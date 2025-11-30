Boca 1-0 AAAJ 0: el Bicho jugó mejor, pero el Xeneize madrugó y luego fue una roca

Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Xeneize lo ganó con un gol tempranero de Ayrton Costa al minuto 5 y, nuevamente, por una jugada de córner. El equipo de Claudio Úbeda está en semifinale y espera al ganador Racing vs. Tigre.

Se enfrentaron dos candidatos al título, pero la llave exigía que solo uno siguiera en carrera. Si los resultados se valieran por volumen de juego y dominio con la pelota, entonces el Bicho debería haber accedido a semifinales. Se quedó con el 71% de la posesión, frente al corto 28% de su rival.

Pero el fútbol se maneja con otros parámetros y también existen otras formas de superar al contrincante. Y la que eligió Boca esta tarde, más allá de haber sufrido y quedar con algunos puntos en el debe, también vale.

No solo vale, sino que también refleja el espíritu de un equipo que avanza con el viento de cola que le genera la confianza propia. Boca se siente fuerte, con autoridad. Envalentonado por el marco que le da la Bombonera, un escenario que se ganó por haber finalizado primero en la fase regular, golpea la mesa cuando se siente vulnerable. Y eso es todo un síntoma: los equipos que llegan lejos son los que saben sacar agua de las piedras; los que saben sufrir los guantazos y meter un cross a la mandíbula apenas puedan.

Apoyado, claro, en la jerarquía de los Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Milton Delgado o Exequiel Zeballos.

Al minuto 5, Costa marcó tras capturar un rebote proveniente de un córner. Un tanto más de pelota parada del Xeneize, que lleva 13 goles convertidos por esa vía en lo que va del Clausura, y 8 son desde un tiro de esquina.

El plan del equipo de Úbeda estuvo siempre en defender. A sabiendas de que el Bicho manejaría más (y mejor) la pelota, le cedió la posesión y le cerró los espacios.

Lo hizo bien durante el primer tiempo. El Bicho tenía la pelota pero Boca dominaba. Se defendía dónde y cómo quería, atento y comprometido para relevar las marcas y cubrir espacios. Mientras tanto, de contragolpe generaba algunas chances de gol.

2025_11_IMG-20251130-WA0022-scaled Marchesín fue figura FOTO NA: Juan Foglia

El segundo tiempo fue distinto. Argentinos Juniors creció, canalizó mejor la posesión y la tradujo en chances claras. No convirtió. Le faltó contundencia. Pero sometió al local, que se defendía cada vez más cerca de Marchesín y que tuvo al arquero como figura.

El Bicho estuvo cerca, pero Boca aguantó hasta el final. Podría haber sido distinto el cierre, pero el Xeneize se impuso y cosechó su cuarto partido al hilo sin recibir goles.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors

Live Blog Post ¡El Bicho tuvo la más clara del partido! VIDEO: Marchesín vuelve a salvar al Xeneize con un mano a mano ante Porcel Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995272550562087257&partner=&hide_thread=false OTRA VEZ MARCHESÍN TAPÓ EL EMPATE DE ARGENTINOS Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/oOSM6mTMtJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

Live Blog Post ¡Manotazo de Marchesín para evita el empate! VIDEO: Gran respuesta del arquero al zurdazo de Lescano desde media distancia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995270329359315336&partner=&hide_thread=false TREMENDA ATAJADA DE MARCHESÍN ANTE LESCANO Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/NMdRjcUBqz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

Live Blog Post ¡Apenas afuera! VIDEO: El cabezazo de Molina estuvo muy cerca y Boca se salva de milagro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995270613972185508&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ MOLINA Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/RjjX8tKxmT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025 VER +

Live Blog Post Argentinos Juniors y un gesto de valentía en los últimos 15 minutos: va por todo El Bicho no se achica y va decidido a buscar el resultado: saca un defensor por un delantero. Se va Prieto ingresa Ovando.

Live Blog Post "No puedo creer que estemos perdiendo este partido": la bronca del DT Nico Diez, entrenador del Bicho, lanzó al aire un "no puedo creer que estemos perdiendo este partido". El DT manifiesta su bronca porque el equipo no puede traducir en goles el amplio dominio de la pelota.

