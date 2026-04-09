Revelan las mejores fotos de Europa: la cruda realidad de la guerra y tomas que dejan sin aliento

image Roie Galitz

La naturaleza tiene siempre un encanto especial y sobre todo cuando hay animales en ella. Un oso polar puede resultar muy simpático, pero en su hábitat no es más que un gran depredador que intenta subsistir día a día. En esta fotografía vemos a una hembra alimentándose de un cachalote en Svalbard. El fotógrafo no tuvo una tarea fácil, ya que estuvo dos días observando sus movimientos para tomar este retrato perfecto. Cuando el hielo se derrite, a los osos polares les resulta más difícil cazar y dependen de estas presas, como el cadáver de una ballena arrastrado al hielo por la corriente.