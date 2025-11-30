Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Xeneize lo ganó con un gol tempranero de Ayrton Costa al minuto 5 y, nuevamente, por una jugada de córner. El equipo de Claudio Úbeda está en semifinale y espera al ganador Racing vs. Tigre.
Boca 1-0 AAAJ 0: el Bicho jugó mejor, pero el Xeneize madrugó y luego fue una roca
Boca superó a Argentinos Juniors que dominó todo el 2T y tuvo las más claras, pero que no pudo revertir un gol de Ayrton Costa al minuto 5 de partido.
20:32
Final del partido: Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors
20:24
¡El Bicho tuvo la más clara del partido! VIDEO: Marchesín vuelve a salvar al Xeneize con un mano a mano ante Porcel
20:15
¡Manotazo de Marchesín para evita el empate! VIDEO: Gran respuesta del arquero al zurdazo de Lescano desde media distancia
20:14
¡Apenas afuera! VIDEO: El cabezazo de Molina estuvo muy cerca y Boca se salva de milagro
20:11
Argentinos Juniors y un gesto de valentía en los últimos 15 minutos: va por todo
20:07
"No puedo creer que estemos perdiendo este partido": la bronca del DT
20:00
Boca necesita piernas frescas, porque el desgaste se empieza a sentir y AAAJ gana terreno
19:45
AAAJ necesita cambiar el repertorio de ideas: ¿Por qué no inquieta a Boca?
19:40
Comienza el 2T
19:21
Final del 1T
19:19
El primer tiempo cierra con roces, entradas fuertes y mucho diálogo entre protagonistas
19:11
¡Qué pelota le sacaron a Giménez! VIDEO: El delantero casi le pone un moño a un golazo de Boca pero Siri estuvo espectacular
19:04
El Bicho necesita más de López Muñoz, que no está encontrando espacios producto de la buena cobertura Xeneize
18:55
El Bicho es quien tiene la pelota, pero el Xeneize está muy atento para marcar y lastimar de contragolpe
18:49
¡Era un golazo de Palacios pero el travesaño le dijo que no! VIDEO: Pura jerarquía del chileno pero... ¡clank!
18:35
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Costa la empuja abajo del arco tras una jugada preparada de córner
18:31
Comienza el partido
18:20
Equipos confirmados en Boca y Argentinos Juniors:
-
El peligro de Boca en el aire: la sólida estadística cada vez que busca por arriba
-
La fortaleza de Boca que Argentinos buscará minimizar: "Lo tenemos estudiado"
-
"Es un lindo partido para dar un golpe sobre la mesa"
-
El futbolista de Boca que está en deuda y en el que Claudio Úbeda vuelve a confiar
-
Estudiantes, el primer clasificado: el Pincha ganó su partido ante el equipo de Toviggino
-
El camino de Boca hasta cuartos de final: así venció con autoridad a Talleres
-
El camino de Argentinos Juniors hasta cuartos de final: el partidazo que le ganó a Vélez
-
¿A quién enfrentará el ganador? La dura llave de Boca y Argentinos Juniors
-
TV: Dónde ver Boca vs. Argentinos Juniors
Se enfrentaron dos candidatos al título, pero la llave exigía que solo uno siguiera en carrera. Si los resultados se valieran por volumen de juego y dominio con la pelota, entonces el Bicho debería haber accedido a semifinales. Se quedó con el 71% de la posesión, frente al corto 28% de su rival.
Pero el fútbol se maneja con otros parámetros y también existen otras formas de superar al contrincante. Y la que eligió Boca esta tarde, más allá de haber sufrido y quedar con algunos puntos en el debe, también vale.
No solo vale, sino que también refleja el espíritu de un equipo que avanza con el viento de cola que le genera la confianza propia. Boca se siente fuerte, con autoridad. Envalentonado por el marco que le da la Bombonera, un escenario que se ganó por haber finalizado primero en la fase regular, golpea la mesa cuando se siente vulnerable. Y eso es todo un síntoma: los equipos que llegan lejos son los que saben sacar agua de las piedras; los que saben sufrir los guantazos y meter un cross a la mandíbula apenas puedan.
Apoyado, claro, en la jerarquía de los Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Milton Delgado o Exequiel Zeballos.
Al minuto 5, Costa marcó tras capturar un rebote proveniente de un córner. Un tanto más de pelota parada del Xeneize, que lleva 13 goles convertidos por esa vía en lo que va del Clausura, y 8 son desde un tiro de esquina.
El plan del equipo de Úbeda estuvo siempre en defender. A sabiendas de que el Bicho manejaría más (y mejor) la pelota, le cedió la posesión y le cerró los espacios.
Lo hizo bien durante el primer tiempo. El Bicho tenía la pelota pero Boca dominaba. Se defendía dónde y cómo quería, atento y comprometido para relevar las marcas y cubrir espacios. Mientras tanto, de contragolpe generaba algunas chances de gol.
El segundo tiempo fue distinto. Argentinos Juniors creció, canalizó mejor la posesión y la tradujo en chances claras. No convirtió. Le faltó contundencia. Pero sometió al local, que se defendía cada vez más cerca de Marchesín y que tuvo al arquero como figura.
El Bicho estuvo cerca, pero Boca aguantó hasta el final. Podría haber sido distinto el cierre, pero el Xeneize se impuso y cosechó su cuarto partido al hilo sin recibir goles.
