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VAPEAR O NO VAPEAR ESA ES LA CUESTIÓN

Vapeo: La trampa mortal de los cigarrillos electrónicos y el riesgo de cáncer oculto

Estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur demolió el mito del vapeo como opción "saludable": advierten cambios en el ADN y lesiones pulmonares graves

04 de abril de 2026 - 22:42
Los investigadores descubrieron que las células epiteliales (que recubren los órganos y que con frecuencia son origen del cáncer) en la boca mostraban cambios epigenéticos significativos en los fumadores de tabaco. Pero lo que resulta más novedoso es que se apreciaron modificaciones epigenéticas similares en los usuarios de cigarrillos electrónicos que no eran consumidores habituales de tabaco convencional.

Los investigadores descubrieron que las células epiteliales (que recubren los órganos y que con frecuencia son origen del cáncer) en la boca mostraban cambios epigenéticos significativos en los fumadores de tabaco. Pero lo que resulta más novedoso es que se apreciaron modificaciones epigenéticas similares en los usuarios de cigarrillos electrónicos que no eran consumidores habituales de tabaco convencional.

La industria lo vendió como la salvación para los fumadores, pero la ciencia acaba de encender las alarmas rojas. El vapeo, lejos de ser una transición inofensiva, está bajo la lupa por su capacidad de generar alteraciones genéticas ( ADN) asociadas directamente al desarrollo de cáncer de pulmón y de cavidad oral.

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Vapeo: M&aacute;s de 50 estudios de revisi&oacute;n, principalmente de 2022 y 2025, ilustran la informaci&oacute;n m&aacute;s reciente sobre los da&ntilde;os de los cigarrillos electr&oacute;nicos. Los resultados muestran estudios sobre efectos respiratorios, neurol&oacute;gicos y cardiovasculares y transformaciones en el ADN del consumidor, seg&uacute;n Hamann SL, Kungskulniti N, Charoenca N, Kasemsup V, Ruangkanchanasetr S, Jongkhajornpong P. Electronic Cigarette

Vapeo: Más de 50 estudios de revisión, principalmente de 2022 y 2025, ilustran la información más reciente sobre los daños de los cigarrillos electrónicos. Los resultados muestran estudios sobre efectos respiratorios, neurológicos y cardiovasculares y transformaciones en el ADN del consumidor, según Hamann SL, Kungskulniti N, Charoenca N, Kasemsup V, Ruangkanchanasetr S, Jongkhajornpong P. Electronic Cigarette

Una revisión científica liderada por la Universidad de Nueva Gales del Sur advierte que estamos repitiendo la historia del tabaco. Según el experto Freddy Sitas, la evidencia sobre el cigarrillo convencional tardó casi 100 años en ser concluyente. "La historia se repite; no deberíamos esperar décadas para actuar frente a los vaporizadores", sentenció.

El "vaper" por dentro: Metales pesados y daño al ADN

Aunque no contienen hojas de tabaco, los dispositivos electrónicos (E-cigs o ENDS) son cócteles químicos de alta peligrosidad. El análisis técnico de los e-liquids reveló la presencia de aldehídos, aromatizantes sintéticos y metales pesados.

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Al ser inhaladas, estas sustancias producen:

La mentira de la cesación tabáquica

El argumento de que el vapeo ayuda a dejar de fumar se cae a pedazos. La evidencia demuestra que el uso de estos dispositivos no solo mantiene la adicción a la nicotina, sino que funciona como la puerta de entrada perfecta para que los adolescentes realicen la transición al tabaco convencional.

Además, se documentó una conexión directa con EVALI (lesión pulmonar aguda asociada al vapeo), asma, EPOC y neumonías químicas que terminan en hospitalizaciones de urgencia. La "nube de vapor" que muchos jóvenes consideran inofensiva es, en realidad, un aerosol cargado de citotoxicidad que afecta incluso al sistema reproductivo.

Regulación urgente: El vacío legal que mata

Frente a este escenario, los investigadores exigen fortalecer la normativización de los e-liquids y las estrategias de prevención. En un mercado inundado de sabores atractivos diseñados para captar menores, la falta de una regulación estricta está creando una nueva generación de adictos con pulmones prematuramente dañados.

Como ocurrió con el cigarrillo tradicional en el siglo XX, la complacencia de hoy podría ser la crisis sanitaria de mañana. El consenso es claro: el vapeo no es una alternativa segura.

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