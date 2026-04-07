Día Mundial de la Salud: cómo bienestar intestinal influye en el día a día

image La salud de los intestinos es clave.

Además, la microbiota también estaría relacionada con la calidad del sueño y la regulación del estrés. Investigaciones recientes encontraron que una mayor diversidad de bacterias intestinales se asocia con mejores patrones de descanso. A esto se suma su impacto en el sistema inmunológico —ya que gran parte de las defensas del cuerpo se encuentran en el intestino— y en el control del peso, a través de su influencia en el metabolismo y la sensibilidad a la insulina.