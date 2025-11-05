Vista Energy reportó una ganancia neta de US$315,3 millones en el tercer trimestre, frente a los US$235,3 millones del segundo y los US$165,5 millones del mismo período del año anterior. El resultado fue más del doble de lo esperado por Allaria(US$141 millones), gracias a una ganancia extraordinaria de US$288,1 millones derivada de la adquisición de Petronas E&P Argentina.
Vista Energy presentó resultados y la City ve un salto del 53% en sus acciones
La acción de Vista Energy se dispara tras presentar resultados mejores a lo esperado y anunciar más perforaciones en Vaca Muerta.
Las ventas treparon 16% trimestral y 53% interanual, alcanzando US$706,1 millones, mientras que el EBITDA ajustado escaló a US$472,4 millones, superando las proyecciones en un 4%. El margen EBITDA mejoró a 67%, reflejando una mayor eficiencia y un mix de producción más rentable.
En tanto, la producción promedio fue de 126.752 barriles equivalentes por día (boe/d), un 7% más que el trimestre previo y 74% superior al año anterior. El bloque La Amarga Chica se consolidó como pilar de crecimiento, aportando 43.409 boe/d, un aumento del 12% frente al trimestre anterior.
El lifting cost descendió a US$4,4 por barril, una baja del 5% trimestre a trimestre y del 6% interanual, producto de mejoras operativas y la devaluación del peso durante el período.
Petronas, el golpe de escala que cambió la historia
La adquisición de Petronas E&P Argentina marcó un antes y un después para Vista. La transacción, valuada en US$1.406 millones, se estructuró con pagos en efectivo, diferidos y en ADRs (7,3 millones de acciones, equivalentes al 6,9% del capital social).
Con esta operación, Vista sumó una participación del 50% en La Amarga Chica, un área premium de YPF en la que se incorporaron 200 nuevos pozos perforables y 57.000 barriles diarios adicionales de capacidad de evacuación. Además, la integración generó sinergias operativas y logísticas con los bloques Aguada Federal y Bajada del Palo Oeste, fortaleciendo la escala y reduciendo costos unitarios.
Galuccio destacó que el acuerdo permitió a la compañía ganar “masa crítica en la zona núcleo” y mejorar el perfil de generación de caja futura.
Más pozos, más producción, más flujo
El management de Vista decidió acelerar el plan de perforación: de los 59 pozos previstos originalmente, ahora proyecta entre 70 y 74 para 2025, con un capex total de US$1.300 millones. La compañía busca aprovechar el impulso operativo logrado en el trimestre y el favorable contexto exportador.
En septiembre, la producción alcanzó 135.000 boe/d, lo que podría llevar a superar incluso el rango alto del guidance anual. Con esta dinámica, Allaria prevé que el flujo de caja libre vuelva a terreno positivo en el cuarto trimestre, después del leve saldo negativo de US$28,8 millones registrado en el 3Q25.
A su vez, la deuda neta se mantiene estable en US$2.608 millones, equivalente a un apalancamiento neto de 1,5x EBITDA. Las proyecciones apuntan a una reducción progresiva: 1,25x en 2026 y menos de 1x en 2027.
Potencial intacto
El modelo de valuación de Allaria, basado en flujo de fondos descontados (DCF), arroja un valor justo de US$95,1 por acción, considerando una tasa de descuento en dólares (WACC) del 11,3% y un crecimiento perpetuo del 3%. Sin embargo, el precio objetivo oficial se mantiene en US$76, equivalente a 4,7x EV/EBITDA 2027E y 5,5x EV/EBITDA 2026E.
A precios actuales, Vista cotiza con descuento frente a sus comparables regionales, como Prio (Brasil), Parex (Canadá) o Matador (EE.UU.), que muestran múltiplos promedio superiores a 5x EBITDA. El P/E 2025E de la compañía es 7,1x, frente a un promedio latinoamericano de 7,8x.
Escenario y riesgos para Vista Energy
La principal sensibilidad del modelo radica en el precio del crudo. Por cada US$1 de variación en el Brent, el EBITDA trimestral de Vista se mueve US$8,5 millones.
Entre los riesgos figuran posibles retrasos en proyectos de infraestructura, cambios regulatorios en la política energética local y volatilidad cambiaria, aunque la estructura dolarizada de ingresos amortigua buena parte de esos impactos.
Comprar o mantener, pero no vender
Con una capitalización bursátil de US$5.010 millones y un precio actual de US$49,76, Vista mantiene un potencial de suba del 53% hasta el objetivo de US$76 definido por Allaria.
El fuerte crecimiento operativo, la expansión de márgenes, la reducción del apalancamiento y el sólido pipeline de proyectos hacen de Vista una de las apuestas más atractivas dentro del sector energético argentino.
Recomendación:
- Comprar, para capturar el upside proyectado del +53%.
- Mantener, si ya se tiene posición y se prioriza la estabilidad del flujo de caja.
- Vender, solo si el Brent se mantiene por debajo de US$60 durante un período prolongado.
Vista Energy combina escala, rentabilidad y disciplina financiera en un contexto donde la industria petrolera argentina vuelve a ganar protagonismo global. Su presente operativo y su proyección a 2026 la colocan entre las acciones con mejor perfil riesgo-retorno de la región.
