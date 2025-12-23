La justicia federal porteña concedió una medida cautelar y le ordenó al Gobierno Nacional " cumplir de forma inmediata" con lo dispuesto por la ley de financiamiento universitario, que el Ejecutivo puso en suspenso luego de que el Congreso revirtiera un veto presidencial.
CAUTELAR
Otro revés para Milei en la justicia: Le ordenan "cumplir de forma inmediata" con el financiamiento universitario
Un juez federal porteño dictó la inaplicabilidad del decreto que suspendió la ejecución de la ley sobre la que el Congreso insistió tras el veto de Javier Milei.
Se trata de un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick que atiende un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional por la inconstitucionalidad del decreto 759 que dejó sin ejecución la ley que asegura partidas para las universidades bajo el argumento de que la misma no especifica el origen de los fondos requeridos.
El juez declaró "inaplicable" el decreto de Javier Milei y extendió la vigencia del fallo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Esta decisión sigue a otra de un juzgado de Campana que ordenó al Ejecutivo la aplicación de la ley de emergencia en Discapacidad que tuvo el mismo recorrido que la del financiamiento universitario: fue suspendida su ejecución luego de que el Congreso revirtiera el veto de Milei.
El Ejecutivo pretendió derogar ambas leyes dentro del Capítulo XI del Presupuesto, que fue rechazado en la Cámara de Diputados y no se trataría en el Senado.
Noticia en desarrollo.