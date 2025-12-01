urgente24
Javier Milei sigue en su burbuja optimista con el peronismo en terapia intensiva

El gobierno de Javier Milei aprovecha la fractura del peronismo bajo soporte de Donald Trump mientras sigue el debate por 'dibujos'.

1 de diciembre de 2025 - 09:31

EN VIVO

Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su 'plan motosierra' con recortes que se extenderán hasta el primer semestre de 2026 coordinados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Presidente aprovecha la fractura peronista.

La Argentina llegó a las elecciones con una oposición dispersa entre sí, ocupada en sus disputas internas que no logró ofrecer una alternativa creíble frente al malestar social. El peronismo atraviesa su crisis más profunda en décadas y el Presidente busca sacar provecho.

Tras la señal de la 'Argentina violeta' post 26/10, Milei vivió encerrado en su burbuja optimista bajo soporte de Donald Trump. Las señales económicas 'respaldan': el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica tuvo un pequeño crecimiento de 0,5 por ciento mensual en septiembre.

De esta manera, el Gobierno nacional evitó que la economía cayera en recesión, ya que se mejoró la performance del trimestre previo.

Más allá de eso, la realidad es completamente distinta. Con el correr de los días cada vez son más las fábricas que cierran, generan más despidos dejando a más y más trabajadores en la calle.

El sector textil, uno de los más importantes y representativos PyME, atraviesa por una crisis que parece no tener salida. Días atrás, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) anunció que la actividad del rubro se derrumbó 18,1 por ciento en agosto, frente al mismo mes del 2024.

Mientras tanto, el salario continúa congelado pero La Libertad Avanza toma impulso por la capacidad de apropiarse del significativo vacío que la oposición resignó. Milei intenta destruir a quienes serían los responsables de todas estas frustraciones.

Nueva pirámide social: La pobreza en la Argentina violeta

Tras los marcados ajustes económicos y cambios en los patrones de consumo, la consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto, difundió su nueva radiografía social correspondiente al tercer trimestre, que muestra una leve recomposición en la base de la pirámide (estratos más bajos) y una caída en la proporción de hogares bajo la línea de pobreza. Ese es, según el informe, el principal contraste respecto del segundo trimestre 2025.

El principal cambio detectado entre el segundo y tercer trimestre del año es el ascenso en la base de la pirámide: el estrato denominado “Clase baja, en pobreza” (hogares con ingresos menores a $1.18 millones mensuales). En paralelo, creció el segmento “Clase baja superior, no pobre”, que pasó del 24% al 28%. Sin embargo, la brecha de ingresos entre los escalafones más altos es extrema:

Nuevo nombre a la lista: Sigue el cierre de empresas

La ola de despidos y cortes de empleo sumó un nuevo nombre a la lista de empresas con cierres. Se trata de Descartables Caromar, una cadena mayorista de productos de limpieza que avanzó con la reducción de su negocio en la Provincia de Buenos Aires y Rosario.

Según distintos reportes periodísticos, la empresa empujó una reconfiguración de negocios con afección a sus sucursales de San Justo, Burzaco y José C. Paz, además de la sede de Rosario en Santa Fe. A ello se habría sumado un importante conflicto en Mar del Plata, donde empleados denunciaron la intención de abonar la indemnización a medias por parte de la compañía.

Otra encuesta a favor de Javier Milei que hunde a Axel Kicillof

Las elecciones legislativas del 26/10 siguen generando confianza dentro del gobierno libertario. Ante este panorama, se le suma una encuesta que ratifica la tendencia y pone a La Libertad Avanza en primer lugar de cara al 2027, con una brecha superior a los 11 puntos.

El estudio realizado por Mercados & Estrategias entre el 23 y 26 de noviembre a 692 personas en territorio bonaerense, ubicó al espacio de Javier Milei en el podio con 24,9% mientras que el peronismo obtuvo el 18%.

El Gobierno sigue en la búsqueda de apoyo para el presupuesto 2026

Desde temprano, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés recibió al ministro del Interior, Diego Santilli en el marco de la gira federal que el funcionario nacional realiza para consolidar consensos en torno al Presupuesto 2026 y avanzar en una nueva etapa de cooperación entre Nación y Provincia.

De acuerdo a lo adelantado por Valdés días atrás, uno de los puntos centrales será la regularización de una deuda millonaria que Nación mantiene con Corrientes. También se analizarán prioridades vinculadas a infraestructura, obras públicas, mejoras de competitividad y políticas de desarrollo productivo.

La era Milei no sólo golpea a las fábricas... también panaderías

El ajuste libertario no sólo genera estragos en fábricas. Ahora se suman las panaderías que no logran hacer pie frente a la crisis económica.

