El canal El Trece profundiza su estrategia digital con Prende, una propuesta de streaming para captar nuevos públicos. La iniciativa se inscribe dentro de una renovación más amplia de contenidos en línea, con emisiones en vivo y fuerte presencia en plataformas como YouTube y redes sociales. Así, la señal apuesta a expandir su llegada más allá de la televisión tradicional.
NO SE QUIERE QUEDAR ATRÁS
Prende: La nueva jugada de El Trece para conquistar el streaming
El Trece impulsa un espacio multiplataforma con creadores, actualidad y apuestas frescas en YouTube y las redes sociales con foco en expansión online.
Se presenta como una grilla dinámica con programas en directo liderados por creadores jóvenes e influencers. Entre las propuestas sobresalen ciclos como Viernes Trece y formatos de charla y entretenimiento pensados para usuarios interactivos. La programación integra humor, actualidad e interacción en tiempo real, en sintonía con las tendencias de las plataformas digitales.
El proyecto contempla varias horas diarias de transmisión desde estudios especialmente adaptados a este lenguaje. Además, suma figuras reconocidas junto a nuevas voces, con la intención de combinar alcance masivo y códigos propios de internet. Los contenidos también circulan en diversas plataformas, lo que refuerza su perfil multiplataforma.
Así, la emisora busca reafirmar su apuesta como motor de crecimiento. La meta es conectar con audiencias y abrir oportunidades comerciales para marcas mediante formatos innovadores. En un contexto donde el consumo audiovisual migra al entorno virtual, la señal busca consolidarse como un actor competitivo dentro de este nuevo escenario.
Adrián Suar opinó del presente de El Trece
Hace algunos días Adrián Suar opinó sobre la actualidad de El Trece y si bien se mostró contento con el rendimiento en ningún momento destactó a Jimena Monteverde.
Durante la noche del martes (07/04) se llevó a cabo la función de prensa de "Desde el jardín", obra que protagoniza Guillermo Francella en el Teatro Metropolitan y el histórico se mostró junto a su pareja Rocío Robles entre los invitados.
En diálogo con la prensa se refirió al presente de la señal televisiva que dirige y manifestó: "Estoy contento, sí. Estamos mejor. Estamos mejor".
"Estabamos caídos y ahora volvimos", añadió de manera tajante dejando en claro que desde hace años le cuesta hacerle frente a su principal competidor: Telefe. "He vivido momentos malos en la pantalla pero ahora de a poco la estoy ordenando", sumó posteriormente y aprovechó para descatar a Guido Kaczka y Mario Pergolini quienes por la noche tratan de sacarle audiencia al canal de las pelotas.
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