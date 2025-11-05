Carry trade: La jugada con dólares y pesos que promete rendimientos explosivos

En este sentido, el atractivo del carry trade se explica porque, aunque las tasas bajaron al 25% nominal anual, el riesgo de una suba fuerte del dólar se considera acotado. Además, la cercanía al techo de la banda de flotación deja poco margen para una devaluación significativa.

Cuánto se puede ganar con carry trade y en qué invertir los pesos

El analista Martín Genero, de Clave Bursátil, sostiene que el escenario actual permite apostar nuevamente por instrumentos en pesos con rendimientos que pueden llegar a ser muy atractivos en términos de ganancia en dólares.

En particular, menciona el Boncap “T15E7”, que vence en enero de 2027. Según sus cálculos, si se mantuviera el esquema de bandas de flotación actual, incluso en el peor de los casos —con el tipo de cambio en el techo de la banda al vencimiento—, el rendimiento directo sería del 20% en dólares.

En un escenario más conservador, donde el Gobierno duplica el ritmo de actualización del techo de la banda al 2% mensual a partir de 2026, el retorno esperado sería de 6% en dólares en apenas 14 meses. “Aun en el peor escenario, la rentabilidad en dólares es positiva y significativa”, afirma Genero.

De esta manera, muchos inversores consideran más conveniente apostar por instrumentos en pesos antes que inmovilizar dólares en activos de bajo rendimiento.

Carry trade a corto plazo: qué bonos están liderando la estrategia

No todos los inversores buscan plazos largos. Algunos prefieren estrategias de carry trade más cortas, enfocadas en bonos que ofrecen protección contra la inflación o la devaluación, según cuál de las dos variables resulte más favorable.

En ese grupo se destacan los títulos “TTM26” (vencimiento marzo 2026) y “TTJ26” (vencimiento junio 2026). Según la consultora Outlier, el primero se perfila como el más atractivo, ya que ofrece una tasa fija nominal de 2,5% mensual y un rendimiento real que aún supera el 10% anual.

“Un escenario con dólar estable o incluso bajista invita al carry trade de corto plazo”, señalan los analistas de Outlier. “Por cómo quedaron las curvas, el TTM26 es la mejor opción, mientras que el TTJ26 puede ser rentable, pero con mayor riesgo por su tasa variable”, agregan.

Estas operaciones permiten rotar posiciones con velocidad y aprovechar rendimientos en pesos sin quedar demasiado expuestos a una eventual corrección cambiaria.

Qué riesgos tiene el carry trade y qué observan los analistas

Aunque la tendencia general apunta a una calma cambiaria sostenida, los expertos advierten que el carry trade nunca está libre de riesgos. El principal peligro es que un cambio en la política monetaria o en el esquema de bandas genere una suba inesperada del dólar, borrando las ganancias obtenidas en pesos.

El analista Gustavo Ber subraya que los inversores más conservadores prefieren esperar a ver qué pasa cuando el tipo de cambio alcance nuevamente el techo de la banda, ya que el margen actual es mínimo. “La clave será si el Gobierno mantiene el esquema o decide modificar el ritmo de actualización del techo”, señaló.

Además, aunque el tipo de cambio no muestra tensiones, el mercado observa con atención los movimientos del Tesoro y del Banco Central, ya que cualquier cambio en la política de acumulación de reservas podría alterar las expectativas.

