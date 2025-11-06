Cuánta plata ganó Independiente Rivadavia de Mendoza por conquistar la Copa Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1986264927024160995&partner=&hide_thread=false "Molina":

Porque Gonzalo Marinelli le atajó dos veces su penal en la final de la #CopaArgentina

La Copa Argentina de Independiente Rivadavia, un título que llora River

La Lepra Mendocina, con Sebastián Villa como figura y artífice de la victoria ante River en semifinales, se consagró en el certamen más federal de todos, algo que cayó como una mala noticia en Núñez.

El Millonario esperaba que Argentinos Juniors se colgara la medalla dorada para que liberara un cupo en la Tabla Anual, en caso de terminar en el top 3 de dicha clasificación.

image Villa le generó una preocupación más a River. Con la conquista de la Copa Argentina de la Lepra, el Millonario puede comprometer aún más su participación en la Libertadores 2026.

Así las cosas, el Bicho, que se encuentra un punto por debajo de River, buscará desplazar al equipo de Marcelo Gallardo a la Copa Sudamericana 2026 en los dos encuentros que le quedan por delante en el Clausura. Primero recibirá a Belgrano de Córdoba en La Paternal y luego mudará su ilusión a La Plata para enfrentar a Estudiantes.

El Súper Deportivo Riestra, que también ostenta una unidad menos que el CARP, puede amargar a la institución de Núñez. Al Malevo le queda jugar contra Independiente como local y ante Godoy Cruz -que se está jugando la permanencia- como visitante-.

Es por eso que el Superclásico del próximo domingo 9 de noviembre en La Bombonera se volvió una cuestión de estado, no solo para Bover, sino también para Argentinos y Riestra, que sueñan con arrebatarle el tercer puesto de la Tabla Anual al Millonario.

image Boca Juniors y Vélez Sarsfield, ambos de visitante. ¿Podrá River dar la cara en estos dos últimos partidos y sacar un boleto a la Copa Libertadores?

Una miseria: cuánto dinero desembolsó Independiente Rivadavia de Mendoza por la Copa Argentina 2025

Más allá de la gloria deportiva, otro aspecto que se analiza mucho cuando una institución consigue un logro, es el beneficio económico que este acarrea. En este caso, la organización de la Copa Argentina va otorgando premios económicos a los clubes cada que vez que estos avanzan de ronda.

En total, el Independiente Rivadavia de Mendoza campeón, recibió 140.000 dólares.

A continuación, el desglose de las cantidades de dinero desembolsadas por cada instancia:

32avos de final: 5.2 mil dólares

16avos de final: 11.6 mil dólares

8vos de final: 15.4 mil dólares

4tos de final: 19.3 mil dólares

Semifinales: 31 mil dólares

Final: 58 mil dólares

Independiente Rivadavia ganó ¡140 MIL DÓLARES ACUMULADOS! como PREMIO ECONÓMICO por ser el CAMPEÓN de la Copa Argentina.

La suma es baja considerando la competencia directa, la Copa de Brasil, que pagó 13,4 millones de dólares en su edición 2024 solamente por la final, y, por todo el certamen, el pozo acumulado superó los 20 millones de dólares.

Es llamativo el contraste entre la gestión de la Selección Argentina, que es una máquina de generar dinero y recursos, frente a la pobreza y la mala administración del fútbol local. Mientras la Scaloneta potencia su marca, llena estadios en cualquier rincón del mundo y multiplica los ingresos de la AFA, los clubes del torneo local sobreviven entre deudas, arbitrajes polémicos, canchas a medio llenar y dirigentes más abocados a sacarse fotos con Lionel Messi que por resolver esta espantosa actualidad que atravesamos los futboleros con la Liga nacional...

image Flamengo se llevó 20 palos por la Copa de Brasil; Independiente Rivadavia no llegó a 150.000 dólares...

