Sentencia al abandono: El revés de la Justicia que obliga a Nación a volver a las obras

Por su parte, la sentencia también establece la obligación de que el organismo nacional informe cada dos meses sobre el estado de avance de las obras, en el marco de un seguimiento continuo del cumplimiento de la medida.

image La Justicia Federal hizo lugar a un amparo presentado por el Diputado José Corral.

Del reclamo político a la vía judicial

Para el legislador impulsor de la medida, el fallo es una victoria para los vecinos de las localidades afectadas. Al establecer un seguimiento continuo, la Justicia busca evitar que la orden quede en una "declaración de deseos" y se transforme en una realidad física.

"El objetivo central de la medida es garantizar condiciones seguras de transitabilidad y prevenir accidentes en una de las rutas más importantes de la región". "El objetivo central de la medida es garantizar condiciones seguras de transitabilidad y prevenir accidentes en una de las rutas más importantes de la región".

El mismo sienta un precedente para otros tramos de rutas nacionales en condiciones similares, recordando que la infraestructura vial es una garantía del derecho a la integridad física y no una opción discrecional del presupuesto estatal.

Vale remarcar que el caso de la Ruta 11 no es aislado. Tal lo comentó Corral en diálogo con LT3, existen múltiples acciones judiciales similares en Santa Fe: una presentada por la senadora Leticia Di Gregorio por la Ruta 33 y otra impulsada por el senador Esteban Motta por la Ruta 34, donde recientemente ocurrió un accidente fatal que dejó como saldo la muerte de casi toda una familia.

image Una tragedia que volvió a encender la chispa.

Al respecto, Motta calificó el estado de la calzada como de "abandono total" y afirmó que muchos tramos se encuentran actualmente "intransitables".

Pese a que la Legislatura provincial aprobó la semana pasada un proyecto de comunicación instando a la Nación a intervenir, Motta considera que la vía política está agotada.

"No tenemos ningún grado de respuesta por parte de Vialidad Nacional", señaló.

Teniendo en consideración el pésimo mantenimiento de las rutas, Corral comunicó que los usuarios están dispuestos a analizar alternativas de gestión que garanticen condiciones seguras de circulación.

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