Live Blog Post Boca necesita piernas frescas, porque el desgaste se empieza a sentir y AAAJ gana terreno Ingresa Belmonte en el mediocampo para reforzar la contención y dar una mano. Se va Giménez.

Live Blog Post AAAJ necesita cambiar el repertorio de ideas: ¿Por qué no inquieta a Boca? El equipo de Úbeda sigue atento y comprometido en las coberturas para no darle espacios al equipo visitante. Con los retrocesos de Zeballos por un lado y de Palacios por el otro, planta dos líneas de 4 (a veces de 5 en el fondo) y cierra todos los caminos. El Bicho, por su parte, está lento en la circulación de lado a lado y le da tiempo al rival de acomodarse. Con los pases internos complicados porque los caminos están bloqueados, deberá ampliar el repertorio de ideas: jugar más al espacio o buscar respuestas de gambeta 1v1 en el banco de suplentes, para encontrar la manera de hundir a la defensa Xeneize. VER +

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El primer tiempo cierra con roces, entradas fuertes y mucho diálogo entre protagonistas

Live Blog Post ¡Qué pelota le sacaron a Giménez! VIDEO: El delantero casi le pone un moño a un golazo de Boca pero Siri estuvo espectacular Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995254694071967911&partner=&hide_thread=false ESPECTACULAR ATAJADA DE SIRI ANTE EL CABEZAZO DE MILTON GIMÉNEZ Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/QdJ3HOnjDg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

Live Blog Post El Bicho necesita más de López Muñoz, que no está encontrando espacios producto de la buena cobertura Xeneize

Live Blog Post El Bicho es quien tiene la pelota, pero el Xeneize está muy atento para marcar y lastimar de contragolpe

Live Blog Post ¡Era un golazo de Palacios pero el travesaño le dijo que no! VIDEO: Pura jerarquía del chileno pero... ¡clank! Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995249274091684207&partner=&hide_thread=false PALACIOS CASI CLAVA UN GOLAZO El chileno sacó un remate al ángulo y estuvo cerca del 2-0 de BocaViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yvJJBoyvXN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025 VER +

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Costa la empuja abajo del arco tras una jugada preparada de córner Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995245785672212717&partner=&hide_thread=false BOCA SE PUSO EN VENTAJA Ayrton Costa aprovechó el rebote de Siri y anotó el 1-0 ante ArgentinosViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8PB1Skv0t2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Equipos confirmados en Boca y Argentinos Juniors: Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Palacios, Zeballos; Giménez y Merentiel AAAJ: Siri; Lozano, Álvarez, Godoy, Prieto; Lescano, Fattori, Oroz; López Muñoz, Porcell, Molina VER +

Live Blog Post El peligro de Boca en el aire: la sólida estadística cada vez que busca por arriba El Xeneize ha marcado 30 goles en lo que va del campeonato, siendo el equipo más goleador del certamen. De esos 30, 12 fueron de cabeza, y 7 de esos 12 provinieron de saques de esquina.

Live Blog Post La fortaleza de Boca que Argentinos buscará minimizar: "Lo tenemos estudiado" Leandro Lozano, futbolista del Bicho, habló sobre las fortalezas del conjunto de La Paternal y también de las fortalezas de Boca, que buscarán contrarrestar. Con un promedio del 62% en tiempo de posesión, Argentinos Juniors es un equipo con una fuerte identidad que se construye a partir de la tenencia de la pelota. "Tenemos máximas expectativas. Con nuestras armas vamos a hacer un buen partido", dijo Lozano. "En todas las canchas nunca cambiamos de estilo, el buen juego, vamos a imponer eso, la asociaciones que todos los partidos tenemos", aseguró. Luego, sobre el Xeneize, destacó a su delantera y sus contragolpes como los aspectos a prestar mucha atención: "Boca es durísimo, un equipo grande, lo tenemos estudiado. Tratar de minimizar cosas que tienen fuerte, como Changuito Zeballos, Merentiel, las transiciones". VER +

Live Blog Post "Es un lindo partido para dar un golpe sobre la mesa" Juan Barinaga, defensor de Boca, palpitó la previa del encuentro: "Es un partido importantísimo. Estamos creciendo, en casa es un lindo partido para dar un golpe sobre la mesa y pasar a semifinales". También añadió: "Repetir equipo habla bien del grupo, que están saliendo las cosas. Venimos de una racha de victorias y vamos por una más". VER +

