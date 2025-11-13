Bitcoin vuelve a perder los US$99.000 y el mercado sangra

El mercado cripto atraviesa otra jornada de tensión. Bitcoin retrocede hasta US$98.475, un nivel que vuelve a encender alertas entre operadores y mesas institucionales. La baja diaria de 3,24% y el retroceso acumulado en la semana consolidan un escenario donde cada rebote encuentra ventas inmediatas y una macro internacional que sigue condicionando a los activos de riesgo.
Los datos de TradingView muestran que durante las últimas 24 horas se produjeron más de US$650 millones en liquidaciones dentro del segmento de derivados. El flujo vendedor se concentró casi por completo en posiciones largas, que aportaron cerca de US$550 millones, un indicador contundente de la magnitud del desarme.
La volatilidad posterior al salto breve hacia la zona de US$104.000, tras la firma de la ley que levantó el shutdown en Estados Unidos, desapareció con la misma rapidez con la que se había formado.
Un tablero dominado por los rojos
Las referencias actualizadas muestran un deterioro generalizado.
- Bitcoin (BTC) opera en US$98.475
- Ethereum(ETH)marca US$3.167 y cae 7,38% en el día
- Solana (SOL)retrocede hasta US$141,66, con una baja de 7,79%
- BNB se mueve en US$911, con un ajuste de 4,61%
- XRP se ubica en US$2,28, con un descenso de 3,70%, aunque mantiene un avance de 3,81% en la semana
- Dogecoin (DOGE)baja a US$0,1603, con un retroceso de 5,97%
- Cardano (ADA) se hunde a US$0,5177, lo que implica una caída de 5,17%
La dinámica revela que el ajuste no se limita a Bitcoin. La presión vendedora está presente en los proyectos de mayor capitalización y en las altcoins más negociadas, lo que indica que el repliegue es amplio y ordenado por el movimiento de flujos, no por cuestiones puntuales de cada token.
El segmento de futuros presiona al contado
El golpe más fuerte vuelve a darse en los mercados apalancados. Cada intento de recuperación desencadena nuevas liquidaciones automáticas que profundizan las bajas.
La mecánica típica de estas fases vuelve a aparecer: el apalancamiento amplifica los movimientos del precio y acelera los desarmes, lo que deriva en velas violentas y en un mercado que ofrece muy pocos espacios de estabilidad.
Los operadores institucionales reconocen que el desbalance entre compras y ventas en los futuros explica buena parte del comportamiento errático de las últimas ruedas. La secuencia es consistente con momentos donde el mercado necesita depurar posiciones.
Expectativas de recuperación
A pesar del deterioro inmediato, algunos referentes mantienen una lectura algo más constructiva para lo que resta del mes. Ignacio Aguirre, director de marketing de Bitget, sostuvo que la combinación entre estacionalidad favorable, mayor actividad institucional y un entorno internacional con tasas más bajas podría habilitar un repunte si el mercado logra estabilizar el flujo de liquidaciones.
Aguirre mencionó que un marco regulatorio más claro junto con mayores entradas en ETF vinculados a cripto serían factores relevantes para volver a generar tracción hacia los activos digitales.
Las caídas de Ethereum, Solana, Cardano y Dogecoin muestran un ajuste que golpea a los proyectos con mayor beta. Entre los operadores se repite la misma lectura: no hay refugios dentro del ecosistema y el repliegue actual es generalizado.
Un cierre de año condicionado por la volatilidad
La discusión pasó de preguntarse si Bitcoin podía recuperar los US$100.000 a evaluar cuánto tiempo puede sostenerse por encima de los US$98.000 sin que se produzca un desarme mayor. La atención se concentra en cuatro variables centrales: el comportamiento de los ETF, la evolución de las tasas estadounidenses, el flujo institucional y la dinámica de los futuros.
El mercado está más pendiente de contener la caída que de proyectar un nuevo impulso. El rojo domina la escena y todavía no aparecen indicios claros de estabilización.