Al respecto, el presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció el cierre de 1.800 panaderías en todo el país y la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en dos años a partir de la suba de costos y caída de la demanda.

"Estamos arrancando una semana bastante complicada. Muchos colegas nos informan desde distintas partes de la provincia de Buenos Aires que están recibiendo las boletas de luz con un incremento, en algunos casos, de $450.000 más de lo que pagaron el mes pasado".

Para Cavallo las tasas reales están provocando un "daño importante"

Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza y el apoyo explícito de Donald Trump y Scott Bessent al programa económico, Domingo Cavallo analizó el presente del Gobierno. El economista hizo hincapié en la caída de la tasa de devaluación del peso como el riesgo país. Sin embargo, sostuvo que aún persiste una fuerte preocupación entre empresas y trabajadores ligados al mercado interno.

"Para que los mercados libres de bienes y servicios y la apertura de la economía conduzcan a niveles crecientes de bienestar de los ciudadanos es necesario que la inflación sea lo más baja posible pero que al mismo tiempo dos precios relativos clave, la tasa real de interés y el tipo de cambio real, resulten del equilibrio del ahorro y la inversión movidos por las expectativas de ahorristas e inversores y no de intervenciones erráticas del gobierno".

Cavallo aseguró que las tasas reales y nominales del tercer trimestre provocaron "daño importante" en familias, empresas y bancos, reflejado en el aumento de la morosidad y en los quebrantos del sistema financiero.

Redes de U24: 2025, un año imposible de ignorar

Marcelo Longobardi mostró las dos imágenes más impactantes de 2025 seleccionadas por la revista Time.

La primera: un retrato inquietante de los presidentes de Rusia, China y Corea del Norte, reunidos en una postal que muchos analistas consideran una advertencia geopolítica.

La segunda: una sátira directa a Donald Trump, que generó polémica en Estados Unidos y abrió debates sobre humor, poder y límites en plena campaña presidencial.

Dos fotos, dos mundos… y un mismo mensaje: 2025 está siendo un año imposible de ignorar.

Noviembre para el olvido: Sequía de dólares del campo

Según CIARA-CEC, las liquidaciones agropecuarias alcanzaron los US$760 millones en noviembre, con una baja del 32% respecto de octubre, aunque evidenciando un incremento del 24% en el acumulado anual comparado con el mismo período de 2024.

A partir del informe difundido este lunes 1/12 por las entidades del sector, hubo una baja del 61,98% interanual en noviembre. En el mismo mes de 2024 se habían liquidado US$ 1.999 millones.

La baja se debe a las retenciones cero que impuso el Gobierno para hacerse de divisas en el marco de la turbulencia cambiaria preelectoral y el anticipo de divisas explican el derrumbe de noviembre y la liquidación récord de septiembre de US$ 7.000 millones.

Es oficial: Nuevos valores para los biocombustibles

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, estableció los nuevos precios oficiales del biodiesel y del bioetanol para mezcla obligatoria con gasoil y naftas, mediante las Resoluciones 485/2025 y 486/2025.

Resolución 485/2025 – Biodiesel. Establece un nuevo precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. El artículo 1° fija el valor oficial aplicable para las operaciones entre las plantas habilitadas y las empresas refinadoras o comercializadoras. La resolución se dicta en el marco de la potestad regulatoria de la Secretaría de Energía para actualizar precios según variaciones de costos productivos, insumos y condiciones del mercado.

Resolución 486/2025 – Bioetanol. Determina los precios oficiales del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz, en línea con el régimen de cortes obligatorios de naftas. El artículo 1° fija el precio para el bioetanol de caña, mientras que el artículo 2° define el valor para el bioetanol derivado de maíz, ambos con vigencia inmediata.

Ambas normativas reafirman que los nuevos precios serán de cumplimiento obligatorio para toda operación comercial vinculada a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles, y su aplicación queda sujeta a la fiscalización de la Secretaría de Energía.

La fijación de nuevos precios tendrá efectos inmediatos en toda la cadena energética.

"Efecto devastador" en el consumo por el ajuste de Javier Milei

Carlos Melconián, expresidente del Banco de la Nación Argentina, fue pesimista sobre la coyuntura económica de Argentina subrayando que "las vulnerabilidades estructurales aún persisten porque los problemas de fondo no residen en el tipo de cambio sino en cuestiones macroeconómicas que impactan directamente en la actividad y el poder adquisitivo de la población”.

Melconián contradijo la idea de que el parate y la recesión tiene que ver con el atraso cambiario del país.

