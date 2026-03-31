Rubén Lasagno, editor de OPI Santa Cruz, afirma que un abogado le advirtió “lean el Informe final de la Comisión $LIBRA y van a encontrar allí el por qué el gobierno protege y blinda a Manuel Adorni”. La idea es fundamentar la permanencia de Adorni en el staff de los Milei.
UN TEXTO INTERESANTE
Versión: Manuel Adorni protegido por su conocimiento de $LIBRA
En la web OPI Santa Cruz recordaron un texto del informe $LIBRA que relacionaría a Manuel Adorni con la protección de los Milei.
Él dijo haber leido los 10 cuerpos del texto de la Comisión Parlamentaria y, si bien el nombre de Adorni no aparece vinculado a ninguna de las billeteras virtuales identificadas ni a la red de transferencias analizadas ni al presunto contrato de 'monetización' de la imagen presidencial, "es importante señalar que Adorni ha acompañando al Presidente en todas y cada una de las reuniones llevadas a cabo al respecto y por lo tanto, Adorni tiene un conocimiento expreso y exacto (...)"..
OPI Santa Cruz:
"(...) El documento cita un comunicado de la Oficina del Presidente que confirmó la presencia de Manuel Adorni en un encuentro realizado el 19/10/2024. (...):
Manuel Adorni, identificado con el cargo de Subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno, consta en los registros oficiales como participante de una audiencia el sábado 19/10/2024 a las 18:00 en el Hotel Libertador. Los demás participantes de la reunión fueron el Presidente Javier Milei, Bartosz Lipinski (CEO de Cube Group) y Mauricio Novelli. La síntesis oficial del encuentro indica que el objetivo fue “Traer la innovación blockchain al sector público en beneficio de sus ciudadanos”.
Ese mismo 19/10/2024, a las 18:30 y en el mismo hotel, Adorni participó de una 2da. audiencia oficial. En esta ocasión, la reunión fue junto al Presidente Javier Milei, Julian Peh y Mauricio Novelli. Todo indica que en este encuentro analizaron cómo la tecnología de inteligencia artificial descentralizada de KIP podría respaldar a la Argentina.
De este análisis de la Comisión $LIBRA resulta que Adorni no estaría involucrado en la maniobra pero conoce detalladamente los pasos que se dieron, las estrategias pactadas y cómo se conformó el negocio de la criptomoneda y los socios del negocio. (...)".
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