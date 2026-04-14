Nasdaq en su racha ganadora desde 2021 y S&P 500 con nuevo máximo

El S&P 500

El S&P 500 borró la caída provocada por la guerra con Irán, y el índice de referencia del mercado subió 1%, hasta los 6.957 puntos, lo que supone un aumento del 0,3% respecto a su cierre récord del 27/01, según datos de Dow Jones Market Data.

El Dow Jones subió 258 puntos, 0,5%, pero bajó 3,4% desde su máximo de cierre del 10/02. El Nasdaq subió 1,7%, pero bajó 1,5% desde su máximo de cierre del 29/10.

Las bolsas repuntaron ante el retroceso de los precios del petróleo, con la esperanza de que USA e Irán alcancen un acuerdo de paz tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana pasado.

Las acciones de software lideraban el repunte de los activos de crecimiento y riesgo.

Las empresas de pequeña capitalización y las de alto impulso también registraban alzas.

Los sectores de energía, materiales, bienes de consumo básico y materias primas fueron los únicos que registraron un desempeño realmente deficiente en el S&P 500.

Lideraron los servicios de comunicación, el consumo discrecional y la tecnología.

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