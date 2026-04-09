Prende: La nueva jugada de El Trece para conquistar el streaming

Adrián Suar opinó del presente de El Trece

Hace algunos días Adrián Suar opinó sobre la actualidad de El Trece y si bien se mostró contento con el rendimiento en ningún momento destactó a Jimena Monteverde.

Durante la noche del martes (07/04) se llevó a cabo la función de prensa de "Desde el jardín", obra que protagoniza Guillermo Francella en el Teatro Metropolitan y el histórico se mostró junto a su pareja Rocío Robles entre los invitados.

En diálogo con la prensa se refirió al presente de la señal televisiva que dirige y manifestó: "Estoy contento, sí. Estamos mejor. Estamos mejor".

"Estabamos caídos y ahora volvimos", añadió de manera tajante dejando en claro que desde hace años le cuesta hacerle frente a su principal competidor: Telefe. "He vivido momentos malos en la pantalla pero ahora de a poco la estoy ordenando", sumó posteriormente y aprovechó para descatar a Guido Kaczka y Mario Pergolini quienes por la noche tratan de sacarle audiencia al canal de las pelotas.

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