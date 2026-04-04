La industria lo vendió como la salvación para los fumadores, pero la ciencia acaba de encender las alarmas rojas. El vapeo, lejos de ser una transición inofensiva, está bajo la lupa por su capacidad de generar alteraciones genéticas ( ADN) asociadas directamente al desarrollo de cáncer de pulmón y de cavidad oral.
VAPEAR O NO VAPEAR ESA ES LA CUESTIÓN
Vapeo: La trampa mortal de los cigarrillos electrónicos y el riesgo de cáncer oculto
Estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur demolió el mito del vapeo como opción "saludable": advierten cambios en el ADN y lesiones pulmonares graves
Una revisión científica liderada por la Universidad de Nueva Gales del Sur advierte que estamos repitiendo la historia del tabaco. Según el experto Freddy Sitas, la evidencia sobre el cigarrillo convencional tardó casi 100 años en ser concluyente. "La historia se repite; no deberíamos esperar décadas para actuar frente a los vaporizadores", sentenció.
El "vaper" por dentro: Metales pesados y daño al ADN
Aunque no contienen hojas de tabaco, los dispositivos electrónicos (E-cigs o ENDS) son cócteles químicos de alta peligrosidad. El análisis técnico de los e-liquids reveló la presencia de aldehídos, aromatizantes sintéticos y metales pesados.
Al ser inhaladas, estas sustancias producen:
- Inflamación sistémica y daño epitelial.
- Alteraciones genotóxicas (daño al ADN).
- Riesgo cardiovascular y neurológico incrementado.
El informe destaca un caso que conmocionó a la comunidad médica: un joven de solo 19 años diagnosticado con un raro cáncer oral. El paciente no presentaba los factores de riesgo habituales, lo que apunta al vapeo como el principal sospechoso del disparo de la enfermedad en edades tempranas.
La mentira de la cesación tabáquica
El argumento de que el vapeo ayuda a dejar de fumar se cae a pedazos. La evidencia demuestra que el uso de estos dispositivos no solo mantiene la adicción a la nicotina, sino que funciona como la puerta de entrada perfecta para que los adolescentes realicen la transición al tabaco convencional.
Además, se documentó una conexión directa con EVALI (lesión pulmonar aguda asociada al vapeo), asma, EPOC y neumonías químicas que terminan en hospitalizaciones de urgencia. La "nube de vapor" que muchos jóvenes consideran inofensiva es, en realidad, un aerosol cargado de citotoxicidad que afecta incluso al sistema reproductivo.
Regulación urgente: El vacío legal que mata
Frente a este escenario, los investigadores exigen fortalecer la normativización de los e-liquids y las estrategias de prevención. En un mercado inundado de sabores atractivos diseñados para captar menores, la falta de una regulación estricta está creando una nueva generación de adictos con pulmones prematuramente dañados.
Como ocurrió con el cigarrillo tradicional en el siglo XX, la complacencia de hoy podría ser la crisis sanitaria de mañana. El consenso es claro: el vapeo no es una alternativa segura.
Otras noticias en Urgente24:
El video que indigna: El gesto racista del padre de Agostina Páez, tras su liberación
Confirmado: Manuel Adorni y familia en el 'all inclusive' de Aruba
La nueva miniserie de 8 capítulos perfecta para devorar este finde largo
Cambian las transferencias para siempre: la modificación que impacta en Argentina
Una de las mayores y más histórica fábrica de vidrios de Argentina será una planta importadora