El Cerro Catedral tendrá pases de ski a $160.000 por día (US$ 115) en 2026:. hace un año, el mismo ticket costaba $ 115.000 por día (US$ 82), por lo tanto el aumento interanual fue del 30 % tanto en pesos como en dólares debido al atraso cambiario que sufre la Argentina.
¿QUÉ FESTEJÓ SCIOLI EN BRASIL?
El pase de ski del Cerro Catedral aumentó 30% en dólares en un año
El Secretario de Turismo, Daniel Scioli, generó un video donde festejó bajo la nieve, en Brasil, la nueva temporada de invierno del Cerro Catedral y Bariloche.
La capital turística de la Patagonia busca captar al turismo brasileño con un pase de Ski diario y semanal para esta temporada en el Catedral pero los valores complican el acceso de los turistas locales.
Bariloche o "Brasiloche"
El anuncio en San Pablo estuvo a cargo del intendente barilochense, Walter Cortés.
El acto tuvo lugar en el Consulado Argentino donde hubo en encuentro con operadores y agencias de viajes locales.
El intendente apuesta en 2026 más a un “Brasiloche” que a un Bariloche autóctono.
Lo raro es que las autoridades rionegrinas dicen que los precios se “mantendrán” pero, en la práctica, el salto fue de $ 45.000 de un año al otro
Cerro Catedral, el principal atractivo
Es una montaña ubicada a 19 kilómetros del casco céntrico de Bariloche y a 60 minutos del aeropuerto internacional.
Pertenece al Parque Nacional Nahuel Huapi.