Para el ex funcionario, el principal motor de la caída del Producto Bruto Interno ha sido la "falta de demanda producto de la severa debilidad del poder adquisitivo y la escasez de crédito. El que mejor está es el salario promedio privado formal y a pesar de eso se encuentra hoy 20 puntos por debajo de la época de Mauricio Macri como presidente de la Nación".

Aguinaldo con sabor a poco

Arrancó diciembre, uno de los dos meses más esperados por los argentinos a raíz del aguinaldo, una ayuda económica para alivianar el bolsillo. Sin embargo, así como llega, se va. El último mes del año llegó con aumentos en varios servicios. Alquileres, prepagas, tarifas de luz, gas, agua y combustibles, son algunos de los sectores que harán sentir el bolsillo del trabajador.

En relación a la luz y el gas, estas tarifas vuelven a incrementarse en el marco de la revisión quinquenal integral (RQI) aprobada a principios de año. El Enre y el Enargas aprobaron los cuadros tarifarios que rigen para los consumos desde este lunes. Además, se estudia el nuevo esquema tarifario de cara al 2026. Las alzas son en promedio de 2,8% en ambos servicios, según informó la Secretaría de Energía.

Por su parte, el Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. El alza comenzó a regir este lunes 1° de diciembre. Además, Nación autorizó incrementos en los precios de los biocombustibles que se usan para mezclar con la nafta y el gasoil, con lo que el impacto será mayor, aunque las petroleras ya no informan los valores de manera previa.

A su vez, las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 2,3% y 2,4% en diciembre. El alza también aplica a los copagos. Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Como si fuera poco, los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en diciembre un aumento más moderado que los últimos meses: 28,67%. El índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde hace varios meses. En noviembre, el alza fue de 38%; en octubre, el ajuste fue de 46,1%; en septiembre, del 50,3% y del 55,67% en agosto.

Axel Kicillof apunta al 2027 pero se enfrenta a un gran desafío

En un encuentro que reunió a más de 200 dirigentes del Frente Grande y del peronismo bonaerense, el intendente de Ensenada, Mario Secco, sentenció la frase que de inmediato se viralizó: Axel Kicillof Presidente 2027”. Este grito, que operó como una auténtica proclama, se produjo durante el cierre de la Asamblea del Frente Grande Nacional.

Kicillof celebró la arenga con aplausos "firmes y sostenidos". La proclamación y el aplauso del gobernador adquieren una relevancia política amplificada dado el contexto actual del peronismo.

La arenga ocurre en un momento de reorganización interna y de tensiones, especialmente mientras Kicillof busca apoyo para la autorización de un endeudamiento crucial de $3.035 millones de dólares y en medio de las activas negociaciones dentro de la coalición Fuerza Patria.

Bono congelado: Los jubilados, víctimas de Javier Milei

El Gobierno nacional oficializó la entrega de un nuevo bono para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El extra se entregará en el último mes del año junto al aumento del 2,34% y el aguinaldo 2025.

A través del Decreto 878/2025, publicado en el Boletín Oficial, se oficializó “el otorgamiento de un bono extraordinario previsional” de $70.000, aunque el monto varía según la situación económica de cada jubilado.

ANSES entregará el bono de fin de año a estos grupos:

* Jubilados y pensionados.

* Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

* Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)

Presupuesto 2025: Nueva modificación

El Ejecutivo nacional volvió a ampliar el Presupuesto del año, que se encuentra prorrogado desde el 2023, para aumentar las partidas en salud, seguridad, educación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida se oficializó este lunes a través de la publicación del Decreto 849/2025 en el Boletín Oficial, y se trata del primer incremento presupuestario que rubrica el Presidente desde que Manuel Adorni asumió como jefe de Gabinete. Su firma se sumó a las de todo el resto del equipo de Javier Milei.

El incremento incluye partidas para el refuerzo de los gastos en personal, funcionamiento, equipamiento, así como también para el pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento de lo comprometido en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

¿Nuevo rescate del INDEC al Gobierno?

Luego del último Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que publicó el INDEC la semana pasada donde mostró que en septiembre la actividad creció un 0,5% respecto de agosto en la medición desestacionalizada y un 5% en comparación con el mismo mes del año anterior, todo parece indicar que el dato de octubre también será un 'alivio' para Javier Milei.

Así lo indicó la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados en base al índice general de actividad (IGA) que elabora, el cual subió un 0,7% mensual.

Fin de año con ¿alivio al bolsillo?

El Gobierno Nacional dispuso una reducción en los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes, entre ellos triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción. La medida apunta a incrementar la competencia y promover una baja en los precios locales, que se ubican entre los más altos de la región en la previa de la temporada navideña.