Live Blog Post El futbolista de Boca que está en deuda y en el que Claudio Úbeda vuelve a confiar De un estilo "jugadorista" al igual que su mentor Miguel Ángel Russo, el DT Claudio Úbeda no toca el equipo ganador y va con los mismos 11 titulares. Entre ellos está Carlos Palacios, futbolista que desde su llegada al club no ha tenido grandes presentaciones y aun sigue en deuda. De un estilo creativo, con movimientos de "enganche", el chileno no se ha podido acoplar al sistema futbolístico de Boca ni siquiera en el último mes, en donde el Xeneize ha ganado regularidad y aumentado considerablemente su nivel colectivo. Allí, el chileno todavía flota en la cancha sin encontrar cómo ni dónde gravitar. Es cierto que sus cualidades no tienen relevo natural en el banco de suplentes y son importantes ya que se encargan de conectar volantes con delanteros y aportar una cuota de valor en zona de 3/4 de cancha; Alan Velasco es el único similar, pero estuvo lesionado durante largas semanas y recién esta tarde vuelve a estar convocado. El cuadrado en el mediocampo Paredes-Delgado-Zeballos-Herrera funcionó muy bien cuando compartió cancha, incluso prescindiendo de un perfil como el de Palacios. Sin embargo, el físico de Herrera es limitado y le cuesta agarrar ritmo con regularidad. Palacios parece, por ahora, ser la pieza por la que se inclina Úbeda. Relevo natural, no hay. ¿Se podría modificar el sistema? VER +

Live Blog Post Estudiantes, el primer clasificado: el Pincha ganó su partido ante el equipo de Toviggino El Pincha es el primer clasificado a semifinales del Torneo Clausura. Ubicado del otro lado de la llave, ahora espera por el ganador de Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata. Estudiantes venció 1-0 a Central Córdoba ayer sábado por la noche, en un partido que se llevó todas las luces por el cruento contexto que envuelve a ambos equipos. De un lado, el equipo presidido por Juan Sebastián Verón, del otro, el equipo "apadrinado" por Pablo Toviggino, el número 2 de AFA. En lo que fue una sorpresa, el cotejo se desarrolló dentro de parámetros normales y no ocurrió ninguna incidencia controversial. El arbitraje de Yael Falcón Pérez fue bueno. VER +

Live Blog Post El camino de Boca hasta cuartos de final: así venció con autoridad a Talleres En un partido en el que no había comenzado bien, el Xeneize logró ir de menor a mayor y, con carácter, revertir el panorama frente a Talleres. Con un gol de Merentiel al minuto 28´, cuando el Matador jugaba mejor, y después con otro gol de la Bestia al minuto 46´, Boca le tiró toda la chapa de candidato encima a su rival y confirmó su buen momento. VER +

Live Blog Post El camino de Argentinos Juniors hasta cuartos de final: el partidazo que le ganó a Vélez En cuartos de final, el Bicho despachó al buen Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Le ganó en el José Amalfitani, en Liniers, con dos golazos de Hernán López Muñoz. A los 58´y los 62´ del segundo tiempo, el volante ex Godoy Cruz sentenció la victoria de los de la Paternal. El primer tanto fue un zapatazo desde afuera del área que puso contra el palo derecho de Marchiori, y en el segundo la picó con mucha jerarquía para meter la pelota por arriba del guardameta. Fue una dura prueba para AAAJ, que volvió a demostrar por qué tiene la chapa de candidato. VER +

Live Blog Post ¿A quién enfrentará el ganador? La dura llave de Boca y Argentinos Juniors El ganador de hoy podría cruzarse en semis con Racing. La Academia debe enfrentarse a Tigre en su partido de cuartos de final, y es candidato para vencer al Matador. Sin embargo, aun no hay nada dicho. Sin dudas, este lado de la llave es la más compleja de los playoffs del Torneo Clausura. Para llegar a cruzarse con Boca, primero Argentinos Junios debió superar a un duro Vélez en cuartos de final. Ahora, Xeneize y Bicho se ven las caras, en lo que representa un verdadero choque de candidatos. VER +