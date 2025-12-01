Javier Milei sigue en su burbuja optimista con el peronismo en terapia intensiva

Live Blog Post

Aguinaldo con sabor a poco

Arrancó diciembre, uno de los dos meses más esperados por los argentinos a raíz del aguinaldo, una ayuda económica para alivianar el bolsillo. Sin embargo, así como llega, se va. El último mes del año llegó con aumentos en varios servicios. Alquileres, prepagas, tarifas de luz, gas, agua y combustibles, son algunos de los sectores que harán sentir el bolsillo del trabajador.

En relación a la luz y el gas, estas tarifas vuelven a incrementarse en el marco de la revisión quinquenal integral (RQI) aprobada a principios de año. El Enre y el Enargas aprobaron los cuadros tarifarios que rigen para los consumos desde este lunes. Además, se estudia el nuevo esquema tarifario de cara al 2026. Las alzas son en promedio de 2,8% en ambos servicios, según informó la Secretaría de Energía.

Por su parte, el Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. El alza comenzó a regir este lunes 1° de diciembre. Además, Nación autorizó incrementos en los precios de los biocombustibles que se usan para mezclar con la nafta y el gasoil, con lo que el impacto será mayor, aunque las petroleras ya no informan los valores de manera previa.

A su vez, las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 2,3% y 2,4% en diciembre. El alza también aplica a los copagos. Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Como si fuera poco, los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en diciembre un aumento más moderado que los últimos meses: 28,67%. El índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde hace varios meses. En noviembre, el alza fue de 38%; en octubre, el ajuste fue de 46,1%; en septiembre, del 50,3% y del 55,67% en agosto.