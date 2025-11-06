Independiente Rivadavia de Mendoza escribió su página más dorada. La Lepra se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 tras vencer en la gran final a Argentinos Juniors este miércoles 5 de noviembre. El conjunto de Alfredo Berti abrió el marcador a través de Alex Arce (blooper de Chiquito Romero) y estiró la ventaja en los pies de Matías Fernández.
UN CHISTE
Cuánta plata ganó Independiente Rivadavia de Mendoza por conquistar la Copa Argentina
Independiente Rivadavia de Mendoza es el campeón de la Copa Argentina 2025. La Lepra Mendocina se impuso 5-3 en los penales luego de igualar 2-2 en los 90'.
El elenco que viste de azul conmovió a propios y extraños. Jugó con el corazón en la mano sabiéndose inferior que quien tenía en frente, pero eso no le impidió dar el golpe, bordar su primera estrella a nivel nacional y clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
El CSIR ganaba 2-0 a los 62' minutos por los goles de Arce y Fernández, y para colmo, jugaba con un hombre menos por la expulsión de Franco Amarfil a los 41' de la primera etapa.
Argentinos Juniors logró descontar en el marcador luego de una habilitación de Lautaro Giaccone y una gran definición de Alan Lescano. Alejo Osella también vio la cartulina colorada en IRM en el 90+2', cinco minutos previos al empate de Erik Godoy.
En los penales se impuso la Lepra por 5 a 3 Gómez, Villalba, Retamar, Studer y Villa metieron para Independiente Rivadavia; mientras que Lescano, López Muñoz y Giaccone hicieron lo propio para el Bicho. El 4to penal fue atajado dos veces por Gonzalo Marinelli, que ingresó en los minutos finales por la lesión de Ezequiel Centurión: en la primera se adelantó levemente ante el remate de Tomás Molina, y en la segunda revalidó su presencia en el arco.
La Copa Argentina de Independiente Rivadavia, un título que llora River
La Lepra Mendocina, con Sebastián Villa como figura y artífice de la victoria ante River en semifinales, se consagró en el certamen más federal de todos, algo que cayó como una mala noticia en Núñez.
El Millonario esperaba que Argentinos Juniors se colgara la medalla dorada para que liberara un cupo en la Tabla Anual, en caso de terminar en el top 3 de dicha clasificación.
Así las cosas, el Bicho, que se encuentra un punto por debajo de River, buscará desplazar al equipo de Marcelo Gallardo a la Copa Sudamericana 2026 en los dos encuentros que le quedan por delante en el Clausura. Primero recibirá a Belgrano de Córdoba en La Paternal y luego mudará su ilusión a La Plata para enfrentar a Estudiantes.
El Súper Deportivo Riestra, que también ostenta una unidad menos que el CARP, puede amargar a la institución de Núñez. Al Malevo le queda jugar contra Independiente como local y ante Godoy Cruz -que se está jugando la permanencia- como visitante-.
Es por eso que el Superclásico del próximo domingo 9 de noviembre en La Bombonera se volvió una cuestión de estado, no solo para Bover, sino también para Argentinos y Riestra, que sueñan con arrebatarle el tercer puesto de la Tabla Anual al Millonario.
Una miseria: cuánto dinero desembolsó Independiente Rivadavia de Mendoza por la Copa Argentina 2025
Más allá de la gloria deportiva, otro aspecto que se analiza mucho cuando una institución consigue un logro, es el beneficio económico que este acarrea. En este caso, la organización de la Copa Argentina va otorgando premios económicos a los clubes cada que vez que estos avanzan de ronda.
En total, el Independiente Rivadavia de Mendoza campeón, recibió 140.000 dólares.
A continuación, el desglose de las cantidades de dinero desembolsadas por cada instancia:
- 32avos de final: 5.2 mil dólares
- 16avos de final: 11.6 mil dólares
- 8vos de final: 15.4 mil dólares
- 4tos de final: 19.3 mil dólares
- Semifinales: 31 mil dólares
- Final: 58 mil dólares
La suma es baja considerando la competencia directa, la Copa de Brasil, que pagó 13,4 millones de dólares en su edición 2024 solamente por la final, y, por todo el certamen, el pozo acumulado superó los 20 millones de dólares.
Es llamativo el contraste entre la gestión de la Selección Argentina, que es una máquina de generar dinero y recursos, frente a la pobreza y la mala administración del fútbol local. Mientras la Scaloneta potencia su marca, llena estadios en cualquier rincón del mundo y multiplica los ingresos de la AFA, los clubes del torneo local sobreviven entre deudas, arbitrajes polémicos, canchas a medio llenar y dirigentes más abocados a sacarse fotos con Lionel Messi que por resolver esta espantosa actualidad que atravesamos los futboleros con la Liga nacional...
Más contenido de Golazo24
Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto
Champions League: Manchester City 4-1 Borussia Dortmund, goleada de los de Guardiola
Gallardo sigue en River y Di Carlo marcó la cancha: "Nadie tiene las llaves del club"
Messi sorprendió con sus planes tras el retiro: "Me gusta, quiero aprender"
Neymar abandona el barco ante Palmeiras y el Santos se hunde