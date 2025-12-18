Boca se está armando para pelear la Copa Libertadores 2026, lo que será el gran objetivo del año. En medio de la búsqueda de refuerzos por parte de Juan Román Riquelme explotó la noticia ya que se confirmó que le Xeneize se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y se lleva al mejor jugador del equipo de Damián Ayude.
Boca se aprovecha y se lleva al jugador más importante de San Lorenzo
Boca se aprovechó de un San Lorenzo en crísis y se quedó con el jugador más importante del equipo conduce Damián Ayude.
Uno de los sectores donde Boca encontró ciertas garantías es en la zaga central con la dupla conformada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa. No obstante, Riquelme considera que necesita al menos una variante más en ese sector ya que es más que probable que Nicolás Figal se marche, por lo que quedaría solamente un zaguero zurdo como Marco Pellegrino.
En medio de la búsqueda de un defensor diestro, Riquelme fue a la carga por un viejo pedido de Miguel Ángel Russo. En su regreso al banco de suplentes de Boca, el experimentado DT había solicitado la llegada de Gastón Hernández a quien conocía a la perfección por haberlo dirigido en San Lorenzo, pero la operación no llegó a buen puerto seis meses atrás.
Más allá de que Miguel ya no está el que también avaló la llegada de Gastón Hernández fue Claudio Úbeda y finalmente en las últimas horas comenzó a diagramarse el arribo del defensor que es considerado desde hace tiempo como el mejor jugador de San Lorenzo además de ser el hombre que portaba la cinta de capitán.
Boca se queda con Gastón Hernández
Tato Aguilera habló sobre la posibilidad de que el zaguero del Ciclón llegue al Xeneize y fue absolutamente terminante: “Gastón Hernández va a ser jugador de Boca”, indicó el periodista de TyC Sports, remarcando que el futbolista ya le dio el sí a Riquelme y ahora todo es cuestión de que los clubes se pongan de acuerdo en el monto y en la forma de pago.
Hay que decir que San Lorenzo tiene una crisis enorme desde lo institucional y lo económico, por lo que Boca vio la oportunidad para lanzarse directo a la contratación del Tonga Hernández por un precio bastante accesible. Incluso no se descarta que el Xeneize vaya a la carga por Alexis Cuello, delantero del Ciclón que también tiene colgado el cartel de venta. Por el momento lo que se puede decir es que la operación por el zaguero de 27 años está avanzada y está a punto de cerrarse.
