Atención Argentina: Banco do Brasil limita sus préstamos a los productores agropecuarios

Luego, los precios de las materias primas cayeron, las tasas de interés subieron y los desastres climáticos se intensificaron. Como resultado, los impagos se dispararon y Fiagros comenzó a solicitar vencimientos de deuda anticipados.

Los productores agrícolas a veces priorizaban el pago de bonos propiedad de Fiagros o terminaban solicitando protección por quiebra, una medida que impedía que sus tierras fueran confiscadas al ejecutarse la hipoteca.

Impagos

El Banco do Brasil ahora exige otra capa de seguridad para garantizar que la tierra utilizada como garantía no se incluya entre los activos protegidos por el tribunal en un proceso de quiebra: el prestamista dejó de utilizar contratos hipotecarios en favor de una estructura llamada 'gravamen fiduciario', que permite a los acreedores mantener la propiedad de la tierra hasta que la deuda se pague por completo.

Ese tipo de garantía es más cara, por lo que los costos del crédito para los agricultores también están aumentando.

Los cambios también están afectando la rapidez con la que Banco do Brasil puede originar un préstamo, dijo un equipo de analistas de JPMorgan Chase & Co. liderado por Yuri Fernandes.

“Se están produciendo nuevos desembolsos del agronegocio, pero a un ritmo más lento porque están pidiendo más garantías, lo que demanda más tiempo”, dijeron los analistas.

El Banco do Brasil también acortó el tiempo para volver a hablar con un agricultor después de un retraso en el pago: de 30 a 5 días.

Y redujo el período antes de acudir a los tribunales para exigir el pago de entre 90 y 180 días a 30 días.

El prestamista también está utilizando inteligencia artificial para agrupar a los clientes según su capacidad de pago (una forma de determinar dónde otorgar más crédito, dónde renegociar y dónde dejar de otorgar crédito por completo).

Los esfuerzos de renegociación para evitar impagos también están en aumento.

Muy complicado

“No tendrán crédito hoy, ni mañana, ni nunca más”, declaró Felipe Prince , director de riesgos del Banco do Brasil, controlado por el gobierno, según Bloomberg. “Las declaraciones de quiebra son una trampa para los agricultores: pierden el acceso al crédito y no podrán cosechar la siguiente cosecha”.

Alrededor de 5.400 millones de reales (US$ 1.000 millones) de préstamos del banco están en mora debido a las solicitudes de quiebra de 808 agricultores, sobre un total de 1 millón de clientes de áreas rurales y una cartera de agronegocios que totalizó 404.900 millones de reales en junio.

Prince, que trabaja en el Banco do Brasil desde hace más de 25 años, dijo que el sector agroindustrial está experimentando cambios profundos.

“Para que tengan una idea de cuán grande es este cambio de comportamiento, el 75% de los agricultores que incumplen nuestros préstamos lo hacen por primera vez”, dijo.

Incluso entre quienes no buscan protección legal, hay más agricultores que se atrasan en sus pagos. La tasa de morosidad de la compañía para esa cartera ha aumentado 2,2 puntos porcentuales en un año, hasta el 3,5 % en junio (última cifra consolidada).

Esto ha implicado mayores cargos por provisiones crediticias, lo que ha bajado la rentabilidad sobre el capital (ROE) del banco al 8,4% en el trimestre finalizado en junio, contra 21,6% el año anterior. La caída de las ganancias del Banco do Brasil es una de las señales más claras de los problemas que enfrentan tanto los agricultores como los bancos en uno de los principales países productores de alimentos del mundo.

Los mayores costos del crédito agroindustrial dejaron al Banco do Brasil con los peores resultados entre los bancos más grandes de Brasil en el 1er. semestre de este año, y es probable que esa brecha de desempeño persista, según analistas de la industria.

