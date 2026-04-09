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LEGISLATURA DE SANTA FE

El diputado Marcos Corach impulsa el acceso al Cannabis Medicinal en farmacias

El diputado de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach, presentó un proyecto que impulsa el acceso al Cannabis Medicinal en farmacias.

09 de abril de 2026 - 11:04
Eldiputado de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach, presentó un proyecto queimpulsa el acceso al Cannabis Medicinal en farmacias.

El diputado de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach, presentó un proyecto que impulsa el acceso al Cannabis Medicinal en farmacias.

La Comisión de Salud de la Legislatura de la provincia de Santa Fe comenzó a tratar un proyecto de ley del diputado Marcos Corach (PJ) que habilita a las farmacias de esa provincia a elaborar y dispensar fórmulas magistrales de Cannabis Medicinal, bajo prescripción médica, con trazabilidad, reglas sanitarias y cobertura obligatoria de obras sociales e IAPOS.

El proyecto, impulsado por el diputado Corach, que ingresó en julio de 2025 y ahora es tratado en la Comisión de Salud y el objetivo es dar respuesta a una demanda creciente de tratamientos personalizados que hoy, en muchos casos, se canaliza por vías informales o a través de procesos judiciales.

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El diputado de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach, present&oacute; un proyecto que impulsa el acceso al Cannabis Medicinal en farmacias.

El diputado de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach, presentó un proyecto que impulsa el acceso al Cannabis Medicinal en farmacias.

Los fundamentos del diputado Marcos Corach

“En nuestra provincia ya hay farmacias habilitadas, médicos capacitados, laboratorios, universidades y capacidad técnica. Lo que falta no es conocimiento ni estructura. Falta decisión política para que todo eso funcione de forma legal, segura y accesible”, señaló Marcos Corach.

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La propuesta permitirá que los farmacéuticos elaboren fórmulas personalizadas —como ya ocurre con otros medicamentos— a partir de materia prima autorizada. De esta forma, se resuelve el actual punto muerto: médicos que prescriben indicaciones precisas para patologías como insomnio, dolores crónicos o trastornos del espectro autista, pero farmacias que no cuentan con un marco normativo para actuar.

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El diputado de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach, present&oacute; un proyecto que impulsa el acceso al Cannabis Medicinal en farmacias.

El diputado de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach, presentó un proyecto que impulsa el acceso al Cannabis Medicinal en farmacias.

Marcos Corach convocó al debate sobre el Cannabis Medicinal

Corach advirtió que Santa Fe fue pionera en producción pública e investigación, pero que el actual gobierno desmanteló esos avances: “Desde quemar las plantaciones hasta inutilizar todo lo que el LIF tenía capacidad para preparar. Solo prospera lo que el gobierno quiere que prospere”.

El diputado convocó a abrir el debate con pacientes, farmacéuticos, universidades y organizaciones sociales: “Lo peor que podemos hacer es hacer como que no pasa nada. Esto existe. No podemos seguir en el atraso”.

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