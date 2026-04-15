El pase de ski del Cerro Catedral aumentó 30% en dólares en un año

Esperamos tener mucha nieve. Este va a ser un año muy nevador y esperamos que todo el público brasileño lo tengamos allá en Bariloche disfrutando de eso, de la nieve, de la magia, de la posibilidad de ese lugar tan lindo que es único en el mundo. Esperamos tener mucha nieve. Este va a ser un año muy nevador y esperamos que todo el público brasileño lo tengamos allá en Bariloche disfrutando de eso, de la nieve, de la magia, de la posibilidad de ese lugar tan lindo que es único en el mundo.

El Cerro Catedral postergó su apertura para mañana jueves 23/07. El Cerro Catedral, principal atracción de Bariloche

El intendente apuesta en 2026 más a un “Brasiloche” que a un Bariloche autóctono.

Lo raro es que las autoridades rionegrinas dicen que los precios se “mantendrán” pero, en la práctica, el salto fue de $ 45.000 de un año al otro

Cerro Catedral, el principal atractivo

Es una montaña ubicada a 19 kilómetros del casco céntrico de Bariloche y a 60 minutos del aeropuerto internacional.

Pertenece al Parque Nacional Nahuel Huapi.

Se trata de un centro de actividades de montaña que funciona durante las cuatro estaciones del año y busca potenciar sus atractivos por fuera de la estacionalidad. La principal actividad se desarrolla durante la temporada de invierno, con una amplia variedad de servicios y diferentes propuestas para la práctica de los deportes de nieve. Se trata de un centro de actividades de montaña que funciona durante las cuatro estaciones del año y busca potenciar sus atractivos por fuera de la estacionalidad. La principal actividad se desarrolla durante la temporada de invierno, con una amplia variedad de servicios y diferentes propuestas para la práctica de los deportes de nieve.