Versión: Manuel Adorni protegido por su conocimiento de $LIBRA

Ese mismo 19/10/2024, a las 18:30 y en el mismo hotel, Adorni participó de una 2da. audiencia oficial. En esta ocasión, la reunión fue junto al Presidente Javier Milei, Julian Peh y Mauricio Novelli. Todo indica que en este encuentro analizaron cómo la tecnología de inteligencia artificial descentralizada de KIP podría respaldar a la Argentina.

De este análisis de la Comisión $LIBRA resulta que Adorni no estaría involucrado en la maniobra pero conoce detalladamente los pasos que se dieron, las estrategias pactadas y cómo se conformó el negocio de la criptomoneda y los socios del negocio. (...)".

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