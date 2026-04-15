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¿QUÉ FESTEJÓ SCIOLI EN BRASIL?

El pase de ski del Cerro Catedral aumentó 30% en dólares en un año

El Secretario de Turismo, Daniel Scioli, generó un video donde festejó bajo la nieve, en Brasil, la nueva temporada de invierno del Cerro Catedral y Bariloche.

15 de abril de 2026 - 22:35
Daniel Scioli en Brasil

Daniel Scioli en Brasil

El Cerro Catedral tendrá pases de ski a $160.000 por día (US$ 115) en 2026:. hace un año, el mismo ticket costaba $ 115.000 por día (US$ 82), por lo tanto el aumento interanual fue del 30 % tanto en pesos como en dólares debido al atraso cambiario que sufre la Argentina.

La capital turística de la Patagonia busca captar al turismo brasileño con un pase de Ski diario y semanal para esta temporada en el Catedral pero los valores complican el acceso de los turistas locales.

Con un dólar planchado pero una inflación que supera el 30% anual tanto Bariloche como los restantes centros de ski de Argentina se han encarecido notablemente con relación al resto de las monedas. Con un dólar planchado pero una inflación que supera el 30% anual tanto Bariloche como los restantes centros de ski de Argentina se han encarecido notablemente con relación al resto de las monedas.

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Bariloche o "Brasiloche"

El anuncio en San Pablo estuvo a cargo del intendente barilochense, Walter Cortés.

El acto tuvo lugar en el Consulado Argentino donde hubo en encuentro con operadores y agencias de viajes locales.

Esperamos tener mucha nieve. Este va a ser un año muy nevador y esperamos que todo el público brasileño lo tengamos allá en Bariloche disfrutando de eso, de la nieve, de la magia, de la posibilidad de ese lugar tan lindo que es único en el mundo. Esperamos tener mucha nieve. Este va a ser un año muy nevador y esperamos que todo el público brasileño lo tengamos allá en Bariloche disfrutando de eso, de la nieve, de la magia, de la posibilidad de ese lugar tan lindo que es único en el mundo.

El Cerro Catedral postergó su apertura para mañana jueves 23/07.
El Cerro Catedral, principal atracci&oacute;n de Bariloche

El Cerro Catedral, principal atracción de Bariloche

El intendente apuesta en 2026 más a un “Brasiloche” que a un Bariloche autóctono.

Lo raro es que las autoridades rionegrinas dicen que los precios se “mantendrán” pero, en la práctica, el salto fue de $ 45.000 de un año al otro

Cerro Catedral, el principal atractivo

Es una montaña ubicada a 19 kilómetros del casco céntrico de Bariloche y a 60 minutos del aeropuerto internacional.

Pertenece al Parque Nacional Nahuel Huapi.

Se trata de un centro de actividades de montaña que funciona durante las cuatro estaciones del año y busca potenciar sus atractivos por fuera de la estacionalidad. La principal actividad se desarrolla durante la temporada de invierno, con una amplia variedad de servicios y diferentes propuestas para la práctica de los deportes de nieve. Se trata de un centro de actividades de montaña que funciona durante las cuatro estaciones del año y busca potenciar sus atractivos por fuera de la estacionalidad. La principal actividad se desarrolla durante la temporada de invierno, con una amplia variedad de servicios y diferentes propuestas para la práctica de los deportes de nieve.

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