La decisión implica llevar los aranceles del 35% al 20%, alineándolos con el nivel del MERCOSUR. De esta forma, se revierte un incremento que se había mantenido sin cambios durante 13 años y que, según el Ejecutivo, había encarecido innecesariamente el mercado.

Desde el Gobierno sostienen que la rebaja arancelaria permitirá aumentar la oferta internacional y, con ello, generar presión a la baja sobre los valores locales en un período clave para el consumo. La expectativa oficial es que esta apertura se refleje en precios más accesibles de cara a las compras de fin de año.

La motosierra avanza

El Gobierno profundiza su 'plan motosierra' con recortes que se extenderán hasta el primer semestre de 2026, coordinados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

A partir de la reestructuración tras los cambios en el gabinete y el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, la medida busca optimizar áreas clave de la administración pública y reducir gastos en la gestión estatal.

Siendo parte de la gestión estatal, desde diciembre de 2023 se eliminaron 58.797 puestos en organismos centralizados y descentralizados, personal militar y de seguridad, y empresas estatales públicas clave. Aunque no se confirmaron las cifras del nuevo tramo de recortes, fuentes oficiales indicaron que alcanzaría "un 10% adicional" de los 282.570 empleados públicos actuales, sumando contratos que vencen este diciembre y procesos de privatización pendientes.

Economía en caída libre: Sigue el debate por 'dibujos'

La actividad sufre un estancamiento desde febrero. El Indec reportó un crecimiento interanual en septiembre del 0,5% después de revisar al alza los datos de meses anteriores. Ese ajuste evitó que se declarara oficialmente una recesión (fruto de tres trimestres seguidos de caída). Las autoridades del instituto estadístico tuvieron que publicar un comunicado larguísimo para explicar las razones técnicas de ese cambio.

En términos libertarios, los empresarios "no la ven". El Índice de Confianza Empresaria en Argentina cayó a 91 puntos en el tercer trimestre de 2025, marcando un descenso de 13 unidades respecto del período anterior, según el último relevamiento de Vistage realizado entre 393 CEOs y dueños de empresas.

El informe, que se elabora trimestralmente desde 2006 en el país, refleja la visión de los principales líderes empresarios sobre cómo evalúan la economía actual, sus expectativas a futuro y las decisiones de inversión y empleo proyectadas para los próximos meses. Y los datos no son muy alentadores...

El 50% de los empresarios considera que la economía empeoró en comparación al mismo periodo del 2024, mientras que solo el 25% afirma que mejoró, y otro 25% sostiene que se mantuvo igual.

Fractura peronista: Otro cimbronazo

El tablero político del Senado volvió a moverse. Gerardo Zamora decidió conformar un bloque propio junto a la senadora electa Elia Moreno, rompiendo con Fuerza Patria y generando el cimbronazo más fuerte desde la jura de los nuevos legisladores.

Clarín considera que Zamora apuesta por tener un mayor poder de negociación con el Gobierno e incluso dentro del peronismo.

El miércoles jurarán los nuevos diputados y comenzará una semana decisiva. La reconfiguración de fuerzas en ambas cámaras marcará el tono del primer año de la nueva correlación de poder: un peronismo que pelea por no desmembrarse y un oficialismo que avanza aprovechando cada fractura.

Javier Milei, Donald Trump y un acuerdo ¿trabado?

La información que 'filtró' la Casa Rosada semanas atrás afirmó: "En principio, el presidente Javier Milei viajará a USA el 05/12 para participar del sorteo del Mundial 2026, por lo que la expectativa crece. Ese será un próximo encuentro entre él y Donald Trump, porque compartirán palco en el Kennedy Center de Washington DC. En el Gobierno estiman que no se firmará el acuerdo en el marco de otro evento, pero nadie puede confirmar aún fecha."

O sea que la fecha del acuerdo de aranceles era el 05/12 pero Milei suspendió ese viaje a USA.

La pregunta que se hace Urgente24 es: ¿Milei suspendió el viaje por alguna cuestión vinculada a su enojo con AFA (Asociación del Fútbol Argentino) o porque se encuentra trabado el acuerdo de aranceles?

Diciembre caliente: Otro aumento y van...

El último mes del año comenzó con un nuevo golpe al bolsillo: los servicios públicos, transporte, prepagas y alquileres. Como en meses anteriores, los dos primeros tendrán incrementos por encima de la inflación general lo que complica que el índice pueda romper el piso del 2% al que apunta el Gobierno.

La inflación de octubre fue del 2,3%, sin embargo, los aumentos previstos para diciembre en los servicios y el transporte superan ese número. Rige desde este lunes (1/12) una suba del 4,4% en los colectivos y el subte pasa a costar $1.207. También suben los peajes.

