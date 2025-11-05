Vista Energy presentó resultados y la City ve un salto del 53% en sus acciones

Petronas, el golpe de escala que cambió la historia

La adquisición de Petronas E&P Argentina marcó un antes y un después para Vista. La transacción, valuada en US$1.406 millones, se estructuró con pagos en efectivo, diferidos y en ADRs (7,3 millones de acciones, equivalentes al 6,9% del capital social).

Con esta operación, Vista sumó una participación del 50% en La Amarga Chica, un área premium de YPF en la que se incorporaron 200 nuevos pozos perforables y 57.000 barriles diarios adicionales de capacidad de evacuación. Además, la integración generó sinergias operativas y logísticas con los bloques Aguada Federal y Bajada del Palo Oeste, fortaleciendo la escala y reduciendo costos unitarios.

Galuccio destacó que el acuerdo permitió a la compañía ganar “masa crítica en la zona núcleo” y mejorar el perfil de generación de caja futura.

Más pozos, más producción, más flujo

El management de Vista decidió acelerar el plan de perforación: de los 59 pozos previstos originalmente, ahora proyecta entre 70 y 74 para 2025, con un capex total de US$1.300 millones. La compañía busca aprovechar el impulso operativo logrado en el trimestre y el favorable contexto exportador.

En septiembre, la producción alcanzó 135.000 boe/d, lo que podría llevar a superar incluso el rango alto del guidance anual. Con esta dinámica, Allaria prevé que el flujo de caja libre vuelva a terreno positivo en el cuarto trimestre, después del leve saldo negativo de US$28,8 millones registrado en el 3Q25.

A su vez, la deuda neta se mantiene estable en US$2.608 millones, equivalente a un apalancamiento neto de 1,5x EBITDA. Las proyecciones apuntan a una reducción progresiva: 1,25x en 2026 y menos de 1x en 2027.

Potencial intacto

El modelo de valuación de Allaria, basado en flujo de fondos descontados (DCF), arroja un valor justo de US$95,1 por acción, considerando una tasa de descuento en dólares (WACC) del 11,3% y un crecimiento perpetuo del 3%. Sin embargo, el precio objetivo oficial se mantiene en US$76, equivalente a 4,7x EV/EBITDA 2027E y 5,5x EV/EBITDA 2026E.

A precios actuales, Vista cotiza con descuento frente a sus comparables regionales, como Prio (Brasil), Parex (Canadá) o Matador (EE.UU.), que muestran múltiplos promedio superiores a 5x EBITDA. El P/E 2025E de la compañía es 7,1x, frente a un promedio latinoamericano de 7,8x.

Escenario y riesgos para Vista Energy

La principal sensibilidad del modelo radica en el precio del crudo. Por cada US$1 de variación en el Brent, el EBITDA trimestral de Vista se mueve US$8,5 millones.

Allaria ajustó su previsión del Brent 2026 desde US$68,5 a US$63, esperando una recuperación hacia US$70 en el largo plazo. Allaria ajustó su previsión del Brent 2026 desde US$68,5 a US$63, esperando una recuperación hacia US$70 en el largo plazo.

Entre los riesgos figuran posibles retrasos en proyectos de infraestructura, cambios regulatorios en la política energética local y volatilidad cambiaria, aunque la estructura dolarizada de ingresos amortigua buena parte de esos impactos.

Comprar o mantener, pero no vender

Con una capitalización bursátil de US$5.010 millones y un precio actual de US$49,76, Vista mantiene un potencial de suba del 53% hasta el objetivo de US$76 definido por Allaria.

El fuerte crecimiento operativo, la expansión de márgenes, la reducción del apalancamiento y el sólido pipeline de proyectos hacen de Vista una de las apuestas más atractivas dentro del sector energético argentino.

Recomendación:

Comprar , para capturar el upside proyectado del +53% .

, para capturar el upside proyectado del . Mantener , si ya se tiene posición y se prioriza la estabilidad del flujo de caja.

, si ya se tiene posición y se prioriza la estabilidad del flujo de caja. Vender, solo si el Brent se mantiene por debajo de US$60 durante un período prolongado.

Vista Energy combina escala, rentabilidad y disciplina financiera en un contexto donde la industria petrolera argentina vuelve a ganar protagonismo global. Su presente operativo y su proyección a 2026 la colocan entre las acciones con mejor perfil riesgo-retorno de la región.

