Boca se aprovecha y se lleva al jugador más importante de San Lorenzo

Hay que decir que San Lorenzo tiene una crisis enorme desde lo institucional y lo económico, por lo que Boca vio la oportunidad para lanzarse directo a la contratación del Tonga Hernández por un precio bastante accesible. Incluso no se descarta que el Xeneize vaya a la carga por Alexis Cuello, delantero del Ciclón que también tiene colgado el cartel de venta. Por el momento lo que se puede decir es que la operación por el zaguero de 27 años está avanzada y está a punto de cerrarse.

