Si bien hoy el mundo está eclipsado por la guerra en Medio Oriente que tiene como protagonistas a Estados Unidos, Irán e Israel, hubo un tiempo en el cual todos mirábamos a Rusia y a Ucrania. Se dieron a conocer las mejores fotos tomadas por fotoperiodistas en Europa y la ganadora es simplemente cruda y real.
IMPACTO
Revelan las mejores fotos de Europa: la cruda realidad de la guerra y tomas que dejan sin aliento
Se definieron las mejores fotos de Europa tomadas por fotoperiodistas y la ganadora es una toma muy cruda de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Este 9 de abril se dieron a conocer las imágenes ganadoras del concurso World Press Photo 2025. Se trata de una competencia que reúne a unos 3700 fotógrafos de 141 países y sin duda hay trabajos que erizan la piel. En esta primera fase se eligieron a los ganadores de seis regiones y tres categorías, aunque la Foto del Año recién se revela el 23 de abril.
Europa eligió sus mejores fotos y erizan la piel
En esta primera imagen se puede ver a una mujer de 65 años llamada Valeria Sinyuk, quien está sentada cerca de su casa después de los bombardeos rusos contra Kiev. Llena de sangre, con una mirada cargada de pánico y desentendimiento total de la situación, este retrato deja de manifiesto lo ocurrido entre Rusia y Ucrania en abril de 2025.
La tecnología avanza y lo sabemos más que nunca. En esta imagen de un hogar de ancianos en Albershausen, Alemania, vemos que un señor está conversando con el robot llamado Emma. Este puede reconocer rostros y recordar conversaciones anteriores. Waltrauda no quería saber nada con el tema, pero ante la escasez de personal y los eternos días en esta residencia, comenzó a entablar un vínculo bastante particular. "Cuando bromea, es genial. Ese es mi tipo de humor". La distancia entre ambos en la foto, el robot ligeramente más elevado que el ser humano, la limpieza de la habitación y los tonos hacen de esta una imagen impresionante.
La naturaleza tiene siempre un encanto especial y sobre todo cuando hay animales en ella. Un oso polar puede resultar muy simpático, pero en su hábitat no es más que un gran depredador que intenta subsistir día a día. En esta fotografía vemos a una hembra alimentándose de un cachalote en Svalbard. El fotógrafo no tuvo una tarea fácil, ya que estuvo dos días observando sus movimientos para tomar este retrato perfecto. Cuando el hielo se derrite, a los osos polares les resulta más difícil cazar y dependen de estas presas, como el cadáver de una ballena arrastrado al hielo por la corriente.
Otra imagen desgarradora es la de Yulia Vasyakina abrazando a su yegua de 20 años, Camellia, que murió en un ataque con drones rusos en julio de 2025. Perderlo todo en la guerra, aferrarse hasta las últimas consecuencias ante aquellos a los que amamos y mucho más cuando son animales que nos acompañaron toda la vida.
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