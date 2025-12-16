¿Escuchas eso? Por qué los ronquidos empeoran en diciembre y cuándo preocuparse

Es importante destacar que el patrón se repite todos los años porque los desencadenantes son previsibles y acumulativos.

Dra. Ana Cofré Dra. Ana Cofré.

Alcohol: el principal factor que agrava los ronquidos en las fiestas

La evidencia científica es consistente. Estudios publicados en Journal of Pharmaceutical Analysisy en revisiones sobre trastornos respiratorios del sueño confirman que el alcohol agrava y aumenta los ronquidos, tanto en personas que ya roncaban como en quienes no tienen antecedentes.

El motivo es fisiológico: el alcohol relaja en exceso los músculos que mantienen abiertas las vías respiratorias.

Esa caída de la tensión facilita el estrechamiento de la vía aérea y, como consecuencia, la vibración de los tejidos. No solo relaja la musculatura, también puede generar inflamación nasal y aumentar la congestión.

Esto favorece que la persona respire por la boca y ronque más, incluso si normalmente no lo hace.

Comidas abundantes, dulces y horarios tardíos: un combo que no ayuda

Las celebraciones argentinas suelen incluir mesas generosas. Cuando se combina una ingesta calórica elevada con horarios nocturnos, el cuerpo responde con digestiones prolongadas, reflujo y congestión.

Los alimentos que favorecen el reflujo y las cenas abundantes pueden contribuir al ronquido, sobre todo en época de fiestas. No es solo lo que se come, sino la combinación de abundancia, horario tardío y descanso inmediato.

También se suma otro factor frecuente en diciembre: menos actividad física y más estrés, lo que deteriora la calidad del sueño.

Cuándo hay que preocuparse

Si el ronquido se vuelve diario o se acompaña de pausas respiratorias, jadeos nocturnos o somnolencia diurna, puede tratarse de apnea obstructiva del sueño (AOS).

El alcohol puede desencadenar episodios incluso en personas sin diagnóstico previo.

El alcohol puede revelar una apnea obstructiva del sueño que hasta ese momento pasaba desapercibida.

Cómo reducir los ronquidos sin dejar de disfrutar

Evitar el alcohol cerca de la hora de dormir Elegir comidas más livianas por la noche Mantenerse hidratado Dormir de costado Registrar patrones

Un diciembre más tranquilo empieza por entender cómo dormimos. Mi consejo es disfrutar, pero con conciencia. Un poco de moderación puede mejorar mucho la calidad del sueño de todos en la casa.

