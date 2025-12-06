Los Village People aparecieron en la segunda mitad de los años 70, en pleno auge de la música disco y tuvieron un gran éxito, “Y.M.C.A.”, luego lograron ascender con otros temas pegadizos como “In The Navy”, “Macho Man” y “Go West” pero quedaron imantados por siempre con su descripción de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
ONE HIT WONDER
Village People lo hizo otra vez: Con 1 tema (Y.M.C.A.) puso a todo el mundo a bailar
Un "one-hit wonder" es un grupo que se hace popular por una única canción. Village People surgió hace medio siglo. Quedó siempre asociado a este boom musical.
Un hábil promotor reunió a afroamericanos, latinos y caucásicos: Vìctor Willis (el policía), Felipe Rose (el amerindio), David Holo (el electricista caucásico), Alex Brilley (el militar), Glen Hughes (el motoquero) y Randy Jones (el vaquero).
Se convirtieron en un fenómeno mundial ya que atrajo a seguidores homosexuales y también heterosexuales.
La Young Men's Christian Association (YMCA) es una asociación de carácter cristiano que se dedica a la ayuda y orientación de los jóvenes Y se sintió afectada porque un grupo supuestamente homosexual le dedicara una canción. Llegó a demandar a Village People pero el juicio fue abandonado sin dar mayores explicaciones.
Village People hizo bailar a WDC y al mundo entero
El sorteo del Mundial 2026 fue un show total gracias a una gala que mezcló deporte y espectáculo en el máximo nivel.
Los Village People hicieron bailar juntos a presidentes que están en las antípodas ideológicas como Claudia Sheinbaum (México) y Donald Trump (USA).
La vigencia de los One Hit Wonder
Algunos artistas son apodados como "maravillas de un solo éxito" pero ese hit es tan estruendoso que sobrevive durante décadas completas.
Los ejemplos en el último medio siglo son incontables. Veamos apenas otros 10 casos similares.
1- “Take On Me” – A-ha
Es una famosa canción de la banda noruega lanzada en 1985. Conocida tanto por su melodía pegajosa como por su innovador video musical que combinaba animación y acción en vivo.
Alcanzó rápidamente el puesto número uno en Billboard Hot 100. El falsete distintivo del vocalista Morten Harket y el uso de sintetizadores hicieron de “Take on Me” un emblema del pop de los 80.
2-Macarena - Los del Río
Es una canción del dúo español lanzada en 1993. Con su contagioso ritmo de rumba flamenca y una sencilla coreografía se volvió un fenómeno en todo el mundo.
“Macarena” se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década ya que pasó más de 14 semanas en el número uno del Billboard Hot 100.
Su popularidad continúa en eventos y fiestas en todo el planeta.
3-“What is Love”, Haddaway
Se trata de una canción creada por el artista trinitense-alemán lanzada en 1993.
Con su ritmo eurodance y su pregunta existencial repetitiva, la canción se convirtió en un éxito global, alcanzando posiciones altas en las listas de popularidad de Europa y América.
“What is Love” sigue siendo un himno en las pistas de baile y es conocida por su presencia en la cultura pop.
4-“Mambo No. 5” – Lou Bega
Fue creada por el artista alemán y lanzada en 1999.
Basada en una composición instrumental de Dámaso Pérez Prado de 1949,
Lou Bega le agregó letras que mencionan a diversas mujeres, creando un hit instantáneo.
La canción se destacó por su mezcla de mambo y dance, y se convirtió en un fenómeno global, manteniéndose en los primeros lugares de las listas de éxitos en múltiples países.
5-The Knack, 'My Sharona' (1979)
La canción lideró la lista estadounidense de ventas durante 6 semanas y se convirtió en un clásico instantáneo de una banda que se las prometía muy felices en 1979.
Como en otras tantas ocasiones, la discográfica trató de exprimir el éxito sin apenas tiempo desde su debut y en 1982, año de su disolución, habían publicado tres discos.
Hubo intentos de reflotar la nave pero no pudieron sobrevivir al éxito de ‘My Sharona’.
6-"Aserejé" Las Ketchup
Interpretada por el grupo femenino español ha sido considerada como una de las creaciones más exitosas ya que vendió más de ocho millones de copias y fue número uno en más de veinte países al unísono.
Está inspirada en un tema de hip hop compuesto por Wonder Mike, Big Bank Hank, y Master Gee.
7-Kaoma, La Lambada
El grupo pop franco-brasileño lanzó el single en 1989.
El videoclip, filmado en junio de 1989 en la playa de Cocos, en la ciudad de Trancoso, en el estado brasileño de Bahía, contó con la participación del dúo infantil brasileño Chico & Roberta.
La canción se convirtió en un gran éxito en Europa, Estados Unidos y casi todo el planeta.
8-Lipps Inc, "Funkytown"
Algunas estrellas son "fabricadas por la industria".
El productor discográfico Steve Greenberg fundó Lipps Inc. en 1979 como vehículo para la ex reina de belleza Cynthia Johnson quien buscaba una transición hacia la música.
Greenberg llenó un grupo de músicos de sesión y luego escribió una canción para lanzarlos. "Funkytown" se convirtió en un éxito mundial masivo.
Lipps Inc. nunca logró replicar el éxito.
9-Nena, "99 Luftballons"
Gabriele Susanne Kerner, más conocida por su nombre artístico, Nena, lo tenía todo en 1983.
"99 Luftballons" se lanzó originalmente en el alemán, su idioma nativo.
La barrera del idioma no le impidió escalar en las listas de éxitos de todo el mundo, incluyendo el número 2 en Estados Unidos, donde se lanzó una versión en inglés llamada "99 Red Balloons".
Nena nunca volvió a conseguir un éxito y se disolvió a finales de los 80.
10-Frankie Goes to Hollywood, "Relax"
Décadas después de su lanzamiento en 1983, los jóvenes adolescentes y veinteañeros siguen comprando camisetas que dicen "Frankie Say Relax".
La canción fue prohibida por la BBC, lo que sin querer le dio a Frankie Goes to Hollywood, con sede en Liverpool, más atención de la que jamás imaginaron.
"Relax" llegó al número 1 en el Reino Unido y al número 10 en los EE. UU.
Si bien Frankie Goes to Hollywood tuvo algunos éxitos más en Europa, nunca volvió a conectar con los oyentes estadounidenses.
