Javier Milei sigue en su burbuja optimista con el peronismo en terapia intensiva

Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su 'plan motosierra' con recortes que se extenderán hasta el primer semestre de 2026 coordinados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Presidente aprovecha la fractura peronista.
Nueva pirámide social: La pobreza en la Argentina violeta
Tras los marcados ajustes económicos y cambios en los patrones de consumo, la consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto, difundió su nueva radiografía social correspondiente al tercer trimestre, que muestra una leve recomposición en la base de la pirámide (estratos más bajos) y una caída en la proporción de hogares bajo la línea de pobreza. Ese es, según el informe, el principal contraste respecto del segundo trimestre 2025.
El principal cambio detectado entre el segundo y tercer trimestre del año es el ascenso en la base de la pirámide: el estrato denominado “Clase baja, en pobreza” (hogares con ingresos menores a $1.18 millones mensuales). En paralelo, creció el segmento “Clase baja superior, no pobre”, que pasó del 24% al 28%. Sin embargo, la brecha de ingresos entre los escalafones más altos es extrema:
