernández de Kirchner.

Hubo denuncias de montaje, indagatorias ilegales, testimoniales acordadas: la investigación de corrupción quedó más corrupta que los apuntes de Centeno. 87 imputados y más de 630 testigos admitidos: un circo.

Claudio Bonadio El fallecido juez Claudio Bonadio, que llevó adelante la investigación.

A fines de marzo pasado, el empresario arrepentido Juan Carlos De Goycochea, de Isolux, exhibió ante el Tribunal un video de una declaración que Oscar Centeno prestó ante la justicia española contra directivos de esa empresa.

"Lo que dice Centeno allí dinamita, pieza por pieza, el andamiaje acusatorio que lo convirtió en el testigo central del mayor juicio por corrupción de la historia argentina" escribió Jorge García, director de la agencia Noticias Argentinas, tal como reprodujo oportunamente Urgente24.

En dicha nota, García informó que el tribunal "incorporó una prueba que favorece a todos los acusados ya que ubica a un Centeno dubitativo".

Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta. Oscar Centeno, el ex chofer de Baratta.

Un fragmento de dicho artículo en NA:

Ante la pregunta de si conocía la existencia de Isolux, Centeno respondió textualmente: “Bueno no no no recuerdo verdad, no sabía que se trataba de un grupo de empresas cuya matriz radicaba en España… tampoco sabía”. Sobre qué relación mantenía Isolux con el Ministerio de Planificación Federal, el exchofer fue aún más escueto: “No sé…”.

Las respuestas no mejoran al avanzar en el interrogatorio. Cuando le preguntaron quién actuaba como interlocutor por parte de Isolux, Centeno respondió: “No podía saberlo nunca”. Y ante la pregunta directa sobre qué personas de la firma conoció, el exchofer cerró cualquier margen de interpretación: “Ninguna. No conozco a nadie”.

La pregunta sobre las entregas de fondos en los años 2011, 2012 y 2014 obtuvo una respuesta de dos palabras: “Tampoco lo sé”. Y cuando le consultaron si le constaba que algún responsable de Isolux hubiera entregado fondos a funcionarios, Centeno declaró: “No me consta ningún responsable que hayan entregado fondos a funcionarios”.

(...) Tras la exhibición del video, De Goycochea fue al cierre con la precisión de quien ya sabía lo que iba a ver: “Como ha quedado claramente demostrado, Centeno desconoce por completo todo lo vinculado con Isolux. Pido que no se haya tenido en cuenta como prueba en mi contra”.

Su defensa sostiene, además, que la declaración prestada por Centeno en España fue bajo juramento y con plena voluntad de responder, por lo que su reproducción en el juicio argentino no afecta los derechos del exchofer en esta causa. Las defensas de otros imputados adhirieron al planteo.

Son los mismos cuadernos de Centeno los que nombran a Isolux en la anotación del 8 de abril de 2010, vinculando a la empresa con la licitación de la central termoeléctrica de Río Turbio. El propio exchofer, ante la justicia española, admitió que escribió ese dato porque “alguien” —en una espera— le comentó que era la empresa que había ganado una licitación, pero que nunca tuvo contacto con nadie de la firma.

El episodio del video no ocurre en el vacío. El juicio arrancó en noviembre de 2025 y en marzo de 2026 pasó a la etapa presencial de declaraciones indagatorias. Centeno compareció ante el TOF 7 el 19 de marzo y se negó a declarar. El tribunal rechazó los planteos de nulidad de las defensas y ratificó la incorporación por lectura de sus indagatorias previas.

En España, la justicia descartó en 2022 los cargos contra un directivo de Isolux al concluir que el material incriminatorio era “escaso y débil”. La fiscalía española basaba su caso en la declaración de Centeno, copias de los cuadernos —cuyo original fue destruido— y correos electrónicos sobre la obra de Río Turbio. No fue suficiente.

El juicio más grande de la historia judicial argentina enfrenta una fisura en su propio núcleo: el hombre que escribió los cuadernos declaró, bajo juramento y ante otra justicia, que no conoce, por lo menos a este acusado. (…)"

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