Crisis en PAMI: Para Mario Lugones, las personas mayores son "una carga"

El secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, explicó al sitio 'El Destape' que los laboratorios no estaban entregando medicamentos porque se registran demoras en la importación de insumos de tipo cardiológico y oncológico.

"Los laboratorios sostienen que como PAMI no les paga en tiempo y forma, no reponen stock hasta terminar de venderlo y el proceso de importación desde Corea del Sur, Alemania o Estados Unidos demora tiempo", señaló.

Además, afirmó que actualmente se le cobra un sobrepecio de hasta un 30% al PAMI por la excusa de no recibir los pagos tal cual se estipulan desde la obra social.

Según su mirada, la crisis que atraviesa el sector "se emparenta con el 2001", lo cual hace que el sistema se torne "inviable" en su funcionamiento.

PAMI niega atrasos prolongados

Desde PAMI señalaron que las obligaciones pendientes corresponden, en su mayoría, a deuda corriente generada en las últimas semanas, dentro del funcionamiento habitual. En ese sentido, descartaron la existencia de atrasos prolongados o de una crisis estructural.

Y afirman que se harán pagos hoy y que el jueves podría llegar a completarse "una buena parte" de los $500.000 millones que reclaman los prestadores.

"Esos $500.000 millones no son deuda. O al menos no la gran mayoría. Es dinero que en otras gestiones se acostumbró a pagar el primer día del mes y que acá, es cierto, demoramos varios días más en acreditar. Pero mucho de este monto son pagos que todavía nosotros tenemos margen para pagar. Es sobre facturación vigente. Si el servicio lo prestaron en febrero, pero lo presentan ahora. Tenemos margen para hacerlo", explican desde la obra social.

Por otro lado, pese a las tensiones, remarcaron que la "atención a los afiliados no se vio interrumpida en ningún momento". Las prestaciones médicas, indicaron, continuaron desarrollándose con normalidad en todo el país

Además, aclararon que los reclamos vinculados a médicos de cabecera -que habían iniciado un paro nacional el pasado lunes 13/04- no responden a deudas por parte del Instituto.

Paro nacional de médicos de PAMI

Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron el 13/04 un paro nacional de 72 horas en el marco de un conflicto que expone la creciente tensión entre los profesionales de la salud y la conducción de la obra social de los jubilados.

Los profesionales rechazan la reciente resolución del organismo, que -denuncian- implica un fuerte deterioro de las condiciones laborales y salariales. Durante la huelga, garantizarán únicamente la atención de urgencias, lo que impactará directamente en la atención primaria de millones de jubilados y pensionados en todo el país.

Según la Asociación de profesionales de la salud (APPAMIA), la modificación del sistema de pago a los médicos de cabecera implica que si bien la resolución establece un incremento de la cápita hasta los $2.100, en la práctica, esto implica una pérdida de ingresos.

Detallan que la medida elimina la consulta presencial como fuente de cobro por prestación, incorpora más prácticas dentro de un monto fijo y suprime incentivos económicos vinculados a la formación profesional. En términos concretos, sostienen que se traduce en "más trabajo, menos ingresos".

Aseguran que la situación es "estresante": el dinero no alcanza, pero las tareas abundan...

Este paro se sumó a un contexto ya crítico de la obra social más grande del país, en el cual los prestadores arrastran desde hace meses problemas de pagos, demoras y condiciones contractuales que generan creciente incertidumbre.

Según se detalla en informes recientes del sector, la combinación de atrasos en los cobros y cambios en el esquema de financiamiento ha puesto en jaque a numerosos prestadores, con impacto directo en la atención.

En este contexto, la medida de fuerza no solo expresa un reclamo salarial, sino también una advertencia sobre el funcionamiento del sistema.

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