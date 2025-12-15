Nueva expedición del CONICET mostrará algo extremo y poco explorado: Cómo verla

A esto se le conoce como comunidades quimiosintéticas.

"Las filtraciones de gas metano desde el fondo oceánico originan ambientes extremos, nocivos para la mayoría de las formas de vida. Sin embargo, existen organismos adaptados para sobrevivir e incluso consumir energía química mediante reducción microbiana de esos gases, proceso conocido como quimiosíntesis", explica la UBA.

Aún sabemos muy poco sobre la distribución y el rol de los ecosistemas quimiosintéticos en el Atlántico Sur. El equipo argentino que halló el primero de ellos en el Mar Argentino volverá a explorarlos", agrega.

Para ello, usarán la tecnología del ROV SuBastian, a bordo del buque oceanográfico Falkor (too), con el apoyo del Schmidt Ocean Institute.

¿Cómo puedo ver la expedición del CONICET?

La expedición “Vida en los extremos” partió ayer 14/12 de Buenos Aires y se llevará adelante hasta el 10 de enero del 2026. ¿Dónde podrá verse?

El trabajo de los científicos en la travesía "Vida en los extremos" puede ser seguido de cerca a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute.

La UBA indica que el público también puede seguir al buque Falkor (too) en vivo aquí.

Martín Fierro para el CONICET

Vale recordar que el CONICET fue el protagonista del Martín Fierro de Streaming 2025.

Tal como informó Urgente24, el Martín Fierro de Oro fue para el streaming de científicos del CONICET que exploró el cañón submarino Mar del Plata.

La transmisión, que mostró en vivo una expedición científica en el Atlántico argentino con tecnología de exploración oceánica de última generación, logró algo poco habitual: hacer divulgación científica sin bajar el nivel ni simplificar procesos, y además hacerlo en formato streaming, con tiempos largos y explicaciones profundas. Por eso no sorprendió que también se llevara el premio a Mejor Transmisión Especial, siendo la única producción con doble reconocimiento.

Cuando se anunció el Oro, todo el salón se puso de pie y empezó a cantar "Conicet, Conicet", momento registrado en la emisión de Telefe y replicado en redes sociales. En el escenario, el equipo fue directo sobre sus objetivos: "acercar la ciencia al público" y "mostrar procesos de investigación científica en tiempo real", agradeciendo el apoyo de quienes siguieron la transmisión.

--------

Más noticias en Urgente24

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing

Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River

Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta