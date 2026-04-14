Nasdaq en su racha ganadora desde 2021 y S&P 500 con nuevo máximo

El S&P 500 subió 1,2% y cerró la jornada ligeramente por debajo de su máximo de cierre del 27/01. El Nasdaq repuntó 2%, y con su racha alcista de 10 días consecutivos, acumula su racha de ganancias más larga desde 2021 y su mayor subida en 10 días desde 2022: es el optimismo ante el alto el fuego en Irán y datos de IA cada vez más positivos.
Además, el índice de precios al productor en marzo se ubicó muy por debajo de las expectativas, lo que proporciona un respiro a los mercados para que puedan asumir riesgos mayores.
"Si bien los repuntes inflacionarios derivados del aumento de los precios del petróleo podrían convertirse en un problema si se prolongan, el hecho de que la tasa de variación subyacente de la inflación —tanto a nivel de precios al consumidor como al productor— sea inferior al 0,3% es una buena noticia para los mercados", escribió Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management.
Luego agregó: "Comprendemos la importancia de normalizar la situación en el Estrecho de Ormuz, pero suponiendo que esto se logre, las tendencias subyacentes que preceden a la guerra con Irán hacen mucho más probable que la desinflación continúe y que podamos prever recortes de tipos de interés a finales de este año".
La rentabilidad del bono del Tesoro a 2 años cayó a 3,75%, mientras que la del bono a 10 años bajó a 4,25%.
El S&P 500
El S&P 500 borró la caída provocada por la guerra con Irán, y el índice de referencia del mercado subió 1%, hasta los 6.957 puntos, lo que supone un aumento del 0,3% respecto a su cierre récord del 27/01, según datos de Dow Jones Market Data.
El Dow Jones subió 258 puntos, 0,5%, pero bajó 3,4% desde su máximo de cierre del 10/02. El Nasdaq subió 1,7%, pero bajó 1,5% desde su máximo de cierre del 29/10.
- Las bolsas repuntaron ante el retroceso de los precios del petróleo, con la esperanza de que USA e Irán alcancen un acuerdo de paz tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana pasado.
- Las acciones de software lideraban el repunte de los activos de crecimiento y riesgo.
- Las empresas de pequeña capitalización y las de alto impulso también registraban alzas.
- Los sectores de energía, materiales, bienes de consumo básico y materias primas fueron los únicos que registraron un desempeño realmente deficiente en el S&P 500.
- Lideraron los servicios de comunicación, el consumo discrecional y la tecnología.
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