Día Mundial de la Salud: cómo bienestar intestinal influye en el día a día

En su interior habitan billones de microorganismos que conforman la microbiota intestinal, un ecosistema complejo que interviene no solo en la digestión y absorción de nutrientes, sino también en el sistema inmunológico, el metabolismo y la comunicación con el cerebro. “Mantener el equilibrio de la microbiota es fundamental, ya que su alteración —conocida como disbiosis— puede estar vinculada a enfermedades metabólicas, inflamatorias e incluso neurológicas”, explica la nutricionista y máster en Nutrición, Ana Cristina Gutiérrez.
La evidencia científica muestra que existe una conexión directa entre el intestino y el cerebro, conocida como eje microbiota–intestino–cerebro. Estudios publicados en revistas especializadas señalan que estos microorganismos pueden influir en el desarrollo cerebral, el estado de ánimo, la respuesta al estrés y funciones como la memoria. Incluso, se investiga su posible relación con trastornos psiquiátricos y enfermedades neurodegenerativas, aunque los expertos advierten que aún se trata de un campo en expansión.
Además, la microbiota también estaría relacionada con la calidad del sueño y la regulación del estrés. Investigaciones recientes encontraron que una mayor diversidad de bacterias intestinales se asocia con mejores patrones de descanso. A esto se suma su impacto en el sistema inmunológico —ya que gran parte de las defensas del cuerpo se encuentran en el intestino— y en el control del peso, a través de su influencia en el metabolismo y la sensibilidad a la insulina.
Día Mundial de la Salud: cómo cuidar los intestinos
Para cuidar la salud intestinal, los especialistas recomiendan adoptar hábitos diarios que favorezcan el equilibrio de la microbiota. Entre ellos, destacan el consumo de alimentos ricos en fibra como frutas, verduras y legumbres; la incorporación de productos fermentados; evitar el exceso de azúcares y grasas; mantenerse bien hidratado; realizar actividad física regularmente; y priorizar un buen descanso junto con el manejo del estrés.
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