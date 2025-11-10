Justo cuando llegó a la Redacción una gacetilla del municipio de Tigre, la web La Política Online publicó una nota titulada "Con Zamora debilitado, Massa apuntala su candidato para recuperar Tigre en 2027". Es probable que el título se refiera a la mala elección de la lista del alcalde Julio Zamora en la renovación legislativa reciente.
OFENSIVA DE EX SOCIOS
Curioso panorama de Tigre cuando Julio Zamora evalúa sus opciones
Si Julio Zamora está "debilitado", ¿cómo están Malena Galmarini y Sergio Massa?: Pregunta para La Política Online a propósito de Tigre.
Pero ¿qué decir de Sergio Massa, su predecesor? Su imagen positiva es muy baja aún cuando insista en que bajó la enorme imagen negativa que es lo que le impide circular tal como él querría.
Massa intentó imponer a su mujer, Malena Galmarini, pero no lo consiguió. Quedó la duda si el problema con los electores de Tigre es de ella o del fundador del Frente Renovador. Es importante considerarlo porque la nota en cuestión lanza a escena al economista concejal Sebastián Rovira, y lo presenta así:
- "En el Frente Renovador (FR) confirmaron a LPO que la irrupción de Rovira al frente de la lista de Fuerza Patria en Tigre fue una estrategia de Malena Galmarini con el fin de darle un aire de renovación y de nuevo ciclo al espacio en su ciudad de base."
- "La irrupción de Rovira al frente de la lista de Fuerza Patria en Tigre fue una estrategia de Malena Galmarini con el fin de darle un aire de nuevo ciclo al espacio en su ciudad de base."
¿Rovira es de Malena o de Massa? Es probable que la comunicación no haya sido la mejor...
El maratón y Julio Zamora
Julio Zamora no ha tomado decisiones aún acerca de su futuro en Tigre. Por ahora mantiene su relación con los vecinos.
Entonces, él acompañó la 40° edición de la Maratón Ciudad de Tigre, evento del municipio, el Rotary Club y el Club Náutico Hacoaj para recaudar fondos destinados a obras de bien público. Se realizaron las modalidades 1K Kids, 6K Aeróbica Familiar y 10K Competitiva.
El primer lugar de los 10k masculino fue para Alan Niestroj, con un tiempo de 31'18''; mientras que en la categoría femenina se impuso Caren Fernández, con un parcial de 39'37''.
Zamora: “Seguimos trabajando muy fuerte en materia de deporte y cultura, llevándole a los jóvenes la posibilidad de que se integren a la comunidad a través de estas dos expresiones. La pista de atletismo en el Municipio de Tigre significa un aliento a muchas personas que pueden encontrar en ese deporte un desarrollo personal”.
El ganador, Alan Niestroj: “Como cada año fue un evento muy lindo y siempre van mejorando algunas cosas. Nos tocó un día hermoso, fue ideal para poder compartir con todos los vecinos. Estoy contento porque me llevo nuevamente el primer puesto”.
La ganadora, Caren Fernández: “Es la primera vez que estoy en esta carrera. Me gustó mucho el circuito, es un poquito duro, pero lindo. Siempre es agradable compartir con familia, con amigos y con la gente”.