La Comisión de Salud de la Legislatura de la provincia de Santa Fe comenzó a tratar un proyecto de ley del diputado Marcos Corach (PJ) que habilita a las farmacias de esa provincia a elaborar y dispensar fórmulas magistrales de Cannabis Medicinal, bajo prescripción médica, con trazabilidad, reglas sanitarias y cobertura obligatoria de obras sociales e IAPOS.
LEGISLATURA DE SANTA FE
El diputado Marcos Corach impulsa el acceso al Cannabis Medicinal en farmacias
El diputado de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach, presentó un proyecto que impulsa el acceso al Cannabis Medicinal en farmacias.
El proyecto, impulsado por el diputado Corach, que ingresó en julio de 2025 y ahora es tratado en la Comisión de Salud y el objetivo es dar respuesta a una demanda creciente de tratamientos personalizados que hoy, en muchos casos, se canaliza por vías informales o a través de procesos judiciales.
Los fundamentos del diputado Marcos Corach
“En nuestra provincia ya hay farmacias habilitadas, médicos capacitados, laboratorios, universidades y capacidad técnica. Lo que falta no es conocimiento ni estructura. Falta decisión política para que todo eso funcione de forma legal, segura y accesible”, señaló Marcos Corach.
La propuesta permitirá que los farmacéuticos elaboren fórmulas personalizadas —como ya ocurre con otros medicamentos— a partir de materia prima autorizada. De esta forma, se resuelve el actual punto muerto: médicos que prescriben indicaciones precisas para patologías como insomnio, dolores crónicos o trastornos del espectro autista, pero farmacias que no cuentan con un marco normativo para actuar.
Marcos Corach convocó al debate sobre el Cannabis Medicinal
Corach advirtió que Santa Fe fue pionera en producción pública e investigación, pero que el actual gobierno desmanteló esos avances: “Desde quemar las plantaciones hasta inutilizar todo lo que el LIF tenía capacidad para preparar. Solo prospera lo que el gobierno quiere que prospere”.
El diputado convocó a abrir el debate con pacientes, farmacéuticos, universidades y organizaciones sociales: “Lo peor que podemos hacer es hacer como que no pasa nada. Esto existe. No podemos seguir en el atraso”.
Más notas de Urgente24
Antídoto natural contra la gripe: El avance científico que sorprende
Todo sobre la vacuna contra el cáncer que ha causado confusión total
Día Mundial de la Salud: cómo bienestar intestinal influye en el día a día
Menopausia y Muay Thai: El desafío de entrenar fuerza después de los 50
Cuál es el raro trastorno que sufre Gloria Carrá (y Brad Pitt)
Vapeo: La trampa mortal de los cigarrillos electrónicos y el riesgo de cáncer oculto