Problema para Milei: YPF no mata el Adornigate (ni otras malas noticias)

En esa misma línea, Milei trató de obturar cualquier posibilidad de que el fallo favorable pudiera ser utilizado como ganancia de Kicillof o Cristina Kirchner, que ejecutaron en 2012 la expropiación del 51% de las acciones que la española Repsol tenía en YPF.

"Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado", dijo Milei y los señaló con nombre y apellido. "Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible", subrayó.

Embed - Cadena Nacional del Presidente Javier Milei | 27 de marzo 2026

Pero la necesidad de una noticia como la de YPF no sólo era necesaria para el Gobierno en función de deslegitimar a sus adversarios electorales -Kicillof se perfila como candidato a Presidente en 2027- sino además para revertir una agenda muy negativa que venía acorralando a la Casa Rosada.

"Además de ser una gran noticia para el país, lo de YPF es una oportunidad para Milei para ver si puede despejar de la agenda pública los temas que lo tiene contra las cuerdas. Hay que entender ahí el sentido de la cadena nacional, porque las noticias siguen siendo complicadas", señaló oportunamente Lucas Romero, director de la consultora Synopsis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucaRomero/status/2037632409068278241&partner=&hide_thread=false Además de ser una gran noticia para el país, lo de YPF es una oportunidad para Milei para ver si puede despejar de la agenda pública los temas que lo tiene contra las cuerdas. Hay que entender ahí el sentido de la cadena nacional, porque las noticias siguen siendo complicadas. pic.twitter.com/CD5ADXarT5 — Lucas Romero (@LucaRomero) March 27, 2026

La pérdida de poder adquisitivo frente a una inflación persistente en niveles elevados (a pesar de que se despejó el fantasma de la hiper con el que asumió Milei) y el cierre de empresas que empujó la desocupación a finales de 2025 y estimula el temor por el empleo son los principales factores que hoy impulsan el malhumor social que hace que Javier Milei retroceda en términos de imagen.

Una reciente encuesta de Atlas Intel, muestra que el Presidente está en su peor momento frente a la opinión pública. Por otro lado, el sondeo de CG Data Global expone que si las elecciones fueran "mañana", Milei no se impondría en primera vuelta, y abre un interrogante sobre su desempeño en un consecuente balotaje.

Sobre ese clima de malestar estalló el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado hoy en la justicia federal por su presunto enriquecimiento ilícito. No sólo apuntan al célebre viaje a Punta del Este en avión privado pagado por un contratista del Estado, sino también a unas propiedades que están bajo sospecha, como una casa en un country y el departamento en el que el funcionario actualmente vive, que no están en su declaración jurada.

Adorni no quiere explicar nada al respecto, y hasta se pelea con los periodistas que le preguntan. No es gratis: la imagen negativa del ministro coordinador orilla el 70% cuando supo ser una de las figuras más populares del gobierno libertario.

¿Puede la victoria en el juicio de YPF revertir la negatividad que el caso Adorni derramó sobre el Gobierno?

La consultora AdHoc, que sigue la conversación en redes sociales, hizo un análisis comparativo que muestra la complejidad del asunto. Si bien se trata de temas que mostraron alto impacto (obtuvieron un similar volumen de menciones en sus respectivos picos), a la vez muestran "dinámicas diferentes".

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Y ese dinamismo es complicado para el Gobierno. Porque -sostiene el informe de Ad Hoc- mientras el affaire del jefe de Gabinete aún "presenta alto volumen y alta persistencia en agenda" -el caso se actualiza con el correr de los días-. En cambio, agrega, "la noticia sobre YPF muestra una rápida tendencia a la baja".

Lo expone el gráfico del informe: el caso YPF logró un pico de 297 mil menciones el día que se conoció el fallo, pero empezaron a bajar (fin de semana de por medio) hasta reducirse 2 días después a una cantidad similar a las referidas a Adorni.

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"Si el tema YPF baja, el caso Adorni no está cerrado y puede reactivarse", es la advertencia de AdHoc.

En el inicio de la semana, la euforia por el fallo de YPF parece un tema agotado en términos de conversación pública, mientras que la preocupación por los salarios, el empleo y el caso Adorni siguen tan vigentes como antes de la victoria judicial en Nueva York.

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