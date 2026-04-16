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EL FIN DE LA DESIDIA

Sentencia al abandono: El revés de la Justicia que obliga a Nación a volver a las obras

La Justicia falló a favor de la Provincia liderada por Maximiliano Pullaro y ordenó a Vialidad Nacional a reparar la ruta 11 desde Santa Fe hasta San Justo.

16 de abril de 2026 - 14:45
Del reclamo político a la vía judicial.&nbsp;

Del reclamo político a la vía judicial. 

SANTA FE. La Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional realizar la reparación de 110 kilómetros de la Ruta Nacional 11 en el tramo que une las ciudades de Santa Fe y San Justo. Esto se dio tras una acción de amparo presentada por el diputado provincial, José Corral. Alertan por múltiples acciones judiciales similares en la Provincia.

La resolución se centra en un sector estratégico de la Ruta Nacional N° 11, un corredor clave para el Mercosur y el traslado de la producción regional. La sentencia alcanza a una traza que atraviesa las localidades de Santa Fe, Recreo, Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia, Videla y San Justo.

Vialidad Nacional deberá rendir cuentas ante la Justicia por la Ruta 11

El fallo judicial no solo obliga a actuar a Vialidad Nacional, sino que también señala a dos funcionarios como responsables directos: el presidente del organismo y el ingeniero jefe. Ambos deberán rendir cuentas periódicamente sobre el avance de las obras.

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En ese sentido, Corral advirtió que el incumplimiento podría derivar en denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público. Incluso, alertó sobre posibles consecuencias penales en caso de que ocurran accidentes vinculados al mal estado de la ruta.

Asimismo, el diputado sostuvo que el personal local de Vialidad cuenta con predisposición, pero carece de recursos suficientes para afrontar las tareas necesarias.

Por su parte, la sentencia también establece la obligación de que el organismo nacional informe cada dos meses sobre el estado de avance de las obras, en el marco de un seguimiento continuo del cumplimiento de la medida.

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La Justicia Federal hizo lugar a un amparo presentado por el Diputado Jos&eacute; Corral.

La Justicia Federal hizo lugar a un amparo presentado por el Diputado José Corral.

Del reclamo político a la vía judicial

Para el legislador impulsor de la medida, el fallo es una victoria para los vecinos de las localidades afectadas. Al establecer un seguimiento continuo, la Justicia busca evitar que la orden quede en una "declaración de deseos" y se transforme en una realidad física.

"El objetivo central de la medida es garantizar condiciones seguras de transitabilidad y prevenir accidentes en una de las rutas más importantes de la región". "El objetivo central de la medida es garantizar condiciones seguras de transitabilidad y prevenir accidentes en una de las rutas más importantes de la región".

El mismo sienta un precedente para otros tramos de rutas nacionales en condiciones similares, recordando que la infraestructura vial es una garantía del derecho a la integridad física y no una opción discrecional del presupuesto estatal.

Vale remarcar que el caso de la Ruta 11 no es aislado. Tal lo comentó Corral en diálogo con LT3, existen múltiples acciones judiciales similares en Santa Fe: una presentada por la senadora Leticia Di Gregorio por la Ruta 33 y otra impulsada por el senador Esteban Motta por la Ruta 34, donde recientemente ocurrió un accidente fatal que dejó como saldo la muerte de casi toda una familia.

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Una tragedia que volvi&oacute; a encender la chispa.&nbsp;

Una tragedia que volvió a encender la chispa.

Al respecto, Motta calificó el estado de la calzada como de "abandono total" y afirmó que muchos tramos se encuentran actualmente "intransitables".

Pese a que la Legislatura provincial aprobó la semana pasada un proyecto de comunicación instando a la Nación a intervenir, Motta considera que la vía política está agotada.

"No tenemos ningún grado de respuesta por parte de Vialidad Nacional", señaló.

Teniendo en consideración el pésimo mantenimiento de las rutas, Corral comunicó que los usuarios están dispuestos a analizar alternativas de gestión que garanticen condiciones seguras de circulación.

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FUENTE: Urgente24

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