Curioso panorama de Tigre cuando Julio Zamora evalúa sus opciones

Entonces, él acompañó la 40° edición de la Maratón Ciudad de Tigre, evento del municipio, el Rotary Club y el Club Náutico Hacoaj para recaudar fondos destinados a obras de bien público. Se realizaron las modalidades 1K Kids, 6K Aeróbica Familiar y 10K Competitiva.

El primer lugar de los 10k masculino fue para Alan Niestroj, con un tiempo de 31'18''; mientras que en la categoría femenina se impuso Caren Fernández, con un parcial de 39'37''.

Zamora: “Seguimos trabajando muy fuerte en materia de deporte y cultura, llevándole a los jóvenes la posibilidad de que se integren a la comunidad a través de estas dos expresiones. La pista de atletismo en el Municipio de Tigre significa un aliento a muchas personas que pueden encontrar en ese deporte un desarrollo personal”.

El ganador, Alan Niestroj: “Como cada año fue un evento muy lindo y siempre van mejorando algunas cosas. Nos tocó un día hermoso, fue ideal para poder compartir con todos los vecinos. Estoy contento porque me llevo nuevamente el primer puesto”.

La ganadora, Caren Fernández: “Es la primera vez que estoy en esta carrera. Me gustó mucho el circuito, es un poquito duro, pero lindo. Siempre es agradable compartir con familia, con amigos y con la gente”.