Bitcoin vuelve a perder los US$99.000 y el mercado sangra

El segmento de futuros presiona al contado

El golpe más fuerte vuelve a darse en los mercados apalancados. Cada intento de recuperación desencadena nuevas liquidaciones automáticas que profundizan las bajas.

La mecánica típica de estas fases vuelve a aparecer: el apalancamiento amplifica los movimientos del precio y acelera los desarmes, lo que deriva en velas violentas y en un mercado que ofrece muy pocos espacios de estabilidad.

Los operadores institucionales reconocen que el desbalance entre compras y ventas en los futuros explica buena parte del comportamiento errático de las últimas ruedas. La secuencia es consistente con momentos donde el mercado necesita depurar posiciones.

Expectativas de recuperación

A pesar del deterioro inmediato, algunos referentes mantienen una lectura algo más constructiva para lo que resta del mes. Ignacio Aguirre, director de marketing de Bitget, sostuvo que la combinación entre estacionalidad favorable, mayor actividad institucional y un entorno internacional con tasas más bajas podría habilitar un repunte si el mercado logra estabilizar el flujo de liquidaciones.

Aguirre mencionó que un marco regulatorio más claro junto con mayores entradas en ETF vinculados a cripto serían factores relevantes para volver a generar tracción hacia los activos digitales.

Las caídas de Ethereum, Solana, Cardano y Dogecoin muestran un ajuste que golpea a los proyectos con mayor beta. Entre los operadores se repite la misma lectura: no hay refugios dentro del ecosistema y el repliegue actual es generalizado.

Un cierre de año condicionado por la volatilidad

La discusión pasó de preguntarse si Bitcoin podía recuperar los US$100.000 a evaluar cuánto tiempo puede sostenerse por encima de los US$98.000 sin que se produzca un desarme mayor. La atención se concentra en cuatro variables centrales: el comportamiento de los ETF, la evolución de las tasas estadounidenses, el flujo institucional y la dinámica de los futuros.

El mercado está más pendiente de contener la caída que de proyectar un nuevo impulso.

El mercado está más pendiente de contener la caída que de proyectar un nuevo impulso. El rojo domina la escena y todavía no aparecen indicios claros de estabilización.

